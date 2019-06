Ďalší volebný PRIESKUM zamiešal kartami: Kollárovci padajú na rizikovú hranicu

BRATISLAVA – Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali tento víkend, vyhral by ich Smer-SD. Súčasná vládna koalícia Smeru, SNS a Mosta-Híd by nezískala parlamentnú väčšinu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre agentúru SITA. Smer-SD v prieskume skončil na prvom mieste so ziskom 18,3 percenta.

Druhú priečku obsadila koalícia Progresívne Slovensko/Spolu (PS/Spolu) s 15 percentami. Na treťom mieste je Ľudová strana Naše Slovensko s 11,4 percenta. Agentúra Polis uskutočnila prieskum pre agentúru SITA od 11. do 18. júna na vzorke 1 165 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR.

Prieskum ešte pred odchodom Remišovej

Ako upozornil riaditeľ agentúry Polis Ján Baránek, prieskum robili pred tým, ako Andrej Kiska oznámil meno svojej strany (názov strany Za ľudí oficiálne oznámili v pondelok 17. júna, pozn. SITA) a pred tým, ako piati poslanci klubu OĽaNO v NR SR oznámili, že v budúcich parlamentných voľbách nebudú za hnutie kandidovať. Veronika Remišová s ďalšími štyrmi kolegami svoj odchod oznámili v utorok 18. júna. „Je pravdepodobné, že toto rozhodnutie poslancov OĽaNO má vplyv na preferencie hnutia,“ uviedol Baránek. Opýtaní odpovedali na otázku: "Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu by ste volili?" Preferencie vyrátali z 55-percentnej účasti. Podľa prieskumu Polisu bolo 28 percent respondentov nerozhodnutých a 17 percent by určite voliť nešlo.

Kiska na hranici zvoliteľnosti

Na štvrtom mieste sa v prieskume umiestnila Sloboda a Solidarita (SaS) s 8,5 percenta, nasleduje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 8,2 percenta. Slovenská národná strana (SNS) by podľa prieskumu dostala 7,6 percenta hlasov, OĽaNO-NOVA by volilo 6,3 percenta respondentov. Strana Andreja Kisku by dostala 5,2 percenta hlasov, Most-Híd 5,1 percenta a s rovnými piatimi percentami v prieskume skončila Sme rodina. SMK by sa do parlamentu podľa prieskumu nedostala, získala by 4,9 percenta hlasov.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Z prieskumu vyplýva, že súčasná koalícia by nemala väčšinu, získala by 51 mandátov. V prepočte na mandáty by mal Smer 30 poslancov, koalícia PS/Spolu 25 a ĽSNS 19. SaS aj KDH by mali zhodne po 14 zákonodarcov, SNS by ich mala 13. Desať stoličiek by sa ušlo OĽaNO-NOVA. Strana Andreja Kisku (Za ľudí, pozn. SITA) by obsadila deväť kresiel. Mostu-Híd a Sme rodine by pripadlo osem mandátov.

Prieskum agentúry Polis