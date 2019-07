FOTO Poľského novinára zmasakrovali priamo na ulici: Najprv slovná prestrelka, potom päste a kopance

VARŠAVA - Novinári sa niekedy môžu ocitnúť v stresujúcich, či dokonca v životu nebezpečných situáciách, kedy sa hrá o všetko. Svoje by o tom vedel rozprávať aj poľský novinár a učiteľ na jednej z tamojších univerzít, ktorý bol spolu s partnerkou za bieleho dňa zbitý do krvi. Údajnou rozbuškou mala byť prezentácia vlastného postoja novinára a jeho partnerky.

Novinára napadli okolo 18-tej hodiny večer. Všetko sa to zbehlo večer, keď sa Przemysław Witkowski so svojou partnerkou Aniou vybral na bicykloch po nábreží Odry v meste Vroclav na juhozápade Poľska. Prípad popisuje portál OKO.press. Dvojica sa pri jazde na bicykloch pozastavila pri istej stene, na ktorej boli vyobrazené homofóbne nadpisy, vrátane označovania príslušníkov sexuálnych menšín za pedofilov a vyzývania na boj s LGBTI komunitou. Súčasťou nadpisov boli aj keltské kríže, ktoré dnes bývajú používané medzi niektorými pravicovými, nacionalistickými a neonacistickými hnutiami.

Stačilo vyslovenie názoru

Podľa spomínaného portálu začala dvojica nahlas prezentovať svoj negatívny názor k týmto heslám. „Nahlas sme povedali, že to je škandál. Ja som použil ešte silnejšie slovo. Prešli sme okolo zopár ľudí, vrátane mladého muža, ktorý mal asi 21 rokov, mal vojenské nohavice, čapicu, tričko a tmavé okuliare,“ popísal novinár Witkowski, ktorý zároveň okrem toho, že prispieva ako novinár do rôznych portálov, venuje sa aj vyučovaniu na jednej z miestnych univerzít.

Osudná slepá ulička

Situácia sa obrátila v momente, keď pár dorazil do slepej uličky, kde sa Witkowski rozhodol skontrolovať technickú poruchu na svojom bicykli. Ania medzičasom pokračovala v jazde. V tom momente ho dostihol spomínaný muž. Mladý muž ho dostihol s otázkou, či sa mu spomínané nadpisy nepáčia. V kontexte padlo aj zopár vulgarizmov a mladík sa dokonca odhodlal aj manipulovať s jeho bicyklom. Po slovnej prestrelke muž udrel a dokopal Witkowskeho.

V momente bola privolaná polícia s ambulanciou. Do nemocnice novinár zamieril pravdepodobne so zlomeným nosom a zakrvavenou tvárou, čo zdokumentoval aj na sociálnej sieti. „Takto to dopadne, keď sa vám nepáčia fašistické nadpisy pri Odre," píše sa v popise fotografie.

Novinár o niekoľko hodín pridal novú fotografiu, kde konštatuje, že po nemocničnej prehliadke má fraktúru nosa a zároveň sa fanúšikom poďakoval za povzbudzujúce slová.

Witkowski si myslí, že mladík, ktorý ho zbil bol členom jednej z poľských nacionalistických skupín. "Sú to jednoducho grázli," myslí si novinár, ktorý vo svojej práci venuje pozornosť aj poľskej krajnej pravici. Nemyslí si však, že by útok súvisel s jeho prácou a tiež si nemyslí, že by ho útočník poznal. To doložil tým, že sa po dlhej dobe oholil.