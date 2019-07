Matovič opäť vo forme! Rozhnevaný ako býk na tlačovke plnej emócií: Progresívci, prestaňte klamať

VIDEO Tlačová konferencia Igora Matoviča:

S Ficom ma neporovnávajte

Prvú tému, ktorú líder OĽaNO otvoril bolo Ficove video, na ktorom súhlasí s Matovičovými tvrdeniami o iniciatíve Za slušné Slovensko. "Chcem sa vyhraniť voči tomu, že Robert Fico sa zrazu chce pobratať a chce hovoriť, že si myslíme to isté," začal tlačovku Matovič. Narážal na financovanie iniciatívy Georgom Sorosom zo zahraničia. "Nie, ja si nemyslím, že Za slušné Slovensko financoval niekto z Ameriky. Financovali ho ľudia, ktorí, tak isto ako ja, uverili, že to je občianska iniciatíva, ktorej sme po smrti Jána a Martiny prenechali trikrát námestia," pokračoval predseda OĽaNO.

Za slušné Slovensko si podľa neho vyberalo ľudí

Predsa len však Matovič v ďalších tvrdeniach s Ficom súhlasil. "Je pravdou, že následne sa ukázalo, že táto organizáciu robí skrytú podporu výhradne pre kandidátov Progresívneho Slovenska a dnes strany Za ľudí Andreja Kisku," myslí si Matovič. Pokračoval však s tým, že na námestiach mohli počas spomínaných protestov po dvojnásobnej vražde vystúpiť len vybraní ľudia. "Jedine Andrej Kiska mohol vystúpiť, jedine politik Progresívneho Slovenska Matúš Vallo mohol vystúpiť, jedine troch kandidátov podporilo Za slušné Slovensko pri primátorských voľbách,"​ tvrdí predseda Matovič, pričom dodáva, že išlo o kandidátov na primátorov v rámci Nitry, Žiliny a Bratislavy.

Stretnutia s Beblavým

Matovič pokračoval tým, že pripomenul nedávne stretnutie Karolíny Farskej, ktorá je členom spomínanej iniciatívy, s predsedom Spolu Miroslavom Beblavým. "Je pravda, že pani Farská sa pravidelne stretáva s Miroslavom Beblavým, naposledy, dva dni pred uvedením nenávistného stanoviska voči mne, vo Washingtone," spomenul Matovič, pričom to dokázal aj vytiahnutím fotografie z tohto stretnutia.

Neobišiel ani horúcu tému rezervácie Námestia SNP počas blížiaceho sa výročia Nežnej revolúcie. "Tiež v "kauze" o rezervácii námestia som postupoval presne podľa zákona a presne tak isto, ako by to urobil ktokoľvek z dospelých ľudí, ktorí si chcú zarezervovať verejný priestor," povedal Matovič.

História sa podľa Matoviča opakuje

Líder OĽaNO tiež vytiahol fotografiu, na ktorej je na billboarde bývalý predseda už neexistujúcej politickej strany #Sieť Radoslav Procházka spolu s Beblavým. Tá sa v roku 2016 dostala do parlamentu a bola súčasťou vládnej koalície až kým nezanikla a po čase z nej začali odchádzať ľudia. "Na tomto billboarde sa vymenil len jeden človek. Namiesto Procházku prichádza pán Truban. Rovnaká košeľa a vytiahnuté rukávy podľa manuálu. V ňom je napísané, že vtedy to tak vyzerá, že vtedy ste blízko ľuďom a znova sa klamstvá prezentujú ako pravda," myslí si Igor Matovič.

Posvietil si na Trubana

"Pán Turban veľmi dobre vie, že ľudia zo Za slušné Slovensko zaklamali, pretože napísali, že som odmietol námestie prenechať priamo organizátorom a hlavným osobnostiam Nežnej revolúcie," povedal Matovič a zopakoval, že mu nikto nenapísal a ani nezavolal s požiadavkou o uvoľnenie termínu námestia. "Títo ľudia, ktorí hovoria, že bojujú za slušné Slovensko, neslušne klamali," vyhlásil Matovič a spomenul, že iniciatíva neinformovala o tom, že pred rokom im podľa neho OĽaNO rezervované termíny na protesty prepustilo.

Na paškál si Matovič zobral aj Trubanove vyjadrenia. "Pán Truban, ja som vás nespomenul ako je rok dlhý, ale dnes každý druhý váš status a vyjadrenie je o tom, ako chcete spájať a nebudete útočiť a nebudete osobní, ale dnes to bolo osobné," prízvukoval Matovič. "Dnes ste hovorili o tom, že ja obviňujem Za slušné Slovensko z financovania Sorosom," reagoval Matovič na Trubanove vyjadrenia.

Starí politici

Reč prišla aj na členov koalície PS-Spolu. "Hovoríte o tom, že toto sú tí starí politici a vy ste tí noví, ktorí prinášajú zmenu. Pýtam sa teda, kto sú noví politici, ktorých ponúkate? Pán Miroslav Beblavý je už v politike 17 rokov a v tretej strane. Iba preto, že už je to váš človek a prípadný budúci koaličný partner, mám zrazu mlčať? Bol štátnym tajomníkom, keď SDKÚ rozkrádala republiku a bralo invalidne dôchodky ľuďom," povedal svoj názor Matovič a spomenul aj podpredsedu PS Ivana Štefunka, ktorý je podľa jeho slov už vo štvrtej strane. Na túto poznámku už stihol zareagovať aj samotný Štefunko na sociálnej sieti.

