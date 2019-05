V Smere sa vzbúrila časť východu: Drsný odkaz Pellegriniho, krajskí šéfovia reagujú

Niekoľko nespokojných členov košickej základne Smeru poslalo vedeniu strany list. Vadí im, že strana nekomunikuje, že neposkytla vysvetlenie veľkých káuz, ale aj to, že byť členom strany negatívne vplýva na ich životy. Výzvu iniciovala aj europoslankyňa Monika Smolková. Podľa krajského predsedu košickej centrály však ide len o jej názor a názor pár ďalších členov. Naopak Peter Pellegrini víta diskusiu o stave strany a priznáva, že je potrebná zásadná reforma.

Smer netvoria papaláši

Premiér Peter Pellegrini dnes otvorene reagoval na medializované informácie o nespokonosti členov košickej centrály Smeru. „Stranu tvoria v prvom rade členovia, nie papaláši vo funkciách. Bez členov žiadna strana nemôže fungovať,“ uviedol s tým, že je normálne, že v takej veľkej strane ako je Smer chcú jej členovia vyjadriť svoj názor. „Vítam, že aj členská základňa chce diskutovať o budúcnosti strany Smer.“

Pellegrini by skôr privítal, keby diskusia prebiehala vo vnútri strany. „Aktivitu kolegov z východu vnímam aj ako prejav toho, že tá diskusia do vnútra nezačala prebiehať, a preto možno pristúpili aj k takémuto verejnému tlaku alebo verejnej výzve a ja tú diskusiu vítam a veľmi rád sa jej zúčastním,“ povedal.

Diskusia je potrebná

Či je to chyba Roberta Fica, že diskusia neprebieha, Pellegrini nekomentoval. „Základné otázky by ste mali smerovať na predsedu strany, ktorý ju riadi. Ako mieni ako predseda s touto výzvou naložiť a ako bude ďalej vo vedení strany pokračovať.“ Súčasťou výzvy bola aj požiadavka, aby Fico odstúpil a predsedom strany sa stal práve Pellegrini. Personálne otázky však zatiaľ nerieši a zopakoval, že sa treba pýtať Fica.

„Ja sa skôr sústreďujem na to, aký bude obsah našej politiky. Či sa Smer vráti naspäť na tú stranu politického spektra, kam patrí a že sa nebude ďalej zaťahovať niekde do extrémov s cieľom získať si typ nejakého voliča,“ okomentoval situáciu. Požiadavke diskusie rozumie. „Je potrebné diskutovať. To, že sa to deje v médiách vnímam ako tlak členskej základne, keďže má pocit, že vo vnútri sa tá diskusia napriek všetkým udalostiam, ktoré tu doteraz boli, nezačala tak, ako by sa začať mala.“

Smer musí prejsť zásadnou reformou

K požiadavke na zvolanie mimoriadneho snemu sa Pellegrini nevjadril. Určite však vylúčil, že iniciatíva v Košiaciach nesmerovala od neho. „Prosím vás, ja mám iné veci na práci. Určite nie, to môžem vylúčiť,“ povedal. Na možnosť, či nezvažoval možnosť, že by on bol výkonným predsedom strany a Fico iba čestným predsedom uviedol, že stranu čaká rozhodujúce obdobie. „Viem si predstaviť veľa vecí, ale aj veľmi veľa vecí si predstaviť neviem. Myslím si, že nás čaká rozhodujúce obdobie v strane a od toho bude závisieť, kto bude kde a či niekto ešte niekde bude.“

Jeho cieľom je doviesť stranu k víťazstvu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. „Urobím všetko preto, aby Smer vyhral voľby a aby mohol byť súčasťou vládnej koalície, ale preto bude musieť prejsť zásadnou reformou,“ povedal s tým, že prechod do inej strany nezvažuje. Sľúbil totiž, že do žiadnej inej politickej strany neprejde. Na záver dodal, že ak sa Ľuboš Blaha bude správať tak, ako doteraz, mal by skončiť na čele európskeho výboru. Zároveň uviedol, že strana hľadá generálneho manažéra a nie je to vec, ktorá by mala kohokoľvek trápiť.

