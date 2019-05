VšZP považuje konflikt s ANS za nedorozumenie, chce rokovať bez nátlaku a transparentne

Spolu s ďalšími predstaviteľmi štátnej poisťovne potvrdila, že VsŽP v súčasnosti vedie individuálne rokovania s jednotlivými nemocnicami. "Transparentne im odkrývame dáta a zisťujeme reálne potreby dofinancovania,“ uviedla. Poukázala na to, že v ročnom ponímaní by mala poisťovňa pre zvýšené náklady v súvislosti s legislatívnymi zmenami a sociálnymi balíčkami poskytnúť nemocniciam zdroje vo výške približne 40 miliónov eur. "Vzhľadom na to, že ANS vyčíslila potrebný nárast zdrojov na pokrytie zvýšených nákladov na 37,4 milióna eur, mali by mať tieto náklady kryté," upozornila Hlinková.

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Milan Horváth uviedol, že od pondelka (27. 5.) vedie poisťovňa individuálne rokovania s nemocnicami združenými v ANS. "Mám dobrý pocit z týchto rokovaní, nerozporovali naše dáta, ktoré sme im poskytli, situáciu analyzujú,“ uviedol Horváth. Predpokladá, že rokovania by mali dokončiť v priebehu júna. "Až potom bude možné hovoriť o tom, či budú, alebo nebudú niektoré nemocnice pokračovať v zmluvnom vzťahu,“ dodal, narážajúc na medializované informácie o tom, že malé a stredné nemocnice môžu ostať nielen bez dodatkov, ale i bez základných zmlúv so štátnou poisťovňou.

Zdroj: TASR/Marko Erd

V minulom týždni avizovala štátna poisťovňa záujem rokovať s členskými nemocnicami ANS, aby mohol byť systém dofinancovania čo najviac adresný. VšZP pripomína, že platby nemocniciam združeným v ANS zvýšila o viac ako 30 miliónov eur a podľa vlastných analýz by tieto navýšené zdroje mali niektorým nemocniciam postačovať na pokrytie všetkých legislatívne zvýšených nákladov na mzdy, sociálny balíček, ako aj rekreačné poukazy.

„Treba si ich preto porovnať a veci si čo najskôr vyjasniť," uviedla Hlinková. ANS obvinila VšZP zo zavádzania, tvrdí, že ich na rokovaní štátna poisťovňa oboznámila s tým, že na pokrytie zákonného nároku na sociálny balíček a rekreačné poukazy neposkytne už žiadne zdroje. Naopak, peniaze, ktoré majú prísť dodatočne do rezortu, by podľa ANS mala VšZP použiť na vykrytie straty a odvrátenie hrozby nútenej správy.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Ministerstvo zdravotníctva SR naďalej tvrdí, že na dofinancovanie zdravotníctva pôjde 90 miliónov eur. Odmieta tvrdenia opozičnej SaS, že suma nových, dodatočných zdrojov bude oproti deklarovanej sume približne polovičná. V súčasnosti sa podľa slov ministerky Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) vedú rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami o tom, ako budú postavené nové zmluvy.