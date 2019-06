Pellegrini v Petrohrade: FOTO Za Putinom so špeciálnym darom, na stole aj závažná otázka

PARÍŽ - Premiér Peter Pellegrini priletel do Petrohradu na oficiálnu návštevu, kde sa stretol so šéfom Kremľa a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Preberie tam viaceré podstatné svetové a aj slovenské ekonomické otázky vrátane energetiky. Slovenský predseda vlády neprišiel naprázdno. So sebou si priniesol aj darček, ktorý si prichystal pre vedúcu osobu Ruska.

Ruský prezident Vladimir Putin a predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini sa vo štvrtok stretli v Konstantinovskom paláci v Petrohrade. Oficiálna návšteva Ruskej federácie sa uskutočňuje na pozvanie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva mesiac po tom, ako americký prezident Donald Trump prijal premiéra Pellegriniho a slovenskú delegáciu v Bielom dome.

Pellegrini položil veniec na petrohradskom Piskarjovskom memoriálnom cintoríne

Rovnako aj pred týmto stretnutím mal premiér veľký rešpekt. "Veľmi si to vážim. Myslím si, že si to vážime všetci na Slovensku, že sa nám dostala v priebehu mesiaca možnosť rokovať na najvyššej úrovni s najvyššími predstaviteľmi politického života vo svete," zdôraznil. Podľa vlastných slov to vníma ako úspech slovenskej diplomacie a potvrdenie toho, že Slovenská republika je rešpektovanou krajinou, s ktorou chcú hovoriť aj predstavitelia najväčších mocností sveta.

Predstavitelia oboch krajín majú rokovať každý v materinskom jazyku s tlmočením. "Možno na úvod, tak, aby to bolo spisovné a správne s primeraným prízvukom sa... prihovorím v ruštine, ale potom samozrejme z úcty k jazyku budeme pokračovať v rodnom jazyku a použijeme tlmočníkov," uviedol premiér.

Lídri by mali hovoriť o tranzite plynu vzhľadom na výstavbu plynovodu Nord Stream 2, o dodávkach ruskej ropy, taktiež v súvislosti s jej nedávnym znečistením, ale aj o palive pre slovenské jadrové zariadenia.

Horúcou témou aj okupácia Československa

Premiér má záujem iniciovať rozhovor aj o nedávno medializovanom návrhu zákona o udelení štatútu veterána príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci invázie vojsk Varšavskej zmluvy. Pellegrini aj rezort diplomacie tento návrh kritizovali už po jeho minulotýždňovom prijatí na diskusii za okrúhlym stolom, ktorú organizovala frakcia komunistov v ruskom parlamente.

Predstavitelia by sa mohli dotknúť i otázky skladovania plynu, Krymu či sankcií. "Pokiaľ by došlo k otvoreniu tejto otázky, ja len potvrdím, že Slovenská republika zotrváva na spoločnej pozícii EÚ, a počas rokovania sa SR a ani ja ako osoba nijakým spôsobom neodkloním od jednotnej pozície EÚ," uviedol premiér pre slovenských novinárov v súvislosti so sankciami, ktoré EÚ postupne zavádza proti Rusku od marca 2014 ako reakciu na anexiu Krymu.

Pozvánka na Slovensko

Pellegrini pozval ruského prezidenta Vladimíra Putina na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Urobil tak na úvod ich dnešného stretnutia v Petrohrade. Podľa Putina sú medzi Slovenskom a Ruskom „tradične dobré a priateľské vzťahy“. To sa podľa neho odzrkadľuje aj na rastúcej obchodnej výmene medzi krajinami.

„Našich občanov spája mnoho priateľských väzieb, máme silné putá z našej minulosti,“ povedal slovenský premiér na margo boja proti fašizmu. Dodal, že Slovensko neprepisuje dejiny a ctí si obete Červenej armády. Pellegrini sa vrátil aj k ekonomickým otázkam, najmä energetike. V tejto téme podľa šéfa slovenskej exekutívy vládne dobrá a férová spolupráca. „Slovensko je dobrým partnerom v rámci tranzitných prepráv ropy a plynu. Pevne veríme, že to bude tak aj do budúcna,“ dodal.

Putin zároveň ocenil fungovanie slovensko-ruskej medzivládnej komisie. Tá sa má najbližšie stretnúť na jeseň v Soči.

Slovenský potenciál

Slovensko slovami premiéra vidí veľký potenciál i v skladovaní plynu. "Na Slovensku sa nachádzajú najväčšie podzemné zásobníky zemného plynu v Európe, ktoré už dnes sčasti využíva ruská spoločnosť Gazprom. Ponúkli sme ruskej strane možnosť zvýšiť túto kapacitu, aby v slovenských podzemných zásobníkoch plynu mohla byť skladovaná ešte väčšia kapacita ruskej spoločnosti Gazprom. Aj to je oblasť, kde vidíme ešte ďalší potenciál vzájomnej spolupráce a obchodu," konštatoval na stredajšej tlačovej konferencii.

Na rokovaní s ruským prezidentom by sa za slovenskú stranu mali zúčastniť okrem Pellegriniho aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, minister hospodárstva Peter Žiga, slovenský veľvyslanec v Moskve Peter Priputen či poradca premiéra pre zahraničnú politiku Peter Kmec. Na ruskej strane by mal byť prítomný minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov hovorca Dmitrij Peskov, minister priemyslu a obchodu Denis Manturov, poradca prezidenta pre zahraničné vzťahy Jurij Ušakov, ale aj minister energetiky Alexandr Novak.

Darček pre šéfa Kremľa

Pellegrini neprišiel na oficiálnu návštevu s prázdnymi rukami. So sebou si zobral oficiálny darček pre šéfa Kremľa a je ním keramická miska. Ručne ju vyrobil slovenský umelec z Ateliéra JP z Klátovej Novej Vsi. Každý kus je unikátny a nedá sa duplikovať. Pri výrobe boli použité viaceré techniky od starších až po súčasné. Výmena darov prebehne podľa premiéra protokolárne.

Lajčák s Lavrovom za okrúhlym stolom

Lajčák a Lavrov prediskutovali široký okruh tém s dôrazom na slovenské predsedníctvo v OBSE v roku 2019 a jeho priority zamerané najmä na riešenie konfliktov na území niektorých účastníckych štátov tejto organizácie. Osobitnú pozornosť venovali situácii na východe Ukrajiny vrátane možností zlepšenia životných podmienok tamojších obyvateľov.

Šéf slovenskej diplomacie informoval ruského rezortného partnera o svojich nedávnych návštevách v krajinách západného Balkánu v pozícii úradujúceho predsedu OBSE. Ministri ďalej rokovali o dvojstrannej slovensko-ruskej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych i regionálnych politických a bezpečnostných výzvach.

Predmetom rokovania ministrov bol aj návrh poslanca Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie za frakciu Komunistická strana Ruska uznať vojakom zapojeným do okupácie Československa v roku 1968 štatút vojnového veterána.

V tomto kontexte Lavrov ubezpečil Lajčáka, že ide o individuálnu iniciatívu jedného poslanca. Potvrdil, že oficiálna pozícia Ruska tak, ako bola sformulovaná v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci z roku 1993, je naďalej platná. Lavrov ubezpečil Lajčáka, že Rusko nemá v úmysle tieto svoje pozície meniť.