Farmári idú do politiky, rokujú s Matovičom aj Šeligom: Matečnej rezort sa do nich pustil

BRATISLAVA - Zdá sa, že nespokojní farmári sa rozhodli vstúpiť do politiky. Líder OĽaNO Igor Matovič potvrdil, že s nimi rokuje o spolupráci. Podobne sa vyjadril aj člen strany Za ľudí Juraj Šeliga. Rezort pôdohospodárstva tvrdí, že na to upozorňoval už dávno.

Farmári dlhodobo kritizujú súčasnú vládu. Iniciatíve poľnohospodárov už dochádza trpezlivosť a rozhodli sa, že aj oni vstúpia do politiky. Rokujú s nimi dve strany - OĽaNO a Za ľudí. Agrorezort v stanovisku uviedol, že na to upozorňovali už dávno.

Farmári idú do politiky

Informáciu o vstupe farmárov do politiky priniesol portál Aktuality.sk. Farmári zistili, že tlak ulice nemal na riešenie ich problémov väčší vplyv. Preto sa rozhodli, že vstúpia do politiky. „Rozhodli sme sa preto, že vyšleme svojich zástupcov do politického súboja. Je to jediná možnosť, ako zmeniť situáciu v našom poľnohospodárstve,“ skonštatoval pre portál Patrik Magdoško.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Podľa neho existuje viacero možností, ako sa budú v politike angažovať. Magdoško potvrdil, že rokujú s viacerými opozičnými stranami. Zatiaľ nie je jasné, či založia vlastnú stranu, alebo pôjdu na kandidátke niektorej z už existujúcich opozičných strán. Jednou z kľúčových požiadaviek poľnohospodárov je, aby ich potenciálni politickí partneri robili zásadné kroky v otázke potravinovej sebestačnosti.

Matovič aj Šeliga záujem potvrdili

Matovič potvrdil, že sa so zástupcami farmárov stretol. Podľa neho ich spája snahaočistiť slovenské poľnohospodárstvo od mafiánskych praktík. „OĽANO vždy otváralo kandidátku aktívnym ľuďom, ktorí sa neboja postaviť na stranu pravdy. Ak by mali teda záujem, nevidím v tom najmenší problém,“ vyhlásil Matovič.

Zdroj: Topky/Maarty

V podobnom duchu sa vyjadril aj Juraj Šeliga, ktorý pred pár týždňami odišiel z iniciatívy Za slušné Slovensko a vstúpil do strany Andreja Kisku Za ľudí. „S farmármi sa rozprávame, pretože ich považujeme za ľudí, ktorým ide o vec a máme dlhodobý priateľský vzťah,“ povedal Šeliga s tým, že pri tvorbe volebného programu vychádza aj z podkladov Iniciatívy poľnohospodárov. Spolupracujú s 25-imi farmármi, medzi ktorými sú zástupcovia z rôznych častí. Ostatné opozičné strany rokovania nepotvrdili

Agrorezort upozorňoval na vstup farmárov do politiky už mesiace

Samotní protagonisti farmárskych protestov potvrdili, to, na čo upozorňuje agrorezort verejnosť aj médiá už mesiace, uviedol rezort v stanovisku. „Skutočným cieľom tejto iniciatívy nikdy nebolo riešiť problémy slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, ale politická kariéra a zviditeľnenie sa jej lídrov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dlhodobo upozorňovalo na skutočnosť, že Iniciatíva poľnohospodárov nie je reprezentatívna organizácia, ale projekt úzkej skupiny pár ľudí pod vedením agropodnikateľa figurujúceho vo vážnom kriminálnom prípade Františka Oravca a bývalého podnikateľa s kozmetikou Patrika Magdoška,“ tvrdí rezort.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

„Tí v záujme presadzovania svojich súkromných záujmov kombinovaných s politickými ambíciami neváhajú poškodzovať cudzí majetok, dopúšťať sa výtržníctva, či porušovať zákony,“ uviedol. Upozornili aj na to, že Magdoško už kandidoval v roku 2017 v samosprávnych voľbách kandidoval na poslanca Košického samosprávneho kraja za koalíciu OĽaNO, SaS, KDH, NOVA. „Je verejne známe, že je blízkou osobou a podieľal sa a aj teraz spolupracuje so županom Rastislavom Trnkom, ktorý kandidoval s podporou tých istých strán. Iniciatíva poľnohospodárov pod vedením pánov Oravca a Magdoška dodnes nepreukázala koho zastupuje, koľko má členov, ani ako prispievajú k potravinovej sebestačnosti Slovenska.“

Ministerstvo považuje protesty za účelové

Podľa rezortu iniciatíva nepreukázala ani koľkí z nich sú skutoční poľnohospodári. „V kľúčových témach ako budúca Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, pripomienkovanie legislatívy, opatrenia súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy, Program rozvoja vidieka, či nekalé obchodné praktiky nevzniesli žiadny návrh, žiadnu pripomienku. Táto malá skupina ľudí existuje len a len na protestoch, ktoré agrorezort považuje za účelové a politické, čo sa teraz jasne potvrdilo,“ uvádza rezort.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripomína, že rešpektuje ústavné právo ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky angažovať sa politicky, ale dôrazne odmieta zneužívanie občianskych aktivít na osobné politické ciele. „Iniciatíva poľnohospodárov neustále znevažuje prácu tisícov slušných poľnohospodárov a potravinárov i štátnych úradníkov a v záujme pritiahnutia mediálnej pozornosti neváhajú paušalizovať slovami, že v poľnohospodárstve za posledné štyri roky „žiadne zmeny nenastali“. Opak je pritom pravdou.“