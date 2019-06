Pellegrini na rokovaní v Rusku: Putin prehovoril o spornom zákone a povedal, kto ho navrhol

PETROHRAD - Premiér Peter Pellegrini priletel do Petrohradu na oficiálnu návštevu, kde sa stretol so šéfom Kremľa a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Preberie tam viaceré podstatné svetové a aj slovenské ekonomické otázky vrátane energetiky. Slovenský predseda vlády neprišiel naprázdno. So sebou si priniesol aj darček, ktorý si prichystal pre vedúcu osobu Ruska.

Ruský prezident Vladimir Putin a predseda slovenskej vlády Peter Pellegrini sa vo štvrtok stretli v Konstantinovskom paláci v Petrohrade. Oficiálna návšteva Ruskej federácie sa uskutočňuje na pozvanie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva mesiac po tom, ako americký prezident Donald Trump prijal premiéra Pellegriniho a slovenskú delegáciu v Bielom dome.

Rovnako aj pred týmto stretnutím mal premiér veľký rešpekt. "Veľmi si to vážim. Myslím si, že si to vážime všetci na Slovensku, že sa nám dostala v priebehu mesiaca možnosť rokovať na najvyššej úrovni s najvyššími predstaviteľmi politického života vo svete," zdôraznil. Podľa vlastných slov to vníma ako úspech slovenskej diplomacie a potvrdenie toho, že Slovenská republika je rešpektovanou krajinou, s ktorou chcú hovoriť aj predstavitelia najväčších mocností sveta.

Predstavitelia oboch krajín majú rokovať každý v materinskom jazyku s tlmočením. "Možno na úvod, tak, aby to bolo spisovné a správne s primeraným prízvukom sa... prihovorím v ruštine, ale potom samozrejme z úcty k jazyku budeme pokračovať v rodnom jazyku a použijeme tlmočníkov," uviedol premiér.

Pozvánka na Slovensko

Pellegrini pozval ruského prezidenta Vladimíra Putina na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Urobil tak na úvod ich dnešného stretnutia v Petrohrade. Podľa Putina sú medzi Slovenskom a Ruskom „tradične dobré a priateľské vzťahy“. To sa podľa neho odzrkadľuje aj na rastúcej obchodnej výmene medzi krajinami.

„Našich občanov spája mnoho priateľských väzieb, máme silné putá z našej minulosti,“ povedal slovenský premiér na margo boja proti fašizmu. Dodal, že Slovensko neprepisuje dejiny a ctí si obete Červenej armády. Pellegrini sa vrátil aj k ekonomickým otázkam, najmä energetike. V tejto téme podľa šéfa slovenskej exekutívy vládne dobrá a férová spolupráca. „Slovensko je dobrým partnerom v rámci tranzitných prepráv ropy a plynu. Pevne veríme, že to bude tak aj do budúcna,“ dodal.

Putin zároveň ocenil fungovanie slovensko-ruskej medzivládnej komisie. Tá sa má najbližšie stretnúť na jeseň v Soči.

Slovenský potenciál

Slovensko slovami premiéra vidí veľký potenciál i v skladovaní plynu. "Na Slovensku sa nachádzajú najväčšie podzemné zásobníky zemného plynu v Európe, ktoré už dnes sčasti využíva ruská spoločnosť Gazprom. Ponúkli sme ruskej strane možnosť zvýšiť túto kapacitu, aby v slovenských podzemných zásobníkoch plynu mohla byť skladovaná ešte väčšia kapacita ruskej spoločnosti Gazprom. Aj to je oblasť, kde vidíme ešte ďalší potenciál vzájomnej spolupráce a obchodu," konštatoval na stredajšej tlačovej konferencii.

Na rokovaní s ruským prezidentom by sa za slovenskú stranu mali zúčastniť okrem Pellegriniho aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, minister hospodárstva Peter Žiga, slovenský veľvyslanec v Moskve Peter Priputen či poradca premiéra pre zahraničnú politiku Peter Kmec. Na ruskej strane by mal byť prítomný minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov hovorca Dmitrij Peskov, minister priemyslu a obchodu Denis Manturov, poradca prezidenta pre zahraničné vzťahy Jurij Ušakov, ale aj minister energetiky Alexandr Novak.

Darček pre šéfa Kremľa

Pellegrini neprišiel na oficiálnu návštevu s prázdnymi rukami. So sebou si zobral oficiálny darček pre šéfa Kremľa a je ním keramická miska. Ručne ju vyrobil slovenský umelec z Ateliéra JP z Klátovej Novej Vsi. Každý kus je unikátny a nedá sa duplikovať. Pri výrobe boli použité viaceré techniky od starších až po súčasné. Výmena darov prebehne podľa premiéra protokolárne.

