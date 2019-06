Šeliga sa stal novým členom Kiskovej strany: Chce presadzovať konkrétne riešenia

Do politiky sa podľa svojich slov rozhodol vstúpiť po dlhšom váhaní. "Viem, že ak chcem presadzovať konkrétne riešenia, ak chcem navrhovať zákony a zastupovať ľudí v parlamente, musím vstúpiť do strany a uchádzať sa o hlasy občanov," napísal Šeliga. Argumentuje tým, že vždy hovoril, že nesmieme pohŕdať politikou, a vyzýval ľudí na to, aby vstúpili do politiky. Preto chce ísť príkladom a ukázať, že ak chceme žiť v dobrej krajine, nesmieme sa báť a musíme prebrať zodpovednosť za jej smerovanie.

Kiska ho mal presvedčiť napríklad tým, že počúval jeho predstavu o budúcnosti Slovenska, ale aj svojím pôsobením v prezidentskom úrade. Podľa Šeligu stál vždy na strane ľudí, zápasil proti korupcii a rozkrádaniu štátu a nezľakol sa nátlaku a vydierania. Aj preto je podľa neho dlhodobo najdôveryhodnejším politikom na Slovensku

. Vo svojej politickej funkcii si stanovil za cieľ boj proti korupcii a rozkrádaniu štátu, fungujúcu políciu, prokuratúru a súdy, ale aj majetkovú zodpovednosť politikov za ich rozhodnutia či transparentnosť a efektivitu štátu. Chce, aby bolo Slovensko skutočne právnym štátom. "A hlavne slušné a spravodlivé Slovensko," dodal. Juraj Šeliga pôsobil ako hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko. Bol jedným z organizátorov protestov po smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.