"Matovič práve vrieska na tlačovke, že Truban klame. Bol som v jednej strane SDĽ, resp. v jej mládežníckej organizácii," píše reakciu Štefunko na sociálnej sieti.

Matovič hovorí o vymyslenej lži

"Keď klamete v malom, budete klamať aj vo veľkom pán Truban. Keď teraz hájite lož, budete hájiť lož aj potom, no potom sa pýtam, že v čom ste iní," pokračoval Matovič na margo stanoviska Za slušne Slovensko.

"To, čo spravilo Za slušné Slovensko, že si vymyslelo lož a tú šírilo do neba, dnes si stačí pozrieť, čo si o tom myslia ich fanúšikovia na Facebooku," dodal Matovič. "Nad vami palicu nelámem, pán Truban. Ja vám len nadstavujem zrkadlo touto tlačovkou," uzavrel Matovič svoj monológ.

"Chcem sa z tohto miesta sa ostro vyjadriť voči názoru Andreja Kisku ako bývalého prezidenta. Čo je to za rešpekt pred demokraciou, keď prezident povie, že ak voľby nedopadnú dobre, radšej zorganizujeme novú revolúciu? To je nerešpektovanie výsledkov demokratických volieb," zareagoval na Kiskove slová Matovič.

Uviedol svoje dôkazy na prepojenia

Matovič si na tlačovú konferenciu tiež pripravil vlastné dôkazy o tom, že Za slušné Slovensko sú prepojené na strany PS-Spolu a Za ľudí. "Pán Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko, pred rokom informovaní ľudia hovorili, že ide o budúceho človeka v Kiskovej strane. Nechcel som tomu veriť. On dokonca dával prísľub pozostalým, rodičom Jána a Martiny, že s politikou sa nebude spájať. Dnes je pravou rukou Andreja Kisku v jeho strane," uviedol Matovič.

Ako ďalšieho uviedol bratislavského primátora. "Pán Matúš Vallo. Jediný z kandidátov na primátora mohol vystupovať na mítingoch Za slušné Slovensko v Bratislave a v čase, kedy všetci vedeli, že je kandidátom strany PS na primátora," myslí si Matovič.

Pokračoval ďalšími kandidátmi na primátorov. "Iniciatíva podporila iba troch primátorov v rôznych mestách, hoci v nich kandidovalo kopu ďalších kandidátov. Čuduj sa svete, každý jeden kandidát PS," narážal Matovič na primátorov Nitry, Bratislavy a Žiliny.

Ako posledný dôkaz vytiahol Matovič stretnutie Karolíny Farskej s Beblavým. "Stretnutie vo Washingtone. Pani Farská, pán Beblavý, pán Roháč zo strany Spolu vo Washingtone. Fotografiu zverejnili dva dni pred tým, ako prišiel nenávistný status s klamstvom iniciatívy Za slušné Slovensko od pani Farskej voči mne a niekto chce hovoriť, že sa nestretajú?" uzavrel tlačovú konferenciu Matovič.

Podpredseda strany Sloboda a Solidarita Ľubomír Galko už tiež na sociálnej sieti reagoval na túto tlačovú konferenciu. Varuje pred tým, že ku žiadnej dohode po voľbách nemusí dôjsť.

Ospravedlnenie od iniciatívy

Iniciatíva Za slušné Slovensko sa v týchto chvíľach na sociálnej sieti ospravedlnila za informácie o rezervovaní Námestia SNP. "K slušnosti patrí aj vedieť si priznať chybu. V posledných dňoch sme spravili chybu, keď sme zverejnili neoverenú informáciu o neochote prenechať námestie občianskej spoločnosti a ľuďom Novembra. Chceme sa Vám všetkým, ľuďom, ktorí ste to pred 30 rokmi organizovali, Vám všetkým, ktorí ste tam stáli, ospravedlniť. Spravili sme chybu a politici našu chybu okamžite využili. A tak ako aj iní ľudia, aj my robíme chyby. Chceme byť schopní pozrieť sa Vám do očí a preto, prosíme, prijmite naše ospravedlnenie. Spájajme sa, bojujme sa slušné Slovensko, nech láska a pravda zvíťazí nad lžou a nenávisťou!" napísala iniciatíva na sociálnej sieti.

Kiska tvrdí, že z tohto môže profitovať Smer a extrémisti

K tlačovej konferencii sa už na sociálnej sieti vyjadril aj bývalý prezident a zakladateľ strany Za ľudí, Andrej Kiska. "Ak politici nemajú čo ponúknuť občanom, snažia sa zaujať útokmi na iných. V poslednom čase sa s takými politikmi roztrhlo vrece a niektorí neskúsenejší im skočili na ich hru. Jediný kto tomuto tlieska je Smer a extrémisti. Vážme prosím slová a ponúkajme ľuďom riešenia a obsah a nie nové hádky a konflikty," napísal Kiska.