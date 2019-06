AKTUÁLNE Snem SNS: Novou podpredsedníčkou strany sa stala Gabriela Matečná

Podľa našich informácií sa novou podpredsedníčkou strany SNS stala súčasná ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Pribudne tak k súčasným podpredsedom strany, ktorými sú Jaroslav Paška, Eva Smolíková, Anton Hrnko, Vladimír Chovan a Štefan Zelník. Tých si strana zvolila na mimoriadnom sneme v roku 2014.

Zdroj: topky

Rád Martina Rázusa dostal Anton Hrnko

Ocenenie Rád Martina Rázusa dostal na tohtoročnom sneme Anton Hrnko. Vyznamenanie zaviedli pred piatimi rokmi v stanovách strany Rad Martina Rázusa je najvyššie stranícke vyznamenanie osobnostiam SNS za celoživotný prínos pre napĺňanie poslania a cieľov SNS. Udeľuje ho predsedníctvo strany.

Antona Hrnka postihla tohto roku v marci obrovská tragédia. Jeho manželka a dve deti zahynuli počas leteckej tragédie v Etiópii. Lietadlo so 150.imi ľuďmi sa zrútilo krátko po štarte. Štvrtou obeťou zo Slovenska bola humanitárna pracovníčka Danica Olexová.

SNS predstaví aj svoju víziu do parlamentných volieb

SNS na 26. sneme zhodnotí voľby do Európskeho parlamentu, odovzdá vyznamenanie Rad Martina Rázusa či predostrie víziu do parlamentných volieb 2020. Predsedsa SNS Andrej Danko bude o výsledkoch snemu informovať na tlačovej konferencii. „Snem sme zorganizovali na výročie strany, oslavujeme ho každoročne 6. júna. Zhodnotíme eurovoľby i prezidentské voľby. Dáme si nejakú víziu na parlamentné voľby, ktoré nás čakajú, ak sa nič nestane, 29. februára 2020," dodal Kmec.

Členovia strany by mali upraviť stanovy, aby boli v súlade so zákonom o politických stranách, ktorého novela začne platiť od 1. októbra. Schválená novela zavádza novú reguláciu pre voľby do NR SR a Európskeho parlamentu. Podmienkou pre kandidujúce strany bude, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov a členov orgánov strán. Zo zákona každá strana bude musieť mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo).

Najstarší politický subjekt

Slovenská národná strana, ako najstarší politický subjekt, oslávila 6. júna 148 rokov. Ako informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová, jún je pre SNS mesiacom najdôležitejších udalostí na ceste Slovákov k dôstojnej a hrdej samostatnosti.

Posledné prieskumy ukazujú mierny úbytok preferencií SNS. Podľa júnového prieskumu agentúry Polis, by SNS skončila so 7,6 percenta v poradí šiesta. V parlamente by obsadila 13 mandátov. S najlepším výsledkom by skončila strana Smer-SD (18,3 %), druhá by bola koalícia PS/Spolu (15 %) a tretia by bola ĽSNS (11,4 %). Podľa prieskumu volebných preferencií agentúry AKO z prelomu apríla a mája by národniari skončili na siedmom mieste s ôsmimi percentami. Na prvom mieste by sa umiestnila strana Smer-SD so ziskom 19,1 percenta, na druhom mieste ĽSNS (13,9 %) a prvú trojicu uzatvorila v prieskume koalícia Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia so ziskom 13,7 percenta. Tento prieskum ešte nezahŕňal politickú stranu Andreja Kisku.