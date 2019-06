ONLINE Inaugurácia Zuzany Čaputovej: Prezidentka obedovala so seniormi, takéto menu sa podávalo

- Zuzana Čaputová vyhrala prezidentské voľby koncom marca, porazila Maroša Šefčoviča

- Stane sa historicky prvou prezidentkou Slovenskej republiky

Sledujte s nami inauguráciu prezidentky Zuzany Čaputovej ONLINE

17:50 Prezidentka sa chystá položiť veniec k pamätníku Brána slobody na Devíne.

16:58 Zuzana Čaputová ukázala podľa politologičky Anety Világi na svojej inaugurácii snahu predniesť štátnicky prejav a snažila sa neprinášať kritiku bez vízie zmeny. Druhou hlavnou líniou, ktorú v prejave Világi rozoznala, bolo Čaputovej prihlásenie sa k predvolebným motívom kampane. "Opäť sa dotkla potreby rovnosti pred zákonom pre všetkých občanov, aby neboli niektorí protežovaní alebo nemali výsostné práva a neplatil pre nich zákon rovnako," ozrejmila politologička.

16:01 Takto víta prezidentka Čaputová 40 seniorov z domovov sociálnych služieb z celého Slovenska na slávnostnom obede v paláci. Podávajú sa tri chody a dezert, priblížila Kancelária prezidenta SR. Obedové menu tvoria okrem tofu mousse v uhorkovom kabátiku s kôprovým olejom a bezlepkovým pečivom aj tradičný slepačí vývar a grilované kuracie prsia Supréme so zemiakovým pyré a pečenou zeleninou, ako dezert čokoládová terina s lesným ovocím. Z vínnej karty majú hostia na výber dva druhy bieleho suchého vína, a to Veltlínske zelené ročník 2015 alebo Silvaner Granit ročník 2017.

Cieľom obeda je podľa slov kancelárie upriamiť pozornosť na dôležitú a zanedbávanú tému, akou je starostlivosť o starších obyvateľov a obyvateľky Slovenska. V sobotný podvečer Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na bratislavskom Devíne. Cestou z Devína položí kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na bratislavskom Ondrejskom cintoríne. Deň inaugurácie ukončí nová prezidentka SR slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.

15:43 Príchod seniorov do prezidentského paláca.

15:35 Odchod prezidenta Kisku z paláca.

15:20 Hradná stráž víta novú prezidentku SR.

14:58 Bývalý prezident SR Andrej Kiska úradoval v sobotu v Prezidentskom paláci naposledy. Symbolicky odovzdáva palác novej hlave štátu Zuzane Čaputovej.

14:51 Inauguráciu v Slovenskej filharmónii poznamenalo faux-pas, keď mal do jej budovy vstúpiť ako prvý, teraz už bývalý prezident Andrej Kiska, a až po ňom ostatní ústavní činitelia. Stal sa ale presný opak a do Reduty prišiel ako posledný, "predbehol" ho premiér Peter Pellegrini aj predseda národnej rady Andrej Danko.

14:38 Bohoslužba končí, prezidentka odchádza z Katedrály sv. Martina, pred ktorým prijíma ďalšie gratulácie.

14:35 Vojak podával členom čestnej stráže vodu, v tomto teple určite nebolo ľahké stáť na priamom slnku.

14:31 Červený koberec pred prezidentským palácom musí byť tip-top.

14:18 Pri Redute počas inaugurácie protestovala niekoľkočlenná skupina v reflexných vestách. Mali zástavu s preškrtnutým logom Európskej únie a NATO. Cez megafón vyzývali ľudí na obranu Slovenska a tvrdili že inauguráciou Zuzany Čaputovej za prezidentku SR bola porušená Ústava SR. Polícia na demonštrantov dohliada.

14:15 Počas omše rečnia zástupcovia všetkých registrovaných cirkví na Slovensku.

14:10 Čaputová si zvyká na oslovenie prezidentka, chce robiť všetko pre vlasť

Zuzana Čaputová si zvyká na oslovenie prezidentka. "Je to veľmi nová skúsenosť. Pre mňa je za tým pojmom skryté to, prečo som do kandidatúry išla, a to je služba ľuďom, ako som povedala aj v inauguračnom prejave, neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť, myslím to úprimne," uviedla v rozhovore pre RTVS po inaugurácii.

Avizovala, že všetko, čo vo funkcii urobí, bude robiť pre vlasť. "Vlastenectvo bude pretkané do všetkých úkonov, ktoré budem robiť," skonštatovala s tým, že to platí pre všetky témy ako spravodlivosť, ochrana životného prostredia aj v sociálnej oblasti, kde vidí dlhy voči ľuďom. Za veľkú výzvu považuje oslovenie ľudí, ktorí ju nevolili alebo majú iné názory. "Jediné, čo môžem urobiť, je, že ja som tu pre nich, Možno oni tu nie sú pre mňa, a tú dôveru sa nepodarí nadviazať, ale jediné, o čo sa budem snažiť, je poctivá a trpezlivá robota a možno časom uveria tomu, že to myslím vážne, že to myslím dobre so Slovenskom a so všetkými ľuďmi, ktorí tu žijú," zhrnula.

