Kažimír je guvernérom NBS, členstva v Smere sa vzdá čoskoro: VIDEO Teším sa na to, čo príde

BRATISLAVA - Exminister financií Peter Kažimír sa dnes oficiálne ujal funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska. Do funkcie ho vymenoval s účinnosťou od 1. júna tohto roka prezident Andrej Kiska na návrh vlády a po schválení parlamentom. Kažimíra uviedol na nový post premiér Peter Pellegrini, podľa ktorého tento postup nie je v rozpore s nezávislým postavením centrálnej banky.

Faktom však je, že Peter Kažimír je ešte stále členom strany Smer. Členstva v Smere sa vzdá v blízkej budúcnosti. „Urobím tak v najbližších dňoch,“ odpovedal Kažimír na otázku, kedy sa vzdá členstva v strane. Pellegrini o dnes už bývalom ministrovi financií pri uvádzaní do funkcie povedal, že mu bude chýbať. Hovoril, že to bol jeho dobrý kolega aj priateľ vo vláde aj v predsedníctve Smeru.

Ako ryba vo vode

„Ani by som si nebol pomyslel, keď som v roku 2012 nastupoval k tebe, na základe tvojej ponuky, ako tvoj štátny tajomník ministerstva financií, že ťa jedného dňa, ako predseda vlády Slovenskej republiky, budem môcť uviesť do tejto naozaj dôležitej a významnej funkcie,“ povedal Pellegrini pri uvádzaní Kažimíra do funkcie s tým, že je rád, že po doterajšom guvernérovi Jozefovi Makúchovi bude mať NBS ďalšieho odborne fundovaného guvernéra.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Uvádzanie exministra financií do novej funkcie v nezávislej centrálnej banke ako problém nevníma. Pripomenul, že bez návrhu vlády by sa Peter Kažimír guvernérom nestal. Premiér skonštatoval, že NBS plní dôležitú funkciu. „Naďalej bdie nad zdravím finančného trhu, bezpečnosťou finančných prostriedkov všetkých občanov, dohliada nielen nad bankami, ale všetkými finančnými inštitúciami. Preto výzvy, ktoré stoja pred novým guvernérom sú naozaj dôležité,“ uviedol premiér s tým, že je dôležité, aby funkciu vykonával v súlade so zákonmi a Ústavou SR.

NBS je nazávislým orgánom

Podľa odchádzajúceho šéfa centrálnej banky Jozefa Makúcha Kažimír prichádza do funkcie v období, kedy Európska centrálna banka upúšťa od neštandardných opatrení, ktoré prijímala v predchádzajúcom období. „NBS vždy bola aj bude nezávislým orgánom od politickej moci. Odchádzajúci guvernér zastával tento post viac ako jedno funkčné obdobie a počas jeho pôsobenia si banka plnila úlohy ako má a dôstojné postavenie a dôveru získala aj na medzinárodnom poli,“ zhodnotil Pellegrini, ktorý poďakoval za roky práce v NBS exguvernérovi Jozefovi Makúchovi.

Centrálna banka podľa jeho slov v uplynulých rokoch prijala veľmi veľa dôležitých opatrení v oblasti platobného styku, dohľadu aj ochrane spotrebiteľa a jeho vzdelávania. Momentálne centrálna banka pracuje intenzívne v oblasti inovatívnych nástrojov, fintechu a ďalších progresívnych opatrení. „Ale to už čaká na nového guvernéra pána Kažimíra. Sú to oblasti, ktoré on má rád, takže sa tam bude cítiť ako ryba vo vode,“ dodal Makúch.

Kažimír sa teší na to, čo príde

Peter Kažimír pri preberaní postu guvernéra Národnej banky Slovenska povedal, že jeho odchod z politiky bol dobrovoľný. Skončil po trinástich rokoch a takto by sa to podľa neho malo aj v politike robiť. „Musím povedať, že začíname zostra. Hneď v prvých dňoch ma čakajú zahraničné pracovné cesty. Najprv do Vilniusu na mimoriadnu radu guvernérov, kde sa stretnem so svojimi kolegami - guvernérmi z centrálnych bánk eurozóny,“ povedal Kažimír.

„Teším sa na to obdobie aj z pohľadu toho, čo je pred nami. Z hľadiska ekonomického cyklu vyzerá, že sme na konci jednej časti cyklu.“ Peter Kažimír potvrdil, že počas jeho pôsobenia sa sústredí aj na spomínané nové digitálne platobné platformy. „Urobím všetko preto, aby som pomohol NBS pripraviť sa na novú dobu. Je spojená s tým, čo povedal aj pán Makúch, teda s novými digitálnymi platobnými platformami,“ uviedol.

„Na prvom mieste vždy bola je a aj bude stabilita finančného sektora, zvyšovanie finančnej gramotnosti nášho obyvateľstva,“ povedal s tým, že je to stále veľký problém. Bude pri tom musieť spolupracovať s vládou a vzdelávacími inštitúciami. V neposlednom rade sa bude sústrediť aj na ochranu spotrebiteľa, ktorá je priamo s gramotnosťou spojená.

Atraktívna inštitúcia

Z centrálnej banky chce podľa vlastných slov spraviť atraktívnu inštitúciu a venovať sa viac analytickej práci a výskumom. „Budem sa pokúšať spolu s kolegami z Bankovej rady a so svojou pravou rukou, viceguvernérom Ľudovítom Ódorom, pracovať na tom, aby banka bnola atraktívna pre veľmi schopných Slovákov ale aj zahraničných expertov,“ povedal.

„Chceme byť pevnou súčasťou toho, čo je základom rozhodovania o menovej politike Európskej centrálnej banky. To znamená, že nechceme byť iba pozorovateľmi a prijímateľmi týchto rozhodnutí,“ dodal nový guvernér.