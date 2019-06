PS a SPOLU sa dohodli, do volieb pôjdu v koalícii: Kisku vynechali, čakať sa im nechcelo

Mimoparlamentné strany Spolu a Progresívne Slovensko pôjdu do parlamentných volieb spoločne. O vzájomnej dohode informovali strany prostredníctvom tlačovej správy a na svojom facebooku to potvrdil aj predseda Spolu a nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Beblavý aj predseda PS Michal Truban.

Do volieb ideme spoločne

Obaja lídri potvrdili, že do volieb idú spoločne. „PS a SPOLU idú do volieb spoločne! Ďakujeme za dôveru v ďalšom prieskume,“ napísal Truban s tým, že detaily spolupráce oznámia v piatok na avizovanej tlačovej konferencii. „V snahe o zmenu počítame aj so spoluprácou s Andrejom Kiskom, ktorého vnímame ako najbližšieho partnera, a preto sme ho na túto tlačovú konferenciu pozvali tiež,“ dodal.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Našou zodpovednosťou je spolupracovať, lebo len tak budeme schopní vyhrať voľby pred Smerom-SD a získať poverenie zostaviť novú vládu, ktorá prinesie zmenu,“ uviedol Beblavý. Aj on doplnil, že v tejto snahe rátajú aj so spoluprácou s dosluhujúcim prezidentom Kiskom a jeho novou stranou. Beblavý napísal, že Kisku vnímajú ako najbližšieho partnera.

Kiska pozvanie odmietol

„Andrej Kiska je stále prezidentom Slovenskej republiky a nikdy sa nezúčastnil žiadnej straníckej tlačovej konferencie. Považuje to za nevhodné,“ reagoval na vyjadrenia Beblavého hovorca prezidenta Roman Krpelan. Argumentuje tým, že ani v budúcnosti by sa nemal prezident zúčastňovať na straníckych tlačových konferenciách. „Ani nové politické strany určite nechcú, aby sa ktorýkoľvek prezident v budúcnosti zúčastňoval na straníckych tlačových konferenciách,“ dodal Krpelan.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Spájanie strán

O spájaní strán Progresívne Slovensko a Spolu sa hovorí už dlhšie. Prvým impulzom, že sa niečo také stane, boli tohtoročné eurovoľby. Obe nové mimoparlamentné strany sa spojili do koalície a vo voľbách uspeli. Dlhodobo im všetky prieskumy dávajú väčšiu šancu, ak by šli do volieb spolu. Pôvodne chceli, aby sa dosluhujúci prezident Andrej Kiska stal členom jednej z ich strán, no nakoniec sa rozhodol, že stranu vytvorí sám.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel, TASR/Michal Svítok

V Kiskovej strane sú zatiaľ známe tri oficiálne mená. Starosta Spišského Štvrtka Vladimír Ledecký, primátor Hlohovca Miroslav Kollár a bývalý aktivista a hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga. Strany PS a Spolu však aj naďalej vyzývajú, aby sa k nim pridal. Kiska všetky detaily prezradí 17. júna potom, ako si úrad preberie Čaputová.

S osudom Slovenska netreba hazardovať

Strany ešte v máji vyzvali dosluhujúceho prezidenta, aby obnovili rokovania o možnom spájaní sa do predvolebnej koalície. „Slovensko sa potrebuje posunúť dopredu, a to sa nestane, pokiaľ nebudeme spolupracovať. Radi by sme preto zopakovali ponuku, ktorá už odznela - chceme, aby sa Andrej Kiska stal súčasťou rokovaní o predvolebnej koalícii do parlamentných volieb,“ povedali.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

„Myslím, že s osudom Slovenska netreba hazardovať,“ povedal Beblavý. Ani pred budúcoročnými voľbami do parlamentu podľa jeho slov netreba riskovať, aby sa proeurópske a prodemokratické hlasy "rozbili". „Pridaj sa k nám a spolupracuj s nami, si vítaný,“ odkázali Kiskovi zástupcovia mimoparlamentného hnutia a strany.

Kiska hovoril o veľkom spájaní

Potrebujeme sa spájať, spolupracovať a musíme zabojovať o hlas každého voliča. Vyhlásil to Kiska v reakcii na výzvu strán. Tvrdí však, že spojiť by sa nemali len tri politické subjekty. Všetci tí, ktorí sú presvedčení o potrebe zmeniť vládu a prevziať moc, sa podľa Kisku musia spojiť. „Nielen PS, Spolu a Kiska, ale potrebujeme sa spájať s OĽaNO, SaS i KDH. Všetky tieto demokratické strany sa musia spájať, a to nielen deklaratívne,“ povedal v máji.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Lídri strán uvažujúci o spoločnej koalícii by si podľa Kisku nemali posielať "malé jedovaté šípy", ale musia začať spolupracovať. „Musíme zabojovať o hlas každého voliča. To spájanie je o demokratických stranách Slovenska, ktoré chcú zmeniť krajinu v prospech ľudí, a mal by si to uvedomiť každý jeden líder strany,“ podotkol Kiska. Akou formou majú strany medzi sebou spolupracovať, je podľa jeho slov téma na ďalšiu diskusiu.

OĽaNO je otvorené, SaS hovorí o kontraprokuktivite

Hnutie OĽANO sa vyjadrilo, že akékoľvek spájanie považuje za len a len za prospešné, a preto opakovane ponúka spoluprácu aj menším stranám, kde by potenciálne hrozil prepad hlasov ich voličov. „Opakovane hovoríme o nutnosti vytvorenia novodobej SDK, ktorá zabezpečí, aby sa spojili tí, ktorým na očiste Slovenska úprimne záleží,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Z pohľadu voliča, ktorý túži po zmene pomerov na Slovensku, je podstatné to, aby z dnešných demokratických opozičných síl vznikla funkčná vláda, ktorá vydrží minimálne dve volebné obdobia. Uviedla to v stanovisku strana SaS. „To je totiž nevyhnutný čas na to, aby sa v našej spoločnosti postavili pevné základy pre spravodlivosť a udržateľný hospodársky rast. Vynucovanie spájania sa, ktorého sme dnes svedkami, je kontraproduktívne.“

Podľa strany totiž zasieva nevraživosť medzi politikov demokratického tábora i medzi občanov. „Ak dnešné opozičné strany pod mediálnym tlakom dajú prednosť spájaniu sa bez ohľadu na hodnotovú a programovú zhodu, zadusia už v zárodku súťaž programov. Tú potrebujeme, aby sme pre zložité problémy v spoločnosti našli tie najlepšie riešenia,“ napísali.