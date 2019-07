Danko reaguje na zmeny volebných pravidiel: Viesť predvolebnú kampaň bude ťažké

BRATISLAVA - Viesť predvolebnú kampaň bude veľmi ťažké. V rozhovore to uviedol predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

„Vytvorila sa skupina ľudí, ktorá je navzájom ekonomicky a personálne prepojená. Je to Progresívne Slovensko, Spolu a Za ľudí. Ich slogan bude znieť Spolu za ľudí a progresívne Slovensko. Hrajú sa s nami ako mačka s myšou. Raz nám podstrkujú ako lídra Michala Trubana, raz Miroslava Beblavého a na konci dňa Andreja Kisku. Tento model bol použitý tou istou skupinou ľudí aj pri prezidentských voľbách. Najprv nám podstrčili pána Roberta Mistríka (vzdal sa kandidatúry na prezidenta v prospech Zuzany Čaputovej), ktorému niekto dal peniaze, potom mu niekto povedal, aby sa stiahol alebo mu dal ešte viac peňazí. Do toho všetkého prichádza spolupráca s tretím sektorom, ktorý na nás hádže špinu. V tomto všetkom máme viesť kampaň s rozpočtom 700-tisíc a hovoriť o tom, čo sme pre ľudí urobili, keď beží obrovská zosmiešňujúca antikampaň. Ľudom sú podsúvané manipulačné veci. Zrovnoprávnenie politickej súťaže je na mieste," uviedol Danko. Reagoval tak aj na zmeny volebných pravidiel. Parlament koncom júna schválil, aby sa vytvorili rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov.

SNS má vo svojej gescii tri ministerstvá - ministerstvo školstva, ministerstvo obrany a ministerstvo pôdohospodárstva. Podľa Danka sa učiteľom nikdy tak nezvyšovali platy ako za tejto vlády. „Krásne peniaze pri nástupe do povolania učiteľom pomaly závidí aj policajt. Pripravené je množstvo financií na rekonštrukciu internátov, existuje tajomník športu, systematizujeme šport," vysvetlil Danko. Národniari ešte plánujú zníženie DPH na zdravé potraviny, chcú znížiť daň z príjmu pre podnikateľov a živnostníkov na 15 percent alebo zrušiť koncesionárske poplatky seniorom. „Ja by som ich zrušil všetkým. Štát na to má, len nevládnem sám," dodal šéf národniarov.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Za najväčšiu vec považuje Danko rekreačné poukazy. Podľa neho niektorí ľudia nechápali, že je to forma vyplatenia odmeny bez odvodov, bez daní. „Keď niekto povie, že bolo lepšie mu dať 275 eur, tak by dostal v čistom len 130 eur. Predpokladáme nárast ubytovaní asi o päť miliónov prenocovaní. Penzióny a hotely zarobia 350 miliónov len na tržbách. Znížili sme DPH na ubytovanie na 10 percent, zachránili sme slovenské hotely a penzióny. Som presvedčený, že takýmto omieľaním presvedčím ľudí, ktorí zdravo rozmýšľajú, že nie je dôležité, či sa na tlačovke zakokcem, ale či zákony ľuďom pomáhajú," uzavrel.

Parlament schválil na jeseň novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá ukladá vybraným zamestnávateľom, respektíve zriaďovateľom, povinnosť finančne prispieť svojim zamestnancom na náklady spojené s ich rekreáciou. Spoločnosti s viac ako 49 zamestnancami musia poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu na Slovensku. Príspevok je vo výške 55 percent z oprávnených nákladov do 500 eur, maximálne však do výšky 275 eur ročne.