Návrh zákona týkajúceho sa okupácie neprejde

Návrh zákona, ktorý sa týka aj invázie a okupácie Československa, by v ruskej Dume nemal prejsť. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini po rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Petrohrade. „Tak z úst predsedu vlády Dmitrija Medvedeva, ako aj prezidenta Putina sme boli uistení, že ide o individuálnu aktivitu opozičného poslanca. Nijakým spôsobom to nemení oficiálny postoj ruského prezidenta a vlády k udalostiam z augusta 1968. Odchádzame s potvrdením, že ide o politickú aktivitu, ktorá nemá nič spoločné s oficiálnym postojom, a preto by to ani nemalo získať podporu pri prípadnom hlasovaní,“ povedal premiér pre novinárov.

Pokiaľ ide o ekonomiku, Putin podľa Pellegriniho potvrdil predchádzajúce dohody uzavreté s Medvedevom. S ruským premiérom Pellegrini rokoval v stredu. „Prezident Putin nás uistil, že Ruská federácia nemá záujem akýmkoľvek spôsobom poškodiť záujmy Slovenskej republiky,“ povedal premiér s tým, že ruská strana garantovala, že je pripravená plniť si svoje záväzky vyplývajúce z dohody na dodávky plynu pre Slovensko. "Ruská hlava štátu deklarovala snahu urobiť všetko preto, aby tranzit prichádzajúci do Európy prechádzal cez slovenskú plynovú infraštruktúru," dodal premiér.

Lajčák s Lavrovom za okrúhlym stolom

Lajčák a Lavrov prediskutovali široký okruh tém s dôrazom na slovenské predsedníctvo v OBSE v roku 2019 a jeho priority zamerané najmä na riešenie konfliktov na území niektorých účastníckych štátov tejto organizácie. Osobitnú pozornosť venovali situácii na východe Ukrajiny vrátane možností zlepšenia životných podmienok tamojších obyvateľov.

Šéf slovenskej diplomacie informoval ruského rezortného partnera o svojich nedávnych návštevách v krajinách západného Balkánu v pozícii úradujúceho predsedu OBSE. Ministri ďalej rokovali o dvojstrannej slovensko-ruskej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych i regionálnych politických a bezpečnostných výzvach.

Predmetom rokovania ministrov bol aj návrh poslanca Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie za frakciu Komunistická strana Ruska uznať vojakom zapojeným do okupácie Československa v roku 1968 štatút vojnového veterána.

V tomto kontexte Lavrov ubezpečil Lajčáka, že ide o individuálnu iniciatívu jedného poslanca. Potvrdil, že oficiálna pozícia Ruska tak, ako bola sformulovaná v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci z roku 1993, je naďalej platná. Lavrov ubezpečil Lajčáka, že Rusko nemá v úmysle tieto svoje pozície meniť.

Putin uistil Pellegriniho v otázke tranzitu plynu

Rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bolo veľmi pragmatické a konkrétne. Nebolo popretkávané diplomatickými, prázdnymi vetami. Takto zhodnotil slovenský premiér Peter Pellegrini štvrtkové rokovanie s ruským prezidentom v Konstantinovskom paláci v Petrohrade. "Prezident bol veľmi do detailov informovaný o všetkých projektoch vo všetkých oblastiach spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom. Išli sme po veľmi konkrétnych detailoch, ako je prepojenie Slovenska na veľmi pravdepodobne do budúcna spustený (plynovod) Nord Stream 2, prepojenie Slovenska na budovaný Turkish Stream smerom na juh, skladovanie plynu, opravy alebo údržba nášho stíhacieho letectva. A hovorili sme, samozrejme, aj o aktivite poslanca v ruskej Dume týkajúcej sa roku 1968," konštatoval.

"Môžem vám oficiálne oznámiť a uistiť vás, tak z úst predsedu vlády Dmitrija Medvedeva, ako aj z úst prezidenta, boli sme uistení, že ide o individuálnu aktivitu opozičného poslanca, ktorá nijakým spôsobom nemení oficiálny postoj ruskej vlády a ruského prezidenta k udalostiam z roku 1968," zdôraznil Pellegrini.

Dodal, že nikto nemieni tieto uzavreté otázky opätovne otvárať. "Odchádzame s potvrdením, že ide len o politickú aktivitu niekoho, ale nemá to nič spoločné s oficiálnym postojom," dodal, pričom poukázal, že takýto postoj deklaroval počas štvrtkového rokovania taktiež ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov svojmu slovenského partnerovi Miroslavovi Lajčákovi.

Narážali tak na nedávno medializovanú správu o záveroch okrúhleho stola, ktorý v ruskej Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov. Jeho účastníci schválili vyhlásenie, ktorým apelujú na poslancov Štátnej dumy, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy.

