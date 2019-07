Kauza hanlivého statusu na Facebooku pokračuje: VIDEO Mizík na súd neprišiel

Stanislav Mizík čelil obžalobe za hanlivý status na sociálnej sieti, ktorý bol podpísaný jeho menom. Podľa sudcu nebolo preukázané, že status napísal poslanec. Mizík tvrdil to isté.

Aktualizované 10:40 Senát sa šiel radiť. Po porade bude vynesený rozsudok.

Aktualizované 10:38 Obhajca navrhuje, aby podané odvolanie zamietli.

Aktualizované 10:37 Prokurátor ani obhajca nemajú ďalšie návrhy ani dôkazy, ktoré by doložili. Prokurátor chce vrátiť vec na prvostupňový súd.

Aktualizované 10:25 Niekoľko sympatizantov ĽSNS sa nahlas sťažovalo, že nepočujú reč senátu. Dvakrát bola reč prerušená. Technický problém nevyriešili a verejné pojednávanie pokračuje ďalej.

Aktualizované 10:20 Senát zatiaľ číta rozhodnutie, podľa ktorého Mizíka oslobodili začiatkom júla minulého roka.

Aktualizované 10:00 Stanislav Mizík sa na súd nedostavil. Verejné zasadnutie pokračuje aj bez neho. Jeho advokát Tomáš Rosina ho ospravedlnil.

Najvyšší súd SR vytýčil termín odvolacieho konania v prípade neprávoplatne oslobodeného poslanca ĽSNS Stanislava Mizíka za extrémistické trestné činy takmer rok potom, čo ho Špecializovaný trestný súd v Pezinku oslobodil. Prokurátor sa na mieste odvolal, vec sa tak dostala na NS SR.

Prokurátor s rozhodnutím nesúhlasil

Prokurátor Mizíka obvinil zo zločinov výroby a rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Žiadal pre neho trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby s podmienečným odkladom a uloženie probačného dohľadu. „S rozhodnutím súdu nesúhlasím. Podľa mňa obžaloba jednoznačne preukázala, že Stanislav M. 'statusoval' toto svoje stanovisko na web. Pokúsili sme sa ochrániť dôstojnosť príslušníkov židovskej komunity na Slovensku, nepodarilo sa to. Podali sme odvolanie,“ reagoval prokurátor. Ten je presvedčený, že Mizík je ten, kto je autorom, a aj zabezpečil zverejnenie statusu na internete. Súd s poslancom sa začal 24. mája 2018.

S Facebookom neviem pracovať

Mizík na poslednom súde tvrdil, že údajne nevie pracovať s Facebookom natoľko, aby mohol status napísať. V jeho prospech svedčil aj Milan Mazurek a Marian Kotleba. Mizíka súd nakoniec oslobodil. Prokurátor mu vtedy navrhol trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby s podmienečným odkladom a uloženie probačného dohľadu. Súdu navrhol, aby mu prikázali navštíviť koncentračný tábor v Osvienčime.

„Ani jeden zo svedkov nepotvrdil, že by im obžalovaný oznámil, že je autorom textu. Jediným relevantným dôkazom boli písomné poznámky, ktoré si obžalovaný urobil a ktoré boli nájdené počas prehliadky kancelárie. Samotné poznámky súd nepovažoval za extrémistický materiál. Zároveň nevieme, kedy vznikli, boli nájdené až s odstupom času,“ povedal samosudca. Na margo statusu uviedol, že nie je známe, kto ho tam dal, kto ho uverejnil a na koho podnet. „Sú aj iné možnosti ako tá, že to urobil sám obžalovaný,“ konštatoval sudca s tým, že nemal istotu, že Mizík status vytvoril a že by ho uverejnil.

Sporný status

Poslanec 10. januára 2017 na sociálnej sieti napadol zoznam osobností ocenených exprezidentom Andrejom Kiskom, prekážal mu okrem iného ich židovský pôvod. V tomto prípade išlo napríklad o historika Ivana Kamenca, režiséra Juraja Herza alebo Evu Mosnákovú. Podľa poslanca prezident Kiska sa buď zbláznil, alebo vedome degraduje slovenské vyznamenania. „Udeľovanie štátnych vyznamenaní Kiskom otočilo zdravý rozum hore nohami,“ napísal ďalej. Negatívne komentoval udelenie vyznamenania aj Michalovi Kaščákovi, ktorý je podľa vyjadrení Mizík organizátor zvráteného festivalu Pohoda. Na adresu spisovateľky Daniely Šilanovej napísal, že bola fanatička do cigánskych zvykov.