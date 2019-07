Gál prezradil, či plánuje nahradiť Bugár: Do konca mandátu chce dotiahnuť začaté novely

Béla Bugár

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) chce do konca svojho mandátu dokončiť reformy justičných čakateľov, obchodného registra, dražieb a rozhodcovských súdov. Na otázku, či by si vedel predstaviť nahradiť v čele strany Most-Híd Bélu Bugára odpovedal, že si to predstaviť nevie.