Premiér aj rezort diplomacie tento návrh ešte pred rokovaním odmietli. Prezident Putin počas rokovania potvrdil aj predchádzajúce dohody v súvislosti s dodávkami plynu. "Veľmi intenzívne sme hovorili o tom, aké následky môže mať plynová kríza na Slovensko. Prezident Putin nás uistil, že Ruská federácia nemá záujem nejakým spôsobom poškodiť záujmy Slovenskej republiky," uviedol, pričom podľa jeho slov tak ako prezident, tak aj premiér garantovali, že sú pripravení plniť si svoje záväzky.

Slovensko sa už v súčasnosti podľa premiérových slov pripravuje na možné spustenie plynovodu Nord Stream 2. "Samozrejme, robíme aj technické úpravy. Na Slovenku sa v objeme 60 miliónov eur investuje do novej kompresorovej stanice, ktorá bude slúžiť na to, aby mohla čerpať kapacity, ktoré by k nám prúdili cez Nord Stream a cez infraštruktúru smerom na Slovensko a ďalej do iných krajín," informoval, pričom potvrdil, že Slovensko sa pripravuje na to, aby bolo technicky pripravené na spustenie plynovodu Nord Stream 2. Paralelne s technickou prípravou sa začínajú vyjednávať potenciálne kontrakty.

Dodávky plynu budú zabezpečené, tvrdí Žiga

Predstavitelia SR ponúkli počas štvrtkového rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom spoločnosti Gazprom využívať zásobníky plynu v slovenských Gbeloch. SR má voľné kapacity, ak doteraz Gazprom využíva 1,2 miliardy kubíkov, SR má ešte kapacitu do dvoch miliárd kubíkov. Ruská strana túto ponuku prijala pozitívne. Minister hospodárstva SR Peter Žiga to uviedol pre slovenských novinárov po rokovaní v Konstantinovskom paláci v Petrohrade.

Zástupcovia ruskej a slovenskej strany rokovali aj o projekte širokorozchodnej trate, ktorého Slovensko chce byť aktívnou súčasťou. Rovnako ako premiér Peter Pellegrini aj minister potvrdil, že z rokovania odchádzali s výsledkom, že ruská strana ubezpečila slovenskú o tom, že dodávky zemného plynu aj v prípade vypršania kontraktu medzi Ruskom a Ukrajinou pre slovenské domácnosti a spotrebiteľov budú zachované.

Predmetom rokovaní boli aj dodávky ropy po ich nedávnom pozastavení. "My sme k tomu pristúpili veľmi veľkoryso, poviem pravdu, lebo Rusko je náš stabilný dodávateľ ropy a aj naša spoločnosť Slovnaft, ktorá spracúva šesť miliónov ton ropy ročne, to vníma ako technickú záležitosť," uviedol Žiga, pričom sama ruská strana podľa neho vníma tento nedávny incident ako kriminálny čin, ktorý sa stal na ich území.

Narážal tak na situáciu, ktorá sa odohrala koncom apríla, keď pozastavili v dôsledku kontaminácie dovoz ruskej ropy cez ropovod Družba, ktorým tečie ropa aj na Slovensko, do Poľska, Nemecka, na Ukrajinu a ďalších krajín. Problém vznikol, keď neidentifikovaný ruský výrobca kontaminoval ropu veľkým množstvom organických chloridov, ktoré sa zvyčajne používajú na zvýšenie produkcie ropy, ale musia sa odstrániť pred jej odoslaním odberateľom, pretože môžu zničiť rafinérske zariadenia.

Na Slovensko začala opätovne prúdiť ruská ropa s požadovanými technickými vlastnosťami vo štvrtok 23. mája. Tento fakt potvrdil aj samotný minister. "Mám pocit, že dodávky od 23. mája znova idú čisté, to znamená, že ten život prebieha rovnako ako pred týmto technickým problémom," uzavrel.

Diskutovali aj o nedostatku učiteľov ruského jazyka

Predstavitelia v neposlednom rade hovorili o nedostatku učiteľov na výučbu ruského jazyka. Preto má Pellegrini záujem, aby sa začali skúmať medzi príslušnými ministerstvami možnosti navýšenia prostriedkov na stážovanie ruských učiteľov na slovenských školách. Tento krok by uvítal vzhľadom na neustály rast záujmu o ruský jazyk a na problém nedostatku kvalitných učiteľov ruského jazyka na Slovensku.

Pellegrini je na oficiálnej návšteve Ruska do piatku 7. júna. S Putinom sa nestretol v Moskve, pretože prijal pozvanie vystúpiť okrem iných aj spolu s ruským prezidentom, čínskym prezidentom (Si Ťin-pchingom), generálnym tajomníkom OSN (Antóniom Guterresom) v hlavnom paneli Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Témou bude udržateľný rozvoj.