V septembri sa zvolia kandidáti na ústavných sudcov, tvrdí Danko: Urobí preto všetko

"Urobíme všetko preto, aby v septembri boli (kandidáti na ústavných sudcov – pozn. TASR) zvolení. V rámci svojich povinností som urobil všetko. Témou sa to stalo najmä preto, že sa to hodilo na vyvinenie sa z tej zodpovednosti, ktorú niesla aj prezidentská kancelária. Pretože sme sa zbytočne obracali k Benátskej komisii," povedal. Tiež dodal, že koaličná SNS vždy volila a aj voliť bude. Keby však bol na mieste prezidentky SR Zuzany Čaputovej, sudcov by vymenoval po skupinách. "Traumu" z tejto témy podľa Danka vyrobili médiá a opozícia.

Opozičný poslanec a líder strany Spolu-OD Miroslav Beblavý na margo ústavných sudcov povedal, že pri voľbe vždy "boli a budú extrémne konštruktívni". "Pokiaľ ide o Ústavný súd SR, budeme rokovať kedykoľvek," podotkol. Myslí si tiež, že keby sa v koalícii nedohodli na tajnej voľbe, situácia mohla byť vyriešená už vo februári.

Poslanca taktiež mrzí, že zatiaľ čo novela zákona o volebnej kampani a financovaní politických strán, ktorý ich limituje, bola prijatá "expresne rýchlo", problém okolo voľby sudcov sa ťahá už niekoľko mesiacov, čo považuje za chybu vládnych strán.

Predseda parlamentu uviedol, že hlavným dôvodom takéhoto rýchleho konania bolo zamedziť zasahovaniu tretích strán do parlamentných volieb, pričom viac ráz obvinil niektoré slovenské médiá z toho, že napomáhajú nielen Beblavému, ale aj jeho politickým partnerom. "Považujem to za príznak toho, že sa nás boja. Prichádza nová skupina ľudí, ktorá ich porazí, a ktorá privedie nový spôsob robenia politiky do slovenskej najvyššej politiky," reagoval na opatrenie Beblavý. Opozičný poslanec zdôraznil, že za ich politickým úspechom nestoja finančníci a peniaze. "Voľby nevyhrávajú peniaze, ale stovky až tisíce ľudí, ktorí sa za nás postavili," uzavrel.