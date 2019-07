Slovensko zrejme čaká sprísnenie potratov: SNS a Smer-SD idú do toho

Andrej Danko a Robert Fico

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Nenarodený plod v tele matky požíva právnu ochranu a musíme súčasný právny stav riešiť. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej národnej strany (SNS) Zuzana Škopcová. Reagovala tak na to, že SNS so Smerom-SD pripravujú návrh, ktorým sa majú sprísniť interrupcie.