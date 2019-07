Matečná skritizovala Čaputovú za jej výroky k ľudským právam v Číne: Reakcia prezidentky

To, že Čaputová na stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom Ji otvorila otázku dodržiavania ľudských práv, podľa Matečnej ohrozuje export slovenských výrobkov do Číny. "Pani prezidentka na všetkých stretnutiach zdôrazňuje, že jej záleží na dobrých a konštruktívnych vzťahoch. Postoj pani prezidentky je v súlade s politikou EÚ a ministerstva zahraničných vecí, čo konštatovalo samotné ministerstvo, ktoré zároveň potvrdilo, že týmto postojom dobré vzťahy Slovenska a Číny nie sú ohrozené. O rozvoji obchodnej spolupráce s Čínou rokoval so svojím partnerom minister Miroslav Lajčák," uviedol ďalej Strižinec.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná dnes v tlačovej správe skritizovala prezidentku Zuzanu Čaputovú za jej výroky o dodržiavaní ľudských práv v Číne. Matečná považuje podobné vyjadrenia za ohrozenie slovenského exportu do Číny a zatváranie dverí pre slovenských podnikateľov v krajine. Agroministerka pripomenula, že len nedávno podpísali slovenskí mliekari dokument, ktorý ich oprávňuje vyvážať mlieko do Číny. Slovenská vláda si podľa nej praje priateľské vzťahy s Pekingom, nie konfrontáciu. "Vyvinuli sme mimoriadne úsilie, aby SR mohla vyvážať mliečne výrobky do Číny. Bola by som nerada, keby ktorýkoľvek ústavný činiteľ svojimi výrokmi ohrozil túto sľubne sa rozvíjajúcu spoluprácu, našu obchodnú výmenu s Čínou a ohrozoval tak pracovné miesta na Slovensku. Úlohou predstaviteľov štátu je slovenským podnikateľom dvere do zahraničia otvárať, nie ich zatvárať," uviedla Matečná.

Čínskeho ministra zahraničných vecí Wanga Ji prijala prezidentka Čaputová v stredu. Počas rokovania otvorila aj otázku dodržiavania ľudských práv v krajine. "Informovala som ministra zahraničných vecí, že ochranu ľudských práv vnímam ako nevyhnutný základ našej slobody. Aj preto som vyjadrila, v súlade so spoločnou pozíciou Európskej únie, znepokojenie a obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ochrany ľudských práv v Číne a zo zadržiavania právnikov a ľudsko-právnych aktivistov, ako aj z postavenia etnických a náboženských menšín. Očakávam, že sa dosiahne pokrok v ľudsko-právnom dialógu medzi Európskou úniou a Čínou," uviedla slovenská hlava štátu. Zároveň sa však vyjadrila za ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov v duchu vzájomného rešpektu a dialógu založeného na hodnotách. Na stretnutí ocenila aj postoj Pekingu k znižovaniu emisií.

Minister zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Wang Yi a Zuzana Čaputová Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

O vyjadrení Zuzany Čaputovej informovali aj zahraničné médiá, napríklad agentúra Reuters alebo New York Times. Najmä české médiá a ich komentátori pripomínali, že patrí medzi málo politikov z regiónu strednej a východnej Európy, ktorá mala odvahu Čínu aj kritizovať. Jej vyjadrenia dávali do protikladu s politikou českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý často do Číny cestuje. Čaputová už pred nástupom do funkcie avizovala, že sa pri citlivých rokovaniach bude snažiť hľadať rovnováhu medzi ekonomickými záujmami krajiny a hodnotami, ako sú demokracia a ľudské práva.