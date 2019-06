Kiska udelil počas svojho pôsobenia šesť milostí a žiadnu amnestiu: Vyberal z tisícok žiadostí

BRATISLAVA – Prezident Andrej Kiska udelil počas svojho päťročného pôsobenia vo funkcii šesť milostí. Amnestiu neudelil žiadnu. Od 16. júna 2014 do 31. mája tohto roka mu prišlo 2 711 žiadostí o milosť. Prezident SR má podľa Ústavy právo odpustiť alebo zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie. Podklady pre udelenie milostí pripravuje minister spravodlivosti. Zatiaľ čo sa milosti udeľujú individuálnym osobám, amnestie sa viažu na trestný čin.

Prvú milosť Kiska udelil 6. októbra 2016. Udelil ju vtedy 26-ročnému mužovi, ktorého právoplatne odsúdili za podvod na jeden rok a prikázali mu zaplatiť škodu 3 504 eur. Odsúdený bol otcom štyroch malých detí, jeho vtedy štvorročný syn trpel vážnym nevyliečiteľným onkologickým ochorením, tumorom na mozgovom kmeni. O deti sa starala matka, ktorá bola sama čiastočnou invalidnou dôchodkyňou. Kiska mu udelil milosť pod podmienkou, že počas dvoch rokov nespácha úmyselný trestný čin a zároveň počas dvoch rokov doplatí škodu.

Prezident udelil milosť aj 32-ročnej žene, ktorú odsúdili na štyri roky, ale ešte pred tým, ako jej nariadili výkon trestu, sa jej narodilo dieťa. Milosť jej udelil 6. februára 2017 a prihliadal na to, že odsúdená trestný čin spáchala pred mnohými rokmi a trest už stratil svoj účel. Podmienkou milosti bolo, že žena nesmie počas piatich rokov spáchať žiadny úmyselný trestný čin. Ženu odsúdili za nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spolupáchateľstvom.

Podmienečnú milosť udelil aj 45-ročnej žene, matke štyroch detí. Tú odsúdili na šesť mesiacov za to, že jedna z jej dcér mala veľa neospravedlnených hodín na základnej škole. Túto milosť hlava štátu udelila 8. júna 2017. Rodina sa pritom starala aj o telesne a mentálne hendikepovanú dcéru, ktorá bola na matku veľmi naviazaná. Táto žena už bola v minulosti opakovane odsúdená, vždy pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže – neospravedlnené hodiny. Podmienkou milosti bolo, aby žena do konca roka 2017 nespáchala žiaden úmyselný trestný čin.

O dva mesiace neskôr, 7. augusta 2017, dostala milosť 34-ročná matka piatich detí, ktorá sa liečila na sklerózu multiplex a starala sa o autistické dieťa. Prezident jej odpustil tri mesiace a tri dni väzenia pod podmienkou, že po dobu jedného roka nespácha žiaden úmyselný trestný čin. Ženu odsúdili za prečin krádeže. Omilostenú v minulosti týral partner, vtedy boli deti v detskom domove, kde ich navštevovala. Ak by jej prezident neudelil milosť, deti by šli do domova opäť. Žene sa však časom podarilo rodinnú situáciu zlepšiť a o deti sa riadne starala.

Prezident omilostil aj 79-ročného muža, ktorý trpel nevyliečiteľným onkologickým ochorením. Milosť mu udelil 29. novembra 2018. Prezident odpustil odsúdenému dva nepodmienečné tresty odňatia slobody v trvaní 10 a 16 mesiacov. Tie mu uložil súd za opakované spáchanie prečinu krádeže – neoprávnené odbery elektrickej energie. Podľa správy bol život odsúdeného v bezprostrednom ohrození a nebol predpoklad na zlepšenie zdravotného stavu.

Poslednú milosť Kiska udelil 4. apríla tohto roka. Dostala ju 31-ročná žena, ktorej deväťročný syn trpel nevyliečiteľným onkologickým ochorením. Zdravotný stav syna sa zhoršoval, jeho pokožku museli napríklad úplne chrániť pred slnkom. Žena má ďalšie tri deti. Prezident žene odpustil tri roky väzenia. Žena sa v roku 2008 pod tlakom závislého bývalého manžela dopustila trestného činu úverového podvodu vo výške zhruba 6 700 eur, okrem toho bola v roku 2008 dvakrát právoplatne odsúdená. Od spáchania skutkov uplynulo viac ako desať rokov a žena odvtedy viedla bezúhonný život.

Použitie inštitútu amnestie umožňuje prezidentovi hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy, pričom na jej platnosť sa vyžaduje aj podpis predsedu vlády alebo ním povereného ministra. Národná rada SR má právo zrušiť rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie alebo individuálnej milosti, ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu. O súlade uznesenia Národnej rady SR o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti s ústavou rozhoduje Ústavný súd SR. Prezident Andrej Kiska je vo funkcii od roku 2014. Nahradí ho Zuzana Čaputová, jej inaugurácia bude v sobotu 15. júna.