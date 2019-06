ROZHOVOR Remišová ostáva v politike: Ani od Smeru som nezažila toľko osobných útokov, ako od Matoviča

BRATISLAVA - Po týždňoch špekulácií sa to konečne potvrdilo. Veronika Remišová sa spolu s ďalšími štyrmi poslancami rozhodla, že odchádza od Igora Matoviča a jeho hnutia OĽaNO. V rozhovore prezradila, že chce v politike ostať. Hovorí sa, že vstúpi do strany Andreja Kisku Za ľudí, ktorý ju oslovil, no rozhodnutie si zatiaľ necháva pre seba. Priznala, že za celý čas si od Smeru ani od vládnej koalície nezažila toľko útokov, ako za posledné týždne od Igora Matoviča. Politike OĽaNO prestávala rozumieť.

Po dlhých týždňoch špekulácií ste potvrdili, že opúšťate hnutie OĽaNO. Uviedli ste aj dôvody, prečo ste sa tak rozhodli. Čo však predstavovalo pomyselný bod zlomu?

Dôvodov bolo viac, okrem uzavretého členstva a absencie hnutia v regiónoch, v poslednej dobe som politike OĽaNO prestávala rozumieť. Keď som kandidovala za OĽaNO v roku 2016 bolo to hnutie, ktoré malo jednotnú víziu a spájalo konzervatívcov a liberálov. Nedávno však Igor Matovič ohlásil platformu pre obyčajných kresťanov.

Myšlienka dvoch platforiem v hnutí so 4 členmi pre určitú časť kresťanov, tých obyčajných, mi nedáva zmysel. Najmä v situácii, keď kresťanské spektrum čelí obrovskému triešteniu – KDH, KÚ, KDŽP a teraz už aj Obyčajní kresťania. Podobne to bolo aj s kandidátkou v eurovoľbách, kde Igor Matovič kandidoval z prvého miesta, hoci do Európskeho parlamentu nechcel ísť. Nedá sa autenticky a úprimne bojovať za niečo, keď nevidím ani cieľ, ani víziu, ktorá by bola zrozumiteľná pre ľudí.

Bola dôvodom aj, ak by sme to tak nazvali, „zmätočná“ politika Igora Matoviča? V posledných dňoch má dosť útočnú rétoriku.

Čo sa týka útočnej rétoriky, za celé volebné obdobie som nezažila od Smeru a strán vládnej koalície toľko osobných útokov ako za posledné týždne od Igora Matoviča. A to som bola tŕňom v päte pre strany vládnej koalície, pretože som systematicky poukazovala na kauzy a zlyhania vlády. Pri eurofondovom škandále dokonca musel odísť minister Plavčan. O to viac ma to mrzí, pretože s bývalými kolegami stojíme predsa na jednej strane a máme spoločný cieľ – zostaviť po voľbách v roku 2020 vládu, ktorá bude čestne a spravodlivo spravovať Slovensko.

Čo hovoríte na novú platformu Odvážne? Informoval vás a ostatných členov a poslancov za stranu, že sa niečo takéto chystá?

Áno, diskutovalo sa o tom vrátane neformálneho predsedníctva. Nie každý mal na to rovnaký názor, čo sa ukázalo aj počas tlačovej besedy, kde bola platforma predstavená a polovica kolegov neprišla.

Na jednu z tlačových konferencií si zavolal aj Zlaticu Kušnírovú. Ako hodnotíte tento krok? Mala by byť tvárou novej platformy a možný je aj jej vstup do politiky.

Pani Kušnírovú si hlboko vážim. Spoločne s rodinou zavraždeného Jána Kuciaka sú to rodičia, ktorí trpia za to, že štát dlhé roky toleroval mafiánske praktiky „našich“ ľudí. Žiadny rodič nechce prežiť svoje dieťa, bolesť zo straty je nevýslovná. Osobné rozhodnutie pani Kušnírovej budem rešpektovať. Dlžíme jej a rodičom Jána Kuciaka potrestanie vrahov a objednávateľov vraždy. Rovnako im dlžíme, aby Slovensko bolo krajinou, kde spravodlivosť a právo platí pre každého rovnako.

Zmenilo sa podľa vás Matovičovo správanie? Gábor Grendel tvrdí, že je to stále ten istý Matovič ako v roku 2016.

Na kandidátku OĽaNO som nešla kvôli Igorovi Matovičovi. Na kandidátku ma pozvali dve ženy - Erika Jurinová spoločne s Jankou Šípošovou, ani jedna z nich už v parlamente nepôsobí. Obe sa angažovali spôsobom, ktorý bol slušný a zároveň nástojčivý. Priniesli do parlamentu napríklad zákon na odškodnenie bývalých politických väzňov a odobratie výsluhového dôchodku príslušníkom ŠTB a bez veľkého huriavku bojovali za spravodlivosť pre obete trestných činov. Ich angažovanie prinieslo výsledky, dnes už máme platný zákon na ochranu obetí trestných činov. Igora Matoviča som spoznala lepšie najmä po voľbách a nemám s ním nejaké osobné spory. Ako som už uviedla, dôvody sú najmä v tom, ako je koncipované samotné hnutie, s ktorého smerovaním a politikou som sa v poslednom čase nevedela stotožniť.

