Prezidentka pri Lukašenkovi urobila zbytočný krok, tvrdí Danko: Pellegrini by ho nepozval tiež

BRATISLAVA - Prezidentská kancelária urobila podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) zbytočný krok, keď bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi vyslala signál, že Dankovo pozvanie na oslavy SNP nešlo z prezidentskej úrovne. Predseda parlamentu to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

"Došlo k spleteniu pozvania na oficiálnu návštevu a na oslavy. Ja si stojím za tým, že Bielorusi patria na tieto oslavy v najvyššom zastúpení. Cez prezidentskú kanceláriu som pozýval partnerov z parlamentu, keď prezidentka (Zuzana Čaputová - pozn. red) začala selektovať hostí podľa svojho politického postoja, išiel som ju poprosiť, aby sa to nerobilo," vyjadril sa k situácii Danko.

Predseda parlamentu je tiež presvedčený, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) nehovorí pravdu, ak tvrdí, že o pozvaní Lukašenka nevedel. Podľa Danka totiž o pozvaní vedel slovenský veľvyslanec v Bielorusku, ktorý o tom Lajčáka mohol informovať.

Alexander Lukašenko a Vladimir Putin Zdroj: SITA/Kirill Kudryavtsev/Pool Photo via AP

Chce verejnú voľbu sudcov

V súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov Danko povedal, že "SNS vždy volila a vždy voliť bude". Trvá preto na tom, aby septembrová voľba bola verejná. "Nech si občania hodnotia, kto čo porušil, ja mám čisté svedomie," vyhlásil. Na prezidentkinom mieste by zvážil vymenovanie sudcov po skupinách.

Predseda parlamentu tiež trvá na tom, že ak opozičná novela zákona o štátnom jazyku prejde tretím čítaním, SNS odíde z koalície. Bude však apelovať na koaličných partnerov, aby spoločne dovládli so cťou.

Pellegrini by Lukašenka nepozval

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na oslavy SNP nepozýval. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Samotné návštevy východných partnerov však podľa Pellegriniho nemôžu byť vnímané ako odklon slovenského zahraničnopolitického smerovania.

"Táto situácia je už oproti dňu, kedy to prepuklo, vyriešená, nakoľko aj bieloruská strana reagovala, že takáto návšteva nepripadá do úvahy vzhľadom na okolnosti, ktoré tomu predchádzali," uviedol Pellegrini s tým, že do budúcnosti bude potrebné dávať pozor, ako narábať s pozvaniami.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Tajná voľba je lepšia

Pellegrini hovoril aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov. Lepšia je podľa neho tajná voľba, aby sudcovia nevedeli, kto ich volil. Už však podľa svojich slov nemá nič ani proti verejnej voľbe, ak pri nej bude väčšia garancia plnenia dohôd. "Ak to má pokračovať deviatou, desiatou voľbou, asi je fajn, aby sme to rozlúskli," dodal.

Pri poslednej voľbe podľa neho zlyhali jednotliví poslanci, koalícia bola dohodnutá. "Ja už sa niekedy fakt čudujem, že dospelý človek s primeraným vzdelaním, ktorý zastáva takúto vysokú funkciu, nevie pri ôsmich alebo desiatich menách vyznačiť áno/nie/zdržiavam sa. U niektorých môžeme povedať, že chyba sa môže stať, pri niektorých môže ísť aj o účelové znehodnotenie volebného lístka, čo je takisto prejav voľby," konštatoval.