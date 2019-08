Kurilovská a jej politická budúcnosť: Drucker prehovoril, aká je pravda

BRATISLAVA - Posledné aktivity bývalého ministra zdravotníctva svedčia o tom, že má vyššie politické ambície. Tomáš Drucker pred niekoľkými týždňami vyhlásil, že sa chce stretávať s ľuďmi za účelom diskusie o ich každodenných problémoch. Zakladanie strany je na neurčitom bode, no zdá sa, že prvé siete Drucker už rozhodil. Komunikáciu s Kurilovskou dokonca ani sám netají.

Už včera tlačová agentúra SITA informovala o tom, že Drucker intenzívne komunikuje s rektorkou Akadémie Policajného zboru SR a špecialistkou na trestné právo Luciou Kurilovskou o možnom vstupe do vznikajúceho subjektu. Kurilovská agentúre prezradila, že túto ponuku zvažuje.

Spolupráca nie je vylúčená

Tomáša Druckera sme oslovili, či takéto rokovania prebiehajú. "Komunikujem s viacerými ľudmi, ktorí môžu a dokážu pomôcť riešiť konkrétne problémy a potreby, ktoré sú na Slovensku. Neznamená to vždy automaticky spojitosť so vstupom do politiky," povedal pre Topky bývalý šéf rezortu zdravotníctva.

Zdroj: Topky/Martin Bublavý

Na adresu Kurilovskej sa Drucker vyjadruje kladným spôsobom a nevylúčil, že môže v budúcej strane figurovať. "Pani rektorku považujem za odborníčku a prirodzenú autoritu a diskutujeme na viaceré témy a výzvy, ktorým čelíme," uzavrel Drucker.

Zaúradovali preferencie v prieskume

Drucker, ktorý pre médiá viackrát potvrdil, že zvažuje založiť politickú stranu, skončil v júnovom prieskume dôveryhodnosti politikov tretí po premiérovi Petrovi Pellegrinim a po prezidentke SR Zuzane Čaputovej.