Ako to teda bolo s oznámením odchodu vás a ďalších poslancov od OĽaNO? Matovič najprv tvrdil, že o ničom nevedel. Na poslanecký klub neprišiel. Váš e-mail si vraj nevšimol. Štyrom z piatich odchádzajúcich poslancov podľa Matoviča povedali, že už nebudú mať miesto na kandidátke do parlamentných volieb. Dôvodom podľa neho je, že robili kampaň iným stranám pred eurovoľbami.

Poslanecký klub, ktorý sa konal 18. júna o 11. hodine bol všetkým poslancom riadne oznámený už 11. júna. Deň pred konaním klubu všetci poslanci vrátane Igora Matoviča dostali pripomienku s tým, že som do programu začlenila nový bod týkajúci sa dôležitého oznámenia. Treba sa pýtať Igora Matoviča, prečo na vopred plánovaný klub nechcel prísť. Keď spomínate mail, ten sa týka mojej prihlášky za člena hnutia, ktorú som posielala pred dvoma rokmi. Na svoj mail som dostala od Igora Matoviča v priebehu pár hodín odpoveď, no on tvrdí, že si môj mail nevšimol. To nebudem komentovať.

Záležitosti, ktoré sa týkajú kolegov sa treba spýtať priamo ich, no stačí si pozrieť sociálne siete, napríklad Soňa Gaborčákova pomáhala robiť kampaň výlučne kandidátom OĽaNO. Politici by však nemali riešiť samých seba a takéto malichernosti. V prvom rade by mali riešiť problémy ľudí. Namiesto nezmyselných útokov poďme diskutovať o riešeniach, o tom, ako zlepšiť kvalitu života ľudí, sociálnu spravodlivosť, bezpečnosť, zdravotníctvo.

Vy ste boli dlho dosť výraznou tvárou hnutia a komunikovali ste viaceré kľúčové témy. Je niečo, čo by ste na mieste Igora Matoviča spravili inak?

Nepovažujem za vhodné dávať rady Igorovi Matovičovi. Chcem sa sústrediť v prvom rade na víziu a hodnoty, s ktorými som do politika išla ja. Roky sa venujem boju proti korupcii a vieme, že s korupciou nepohneme, pokiaľ nebude riadne fungovať polícia. Musíme zvýšiť dôveru ľudí v políciu, zefektívniť jej prácu pri vyšetrovaní veľkých káuz. Verím, že po voľbách budeme mať vládu, ktorá bude tieto problémy riešiť. Je to je pre Slovensko veľmi dôležité a reforma celého rezortu vnútra bude pre mňa prioritou.

Síce ste vraveli, že sa k politickej budúcnosti nebudete vyjadrovať, ale predsa len mi to nedá. Plánujete vstúpiť do nejakej už existujúcej strany?

Plánujem sa angažovať v politike naďalej, ale podrobnosti oznámim, keď to bude aktuálne.

Ako hodnotíte vstup Andreja Kisku do politiky? Mnohí kritizujú názov strany, logo, ale aj to, že avizoval vznik ešte počas jeho pôsobenia na poste prezidenta.

Marketing nie je mojou doménou, ale pri hodnotení prínosu jednotlivých politických strán pre krajinu je logo asi to posledné, čo ľudí zaujíma. Pre mňa je dôležité, čo chcú jednotlivé strany do politiky priniesť, ako chcú riešiť problémy, ktoré nás trápia. Napríklad regionálne a sociálne rozdiely, fungovanie inštitúcii, dôveru v políciu a súdnictvo, korupciu. Slovensko čakajú veľké výzvy ako napríklad starnutie obyvateľstva. Čo sa týka načasovania strany Andreja Kisku, niektorí ho kritizujú za to, že oznámil detaily o strane neskoro, iní zas tvrdia presný opak. Vznik strany oznámil až po odchode z prezidentského paláca, čo považujem za korektné.

Ale to, že založí stranu, oznámil ešte počas toho, ako bol v úrade. Podľa tradícií by to prezident nemal robiť. Aj to je podľa vás korektné?

Počas prezidentského mandátu informoval občanov len o všeobecnom zámere. Podrobnosti, názov, tím predstavil až po skončení mandátu.

V poslednom období sa najviac rozoberajú možné koalície, spájanie strán, vytváranie predvolebných koalícií, kritizuje sa vznik nových strán... a podobne. Aký by bol podľa vás najvhodnejší model?

Najdôležitejšia je spolupráca. V dejinách vidíme, že len spolupráca priniesla mier a prosperitu pre občanov. Viaceré strany už oznámili, že chcú ísť do volieb samostatne, a teda veľké spájanie naprieč politickým spektrom zrejme nie je reálne. Je však dôležité obrusovať hrany, snažiť sa bez osobných útokov jeden druhého rešpektovať a neúnavne pracovať na riešeniach, ktoré posunú Slovensko dopredu. Ak sa lídri a politici, ktorí chcú priniesť zmenu budú navzájom urážať už pred voľbami, bude ťažké vytvoriť stabilnú a efektívnu vládu.