Potvrdila, že chce počas svojho mandátu často navštevovať aj regióny. Na začiatku ju však čaká viacero zahraničných návštev. V oblasti zahraničnej politiky chce Slovensko reprezentovať ako spoľahlivého, konštruktívneho a predvídateľného partnera.

13:55 Prejav má rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Stanislav Zvolenský.

13:42 Zuzana Čaputová s dcérami.

13:30 Prezidentka dorazila do katedrály, kde sa práve začala bohoslužba.

13:13 Sprievod sa blíži na Rybné námestie, ktorý je len kúsok od Dómu sv. Martina.

13:00 Čaputová zdraví ľudí v centre Bratislavy, ktorí jej prišli zagratulovať. Hneď za ňou kráčajú jej dve dcéry.

12:58 Prezidentka vymenila lodičky. Počas inaugurácie mala na nohách biele s tenkým opätkom, prezula sa do modrých s hrubším podpätkom.

12:55 Členom čestnej stráže ponúkaj ich kolega vodu, vonku totiž panuje neznesiteľná horúčava a hrozia kolapsy.

12:47 Čaputová ponúka odbornosť, cit a zdravý aktivistický záujem. Chce prispieť ku konštruktívnej spolupráci. Svoj mandát mieni vykonávať slobodne. Slovensko a jeho ľudia sú podľa Čaputovej vitálnejší, ako si myslia. Poukázala na zvládnuté a pokojné rozdelenie Československa, drastické ekonomické opatrenia, ktorými si Slovensko prešlo, boj s nezamestnanosťou. Poukázala na úspešný vstup Slovenska do Európskej únie a schengenského priestoru. "A ako jediní patríme do eurozóny. Zvládli sme to," vyhlásila.

Prezidentka ocenila protischránkový zákon, vyzdvihla úspechy slovenských vedcov, aktívnu a vyspelú občiansku spoločnosť, čo sa podľa nej ukázalo aj pri protestoch po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

12:43 Prezidentka sľubuje, že bude slúžiť blahu slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Chce prispieť ku konštruktívnej spolupráci. Prihlásila sa k proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenska. Európska únia je podľa nej pre Slovensko životným a hodnotovým priestorom, NATO zas obranným a bezpečnostným pilierom. Poukázala aj na hrozby ako je klimatická kríza. Čaputová zdôrazňuje potrebu právneho štátu a rovnosti pred zákonom. Vo svojom inauguračnom prejave skritizovala korupciu či nedotknuteľnosť vybraných osôb. Volá po spravodlivosti a dôstojnom živote pre mladých aj starých ľudí, prekonávaní rozdielov.

12:37 Novú prezidentku teraz čaká prehliadka ozbrojených síl. Vojakov pozdraví slovami "sláva vlasti vojaci". Potom sa presunie centrom Bratislavy do Dómu svätého Martina, kde sa zúčastní slávnostnej bohoslužby. Odtiaľ pôjde do prezidentského paláca, kde od Andreja Kisku oficiálne prevezme úrad.

12:31 "Ponúkam srdce, hlavu, ruky. Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom a Slovensku," zaznelo v inauguračnom prejave prezidentky.

12:28 Andrej Danko ukončil schôdzu NR SR, prvá časť inauguračného dňa sa skončila.

12:23 Takto to vyzerá na Hviezdoslavovom námestí neďaleko Reduty, kde prebieha inaugurácia prezidentky Čaputovej.

12:21 Štyridsaťpäťročná právnička, ktorá vo vysokej politike doposiaľ nepôsobila, je v poradí piatou hlavou štátu od vzniku Slovenska v roku 1993.

12:10 Nová prezidentka začala svoj inauguračný prejav v priestoroch Slovenskej filharmónie.

12:06 Zuzana Čaputová práve zložila prezidentský sľub a ujíma sa tak funkcie prezidentky Slovenskej republiky. Zároveň jej predseda Ústavného súdu odovzdáva štátne vyznamenania.

11:55 Začala sa oficiálna časť - schôdzu NR SR slávnostne otvára jej predseda Andrej Danko.

11:41 Dav sa dočkal, z limuzíny vystúpila Zuzana Čaputová. Má oblečené šaty svetlomodrej farby, ktoré jej ušil na mieru módny návrhár Boris Hanečka.

11:38 Nechýba europoslankyňa Monika Beňová či podpredsedkyňa NR SR a nedávno zvolená europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Zvolili šaty v pastelových odtieňoch, Nicholsonová pridala aj vkusnú ružovú ozdobu do vlasov.

11:35 Do Reduty sa schádzajú najvyšší ústavní činitelia. Je tu už premiér Pellegrini, predseda NR SR Andrej Danko aj dosluhujúci prezident Kiska.

11:28 Pred prezidentským palácom naposledy pozdravila čestná stráž prezidenta Andreja Kisku.

11:21 Medzi hosťami na inaugurácii sa objavil aj emeritný arcibiskup Róbert Bezák.

