Kiska na poslednej návšteve v Česku, vrúcne objatie so Zemanom: VIDEO Budeš mi chýbať, Andrej

LÁNY - Slovenský prezident Andrej Kiska dorazil do Lánov, kde ho na zámku, ktorý je letným sídlom českých prezidentov, uvítal jeho český kolega Miloš Zeman. Štátnikov čaká spoločné rokovanie a prehliadka Lánskej obory. Kiska je na svojej poslednej oficiálnej zahraničnej ceste ako hlava štátu, v polovici júna vo funkcii končí.

Budeš mi chýbať, Andrej!

Kisku pozval Zeman na rozlúčkovú návštevu do miesta, ktoré má osobne veľmi rád. Spoločne spomínali na priateľské a vecné diskusie, ktoré spolu počas piatich rokov mali. „Niekedy sme sa zhodovali, niekedy sme sa líšili, čo je v demokracii úplne normálne,“ povedal Zeman. „Budeš mi chýbať, Andrej,“ rozlúčil sa Zeman s Kiskom.

Zdôraznil pritom, že aj napriek občasným názorovým rozdielom si s dosluhujúcim slovenským prezidentom dôverovali a nevystupovali proti sebe. Kiska po stretnutí ocenil vzájomné vzťahy oboch krajín a pripomenul, že Miloš Zeman sa už čoskoro bude môcť zoznámiť s jeho nástupkyňou Zuzanou Čaputovou.

Zeman a Kiska počas schôdzky v Lánoch spoločne podporili snahy neúspešného kandidáta na prezidenta SR Maroša Šefčoviča o uplatnenie sa v niektorej z vrcholných funkcií v rámci nových štruktúr EÚ, uviedla televízia ČT24.

Posledná oficiálna návšteva

Kiska už absolvoval podobné rozlúčkovej cesty do Maďarska, kde bol v polovici apríla, a do Poľska, ktoré navštívil pred dvoma týždňami. V polovici júna Kisku, ktorý svoj mandát neobhajoval, vystrieda vo funkcii Zuzana Čaputová. Na prvú oficiálnu návštevu Česka by mala pricestovať 20. júna, necelý týždeň po svojej inaugurácii.

Andrej Kiska prišiel do Českej republiky ako prezident naposledy minulý rok pri príležitosti osláv stého výročia vzniku Československa. Kiska dodržal tradíciu, podľa ktorej prvá aj posledná zahraničná cesta prezidentov ČR a SR mieri do druhej z nástupníckych krajín bývalého Československa.

Kiska je štvrtým prezidentom samostatnej Slovenskej republiky po rozpade Československa. V roku 2014 prekvapivo zvíťazil nad súčasným lídrom vládnej strany Smer a bývalým premiérom Robertom Ficom.