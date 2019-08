V SaS sa črtá predvolebný súboj na život a na smrť! Sulík ponúkol funkciu, začnú sa diať veci?

O možnej zmene postu predsedu SaS informoval portál Aktuality.sk. Podľa prvotných informácií sa po nedávnom kongrese strany Sloboda a Solidarita mala u liberálov zmeniť politická klíma. Jasným volebným lídrom do nadchádzajúcich volieb mal byť súčasný predseda Richard Sulík. Na stole je však teraz situácia, ktorá to môže zvrátiť.

Sulík ponúkol funkciu predsedu

Rokovanie kongresu však nešlo tak hladko. Zaznievala kritika na adresu predsedu Sulíka, a to aj od členov SaS. Sulík na to reagoval prekvapivou výzvou. Ponúkol funkciu predsedu strany. „Je dôležité, aby sa členovia mohli demokraticky vyjadriť, a preto som sa rozhodol zvolať mimoriadny kongres, ktorý bude 7. septembra," povedal pre portál Sulík.

Ak podľa jeho slov chcú liberáli na čele strany niekoho iného, budú sa môcť rozhodnuť ešte pred februárovými parlamentnými voľbami. Voľby už majú predbežne určený dátum na 29. februára 2020. Sulík zrejme týmto krokom sleduje definitívne rozseknutie dilemy ohľadom pozície šéfa v strane. „Všetky možnosti sú na stole. Potom to ale už musí definitívne skončiť. Vyšleme voličom jasný signál, kto bude predsedom. A ten musí mať jasnú podporu všetkých členov," myslí si Sulík.

Galko v tom má jasno

Možným vyzývateľom Richarda Sulíka by mohol byť jeho stranícky kolega Ľubomír Galko. Podľa jeho slov v tom má jasno. Všetko sa rozhodlo na poslednom kongrese. „Je to pre mňa len niekoľko hodín čerstvá informácia. Nevedel som o tom, že bude mimoriadny kongres,“ uviedol pre Topky Galko. „Myslel som si, že to, že Richard Sulík bude predseda strany do júna 2020, teda dovtedy, kým mu vyprší mandát, a zároveň povedie stranu vo februári 2020 do volieb ako líder, máme uzavreté,“ uviedol.

Podľa našich informácií sa však o možnom spore o post predsedu začalo šuškať počas pôsobenia Sulíka v europarlamente, kedy si mal práve Galko pozíciu upevniť.

Možnosť definitívneho konca

Sulík je však pripravený aj na nečakanú cestu. Ak by sa náhodou na nadchádzajúcom sneme strany nestal predsedom, pripúšťa aj vyškrtnutie sa z kandidátky liberálov vo voľbách 2020. „Som strane k dispozícii ako predseda a líder kandidátky. A o túto pozíciu sa budem primárne uchádzať na kongrese. Ak bude zvolený niekto iný, bude na ňom, ako bude zostavovať kandidátku. Neznamená to ale automaticky, že na nej budem," uzavrel šéf strany Sulík.

Ako prvotný súper na túto pozíciu sa zatiaľ javí ako dlhoročný podpredseda strany Ľubomír Galko, ktorý bol v minulosti aj ministrom obrany za vlády Ivety Radičovej. „Ak by mal záujem kandidovať, všetci ho veľmi dobre poznajú. Nemusí chodiť sa predstavovať členom strany," vyhlásil Sulík na margo Galka ako možného nástupcu v kresle predsedu.

Sulík sa chystá zopakovať scenár

Politológ Radoslav Štefančík uviedol, že nejde o prvý prípad, kedy šéf SaS zvoláva mimoriadny kongres strany. „Urobil to už vtedy, keď mal mať na pozíciu šéfa strany konkurenta Jozefa Mihála. Sulík ho však machiavellisticky zvolal skôr, aby znížil šance potenciálnemu uchádzačovi o predsednícku funkciu. Ťah mu vyšiel, lenže SaS tým stratila jednu z najvýraznejších osobností,“ uviedol pre Topky.

Podľa Štefančíka to vyzerá tak, že Sulík počúva kritické hlasy vo vnútri strany. „Vie o ambíciách niekoho vymeniť ho, a preto scenár s poistením si svojej pozície chce znovu zopakovať. Na druhej strane je dobré, ak v tomto bude mať strana jasno a do volieb pôjde so šéfom s potvrdeným mandátom,“ myslí si politológ s tým, že vzhľadom na to, že SaS je elitárska strana s pár desiatkami členov, je ťažké prognózovať vývoj vo vnútri strany.

„V každom prípade sa šušká o predsedníckych ambíciách Ľubomíra Galka. Šance pána Galka smerom do vnútra strany sú však určite väčšie, ako jeho šance potom viesť stranu úspešne ako jej doterajší predseda,“ povedal Štefančík. Čo sa dá od toho očakávať, je zatiaľ otázne. Podľa politológa je však zatiaľ k dispozícii málo informácií. „V každom prípade Sulíkovi najväčší kritici sú už dávno preč zo strany. Ak by ale strana krátko pred voľbami zmenila predsedu, nebol by to k voličovi dobrý signál,“ dodal.