11:18 Predseda strany Smer - SD Robert Fico blahoželá novozvolenej prezidentke SR k dnešnej inaugurácii a nástupu do funkcie. Z dôvodu účasti na dlhodobo plánovanej súkromnej udalosti mimo Bratislavy (svadba) sa však nemôže osobne na inaugurácii zúčastniť. Informovala o tom hovorkyňa strany Smer Ľubica Končalová

11:15 Do Reduty dorazila už aj najbližšia rodiny budúcej prezidentky vrátane jej dvoch dcér Emy a Laury a partnera Petra Konečného.

11:13 Zuzana Čaputová odchádza zo svojho domu z Pezinka.

11:05 Do Reduty práve prišiel bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster.

11:00 V okolí bratislavskej Reduty sa už zhromažďujú ľudia, ktorí sa prišli pozrieť na inauguráciu.

Prídu aj neúspešní kandidáti

Na inauguráciu prezidentky sú pozvaní aj neúspešní prezidentskí kandidáti. Pozvanie prijali dvaja z nich, a to Martin Daňo a Róbert Švec. Či príde aj Štefan Harabin, je otázne. Viacerí odmietli pre iné pracovné či osobné dôvody. Kancelária prezidenta zároveň zverejnila aj zoznam hostí prezidentky Zuzany Čaputovej. Sú na ňom jej rodina, spolupracovníci, poradcovia či zástupcovia politických strán.

Program inaugurácie

11:25 Odchod prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku do Reduty

11:45 - 12:30 Slávnostná schôdza paralmentu pri príležitosti zloženia sľubu prezidentky SR v priestoroch Slovenskej filharmónie. Čaputová zloží sľub do rúk predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana. Na to zaznie hymna Slovenskej republiky a vypália delostrelecké výstrely.

Sľub je predpísaný ústavou a znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Sľubujem.“ Po tom bude nasledovať inauguračný príhovor. V ňom prezidentka predstaví svoju víziu výkonu verejnej služby.

13:30 - 14:20 Ekumenická bohoslužba slova Te Deum v Katedrále sv. Martina. Predsedajúcim bohoslužby bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

14:30 - 16:30 Symbolické odovzdanie úradu od Andreja Kisku v Prezidentskom paláci a slávnostný obed podávaný prezidentkou. V priestoroch paláca bude Čaputová hostiť na obede vyše 40 seniorov.

17:00 - 17:30 Podvečer Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na Devíne. Odtiaľ pôjde na Ondrejský cintorín a na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča položí kyticu.

20:00 Deň inaugurácie ukončí prezidentka Slovenskej republiky slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.

Dopravné obmedzenia

V súvislosti s inauguráciou pani prezidentky v sobotu je potrebné, aby obyvatelia a návštevníci hlavného mesta rátali počas celého dňa s dopravnými obmedzeniami na uliciach Jesenského, Mostová a na Námestí Ľ. Štúra. Vjazd do garáže hotela Carlton a k hotelu bude možný z Jesenského ulice.

V časoch od 11.15 hod až do 11.45 hod a 12.30 hod až 13.00 hod, budú ulice uzatvorené úplne. Z týchto ulíc je v sobotu vylúčená aj mestská hromadná doprava. Panská ulica bude uzatvorená od 08.00 hod do 14.00 hod. Z dôvodu umiestnenia bezpečnostných zábran nebude vstup a prechod umožnený ani rezidentom.

Staromestská ulica bude v čase od 12.30 hod do 15. 00 hod rovnako uzavretá. Zjazd bude umožnený z Mostu SNP na nábrežie Vajanského a výjazd na Most SNP bude možný z nábrežia v smere do Petržalky. Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú dohliadať hliadky dopravnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Čaputová historicky prvou prezidentkou

Právnička a občianska aktivistka Zuzana Čaputová kandidovala na post prezidentky Slovenskej republiky za mimoparlamentnú stranu Progresívne Slovensko. Hárky s viac ako 18 400 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru odovzdala 24. januára 2019. „Aj doposiaľ som sa snažila pomáhať ľuďom, ktorí čelili neprávosti a krivde. Myslím si, že v súčasnosti je potrebné, aby na tomto poste bol prezident alebo prezidentka, ktorý sa zastane ľudí a postaví sa za spravodlivosť,“ uviedla pri tejto príležitosti.

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 16. marca 2019, sa Zuzana Čaputová umiestnila na prvom mieste so ziskom 40,57 percenta hlasov (870 415 hlasov). Ako uviedla tesne po zverejnení predbežných volebných výsledkov, svoj úspech vnímala "ako veľké volanie po zmene, slušnosti a spravodlivosti".

Pred druhým kolom volieb si želala férovú kampaň. Avizovala, že sa mieni uchádzať o dôveru voličov aj protikandidátov a pokúsi sa ich presvedčiť o tom, kadiaľ môže viesť cesta z problémov. „Myslím si, že môže viesť cez spoluprácu a slušnosť,“ povedala Zuzana Čaputová. Oficiálnou víťazkou druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo 30. marca 2019, sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 58,4 percenta hlasov. Svoj hlas jej odovzdalo 1 056 582 voličov.