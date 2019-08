Truban dal bodku za svojou drogovou minulosťou: Veľké priznanie na VIDEU, toto som tajil

Po niekoľkých dňoch od zverejnenia videa Trubanovej starej prednášky z roku 2013, zverejnil líder PS ďalšie video s reakciou. Politici ho za tento skutok odsúdili. Sám povedal, že v prvých dňoch reagoval ako politik, ktorým byť nechcel. Študentom hovoril o pozitívnych účinkoch drogy ako aj badtripe.

Bral som marihuanu aj LSD

Na úvod videa Truban povedal, že sa nad situáciou veľa rozmýšľal. „Cítil som, že vo svojej komunikácii o drogách som sa oveľa viac zaoberal tými, čo na mňa útočili, ako sebou a svojimi chybami.“ Rodina a priatelia ho od politiky odhovárali, no podľa neho to je jediný spôsob ako Slovensko posunúť dopredu. Prvou skúškou pre neho bolo šesť rokov staré video z prednášky, kde študentom hovoril o drogách.

„Ja som sa zachoval ako politik, ktorým nikdy nechcem byť. Chcel som vyzerať oveľa lepšie ako naozaj som,“ povedal s tým, že do politiky nevstúpil preto, aby vyzeral dokonale, ale aby do nej priniesol väčšiu otvorenosť. „Preto vám teraz poviem bez okolkov, ako to je. Marihuanu som mal viackrát, nebolo to iba raz na intráku. Zároveň som pred dvanástimi rokmi vyskúšal LSD. To je všetko.“ Aj to tvorí súčasť jeho života.

Takto sa o drogách hovoriť nemá

Nie sú to len podnikateľské úspechy a šport. „Veľmi podobné to bolo aj s tou prednáškou. Pozrel som si ju a takto sa nemá o drogách pred študentmi rozprávať. Chápem, že je veľmi veľa ľudí, ktorí denne fajčia trávu a berú to ako samozrejmosť, ale zároveň drogy sú škodlivé a je veľmi veľa ľudí a rodín, ktorým zničili životy a ktorí sa boja o svoje deti,“ povedal s tým, že o zložitých témach je potrebné baviť sa otvorene.

„Netreba si zatvárať oči. Keď zavrieme oči, neznamená to, že ten problém zmizne. Zároveň sa o nich treba baviť citlivo a zodpovedne. Ja som urobil veľmi veľa chýb, ale chcem sa z nich poučiť,“ hovorí vo videu. Zo svojich chýb sa chce poučiť. Podobným spôsoboom chce posunúť aj Slovensko. „Hovoriť si veci úprimne, pomenovať problémy, priznať si chyby. To je základ toho, ako sa vieme odpichnúť ďalej a posunúť sa dopredu. Budem rád, keď mi napíšete kritiku, ale aj podporu. Všetko si prečítam, ďakujem,“ dodal.

Podľa Miroslava Beblavého nebolo ľahké otvorene sa postaviť vlastnej minulosti. „Želal by som si, aby všetci politici, ktorí na neho útočia, dokázali pri svojich zlyhaniach urobiť to isté. Chceme nový štýl politiky - otvorený k ludom. Všetci robíme chyby, ale schopnosť si ich priznať osobne aj verejne je to, čo pomáha budovať dôveru,“ uviedol na sociálnej sieti.