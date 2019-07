Čudné praktiky Kotlebu a Schlosára: Odmeny zo straníckych peňazí, o ktorých verejnosť veľa nevie

BRATISLAVA - Po uverejnení majetkových priznaní funkcionárov sa prišlo na to, že predseda Marian Kotleba a tajomník strany ĽSNS Rastislav Schlosár si vyplácajú finančné odmeny, no nie je možné overiť, kam tieto peniaze z odmien išli ďalej.

Na toto zistenie prišiel portál Aktuality.sk. Po voľbách v roku 2016 má Kotlebova strana za volebný zisk nárok na celkový obnos finančných prostriedkov približne päť miliónov eur od štátu ako príspevok za celé štvorročné funkčné obdobie. Kotleba sľuboval, že tieto peniaze chce po voľbách vrátiť. Nestalo sa tak. Medzičasom prišli na to, ako z časti príspevku spraviť peniaze súkromné.

Niektorí ľudia z vedenia ĽSNS uzavreli so stranou dohodu o pracovnej činnosti. Tá sa postarala o to, že si niektorí vyplácajú finančnú odmenu. O týchto skutočnostiach sa písalo v tohtoročných majetkových priznaniach funkcionárov. Medzi ľudí, ktorí si takto vyplácali odmeny patrí predseda ĽSNS Marian Kotleba a tajomník ĽSNS Rastislav Schlosár. Predseda má navyše možnosť používať stranícke auto.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Presná výška je neznáma

Kým spomínané fakty dokladá majetkové priznanie týchto dvoch členov strany, nie je doteraz isté, akú veľkú sumu peňazí si takto na odmenách pripisujú. Kotleba pred rokom priznal, že táto čiastka sa pohybuje do dvoch tisícov eur mesačne na jedného. Rovnako tieto čiastky neodhaľuje ani majetkové priznanie. Kým predseda ĽSNS za minulý rok zarobil vo výkone vo verejnej funkcii viac ako 23 tisíc eur, zvyšné príjmy sú zahrnuté v kolónke "Iné". Tá nie je nijakým spôsobom charakterizovaná. K spresneniu dohodnutých odmien sa nevyjadrilo ani vedenie strany.

Účtovná uzávierka z minulého roka ukazuje, že ĽSNS vynaložilo na mzdy 88 200 eur. Nie je však jasné, čo z tejto čiastky sú náklady na odmenu pre Kotlebu a Schlosára. Podpredseda a europoslanec Milan Uhrík hovorí o tom, že odmeny boli väčšinou uhrádzané na mesačnej báze. „Niekedy sú tam výpadky, keď sa nič nerobí. Neboli to súvislé obdobia, že by to bolo vkuse celý rok, boli aj hluché miesta,“ uviedol Uhrík.

Marian Kotleba má od roku 2017 postavenie poslanca zastupiteľstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Z tejto činnosti mu plynie odmena 500 eur mesačne. Uhrík potvrdil, že v súčasnosti si takto odmeny uplatňujú len dvaja spomínaní členovia strany. Uhrík bol zároveň jeden z poberateľov týchto odmien až do roku 2017. Minulý rok sa týchto odmien vzdal. "Nepotrebujem to," povedal Uhrík.

Peniaze, ktoré nie sú transparentné

Fakt, že Kotleba so Schlosárom si takto prilepšujú aj popri poslaneckých platoch Uhríka nevyrušuje. Poslanecký plat je podľa neho určený na výkon mandátu a nie na stranícke výdavky. Žiadny z predsedov a tajomníkov z iných politických subjektov si ale takýmto štýlom odmeny neudeľuje.

To, že sú odmeny uhrádzané, potvrdil aj samotný Uhrík, no ich výška a účel ich použitia na konkrétnu činnosť nie je možné nikde dohľadať, pretože tieto výdavky nie sú nikde zverejnené. „V rámci strany je to kontrolované. Pre verejnosť to, samozrejme, nie je prístupné, je to interný dokument,“ poznamenal novozvolený europoslanec Uhrík.

Dohoda o vykonaní práce je bežná záležitosť, ktorú praktizujú aj strany ako Smer, SaS alebo Most-Híd. Vyplácané sú takto tlačové oddelenia či iní administratívni pracovníci. Je však neobvyklé a veľkou raritou odmeňovanie vedenia strany priamo zo straníckej pokladnice. V tomto sú kotlebovci jediní, ktorí sa líšia.