Politologička: Aféra s marihuanou Trubana diskvalifikuje menej, ako nedostatok sociálnej empatie

„To je dnes bagateľ pre mladú generáciu. Je to umelo vytvorený konflikt,“ myslí si Szomolányi o škandále, ktorý vyvolalo video zo školenia pre študentov. V ňom Truban hovoril o vlastných negatívnych skúsenostiach s marihuanou. „Keď sa k tomu niekto prizná, pokiaľ s tým spojí odovzdávanie negatívnych skúseností, tak je to dôveryhodnejšie, ako keď o tom bude vykladať nejaký teoretik, akademik. Ale iné je, ak Trubanovi tiež chýba určitá sociálna empatia, tak ako Sulíkovi. V istom zmysle majú niečo spoločné,“ prirovnala Trubana k lídrovi strany Sloboda a solidarita Richardovi Sulíkovi.

„U Trubana je možnosť vývoja, ale u Sulíka je hendikepom absencia sociálnej empatie,“ dodala. „Povedzme slovník Trubana z minulosti, kde hovorí pohrdlivo o ´robošoch´, je z môjho hľadiska pre politika menej prípustný, ako to, že sa prizná k užívaniu marihuany,“ zhodnotila Trubanove lídrovské dispozície. Lídrovi PS/Spolu môže podľa politologičky uškodiť nielen jeho slovník aj nedostatočná politická skúsenosť.

Šance PS/Spolu a potenciálne konkurenčnej strany exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí v marcových parlamentných budú podľa politologičky závisieť aj od vystupovania ich lídrov. Rozhodujúce budú konkrétne politiky, ktoré predstavia, ale tiež rétorika, ktorú si zvolia. „Tá rétorika – starí a noví politici – je už otravná a nič nehovoriaca, je to prázdne,“ povedala politologička o Trubanovi. „Myslím si, že sa takto nevyjadruje len on, majú to ako nejakú stratégiu, ale považujem to za nešťastné,“ povedala Szomolányi o vyjadreniach politikov PS/Spolu. Aj osobné sympatie či antipatie voličov, viazané k lídrom strán, vo voľbách rozhodujú.

Ide aj o generačnú záležitosť, vystupovanie Trubana môže najmä staršiu generáciu iritovať. „Aj ten jeho slovník nie je šťastný. Prejavuje sa na ňom nedostatok skúseností. On vraví, že v politike nie je potrebná skúsenosť, ale je to naopak. V politike práve je potrebná skúsenosť. Neznamená to, že politik musí byť v straníckej politike dlho. Povedzme Zuzana Čaputová mala skúsenosti z verejnej činnosti, z angažovania sa, to je úplne iný prípad. Truban má skúsenosti z podnikateľskej sféry, ktorá je úplne iná, je to úzka vrstva spoločnosti. Chýba mu, žiaľ, humanitne-spoločensko-vedný background,“ myslí si politologička.

Podľa posledného prieskumu volebných preferencií, ktorý v júni zverejnila agentúra Focus, koalícia PS/Spolu by získala 15,3 percenta. Ak by nekandidovala strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, PS/Spolu by získali 17,8 percenta. Výraznejší dopad by mala Kiskova strana aj na SaS. Nebyť Kiskovej strany, získala by Sulíkova strana podľa prieskumu 8 percent hlasov opýtaných, pri kandidatúre Kiskovej strany by SaS volilo len 6,8 percent opýtaných. Kiskovej strane nameral prieskum 6,2 percenta.