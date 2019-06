AKTUÁLNE Fico je späť na Slovensku: Namieril si to rovno do centrály Smeru

Podľa portálu noviny.sk je Fico naspäť doma a do centrály Smeru prišiel dnes krátko po desiatej. Dostavil sa dodávkou a do budovy vošiel zadným vchodom. Podľa spomínaného portálu vraj hovorca strany Ján Mažgút tvrdil, že počas dneška sa predsedníctvo strany určite nestretne. Po príchode Fica sa však tieto okolnosti môžu zmeniť.

Nevedeli o tom, kde je

Denník Pravda ešte pred týždňom prišiel s informáciami, kde sa Robert Fico nachádza. Podľa portálu sa predseda Robert Fico mal vybrať do Izraela. Viacerí členovia Smeru pritom sami nevedeli, kde sa šéf Smeru nachádza.

„Odletel do Izraela. Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom,“ povedal Pravde zdroj zo Slovenska, ktorý chcel byť utajený. Hovorili aj zdroje priamo z Izraela. „Je to pravda a samozrejme, že o všetkom bol informovaný náš premiér Benjamin Netanjahu. Boli sme pánovi Ficovi maximálne nápomocní,“ potvrdili zahraničné zdroje, ktoré sú podľa portálu Pravda relevantné a zastávajú vysoké vplyvné funkcie.

Blanár poprel návštevu Izraela

O tom, kde je Fico nevedel ani podpredseda pre investície a informatizáciu Richard Raši​. "Viete, že keby som to vedel, vám to poviem," povedal Raši na margo Ficovho pobytu v zahraničí. Podpredseda vlády Raši tiež ozrejmil, že vedenie Smeru sa ešte od eurovolieb nestretlo. "Od eurovolieb sme sa ešte nestretli v nejakom užšom formáte. Atmosféra je rovnaká, ako bola včera, alebo predvčerom," uviedol.

Podpredseda Smeru Juraj Blanár nepovedal, kde sa predseda Fico nachádza. Tvrdí však, že medializované informácie o jeho liečení v Izraeli sa nezakladajú na pravde. „Je na dlhodobo plánovej súkromnej veci,“ povedal.