Fico je v zahraničí

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pred rokovaním vlády uviedla, že situácia sa bude riešiť. O tom, či by mal podľa nej predseda strany Robert Fico zo svojej funkcie odísť, uviedla, že sa stretne s ostatnými členmi predsedníctva a vyjadrí sa k tomu potom. Podľa nej vznik celej situácie nie je problém. „Je to vec, ktorá sa má prediskutovať,“ uzavrela.

Robert Fico je momentálne v zahraničí, povedal podpredseda Smeru a minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý je s ním aj s Kaliňákom v kontakte. Kde presne je, nechcel prezradiť. Na stanovisku strany sa zatiaľ čaká. Podľa našich informácií má Fico dva týždne dovolenku. Žiga dodal, že rodina si má upratať za rodinným stolom. „Tvrdé slová si máme povedať doma,“ povedal Žiga. „Máme deväť mesiacov pred voľbami. Budeme musieť hovoriť nielen o osobách a obsadení, ale aj o obsahu.“

Nevolím Smer, ale podpisujem!

Iniciatíva Za slušné Slovensko rozbehla petíciu s názvom Nevolím Smer, ale podpisujem! Reagujú tak na otvorený list košických funkcionárov adresovaný vedeniu Smeru. „Nespokojní členovia strany Smer-SD si konečne všimli to, čo všetci spoločne hovoríme už od marca minulého roka - páni Fico a Kaliňák sú symbolmi korupcie a zneužitia politickej moci na rozkrádanie štátu a obohacovanie všetkých ´Bašternákov´ a ´Kočnerov´. Nerozumieme, prečo si to niektorí všimli až teraz, no ako hovorí jedno príslovie, lepšie neskoro ako nikdy," píšu v petícii členovia Za slušné Slovensko.

Raši o liste: Je to názor Smolkovej

List je vyjadrením názoru okresnej predsedníčky Košice 3 a europoslankyne Moniky Smolkovej, ktorá preň zozbierala aj podporu členov okresnej rady. Uviedol to krajský predseda Smeru-SD Richard Raši. Situáciu s preferenciami a výsledkom eurovolieb si v strane podľa jeho slov uvedomujú a diskutujú o tom.

„V strane Smer-SD si uvedomujeme klesajúce preferencie a nie sme spokojní ani s výsledkom eurovolieb. Aj preto intenzívne diskutujeme na viacerých úrovniach, ako sa brániť tlaku na našu stranu. Táto diskusia však patrí na stranícku pôdu a nie do médií,“ doplnil vo svojom stanovisku.

Výzva šla predsedníctvu

Výzvu nespokojní členovia Smeru zaslali predsedníctvu listom. „Výzva išla predsedníctvu. Je to vnútrostranícka záležitosť a očakávame, ako sa k nej vyjadrí vedenie,“ povedala Smolková. Iniciátori výzvy chcú mimoriadny snem, kde by situáciu riešili. Smolková sa k tomu bližšie nateraz vyjadrovať nechce. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem strany.

Fico a Kaliňák by mali odstúpiť

Padajúce preferencie a opakované kauzy ľudí zo Smeru vyvolali nespokojnosť medzi členmi strany na východom Slovensku. Niektoré stranícke organizácie poslali predsedníctvu Smeru výzvy, v ktorých žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií. Informoval o tom Denník N s tým, že organizácie tiež požadujú zvolanie mimoriadneho snemu a vyzývajú predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu. Výzvu poslali v utorok popoludní - dva dni po tom, ako strana prvýkrát od roku 2004 nevyhrala celoštátne voľby a v eurovoľbách ju s viac než štvorpercentným náskokom predbehla koalícia Progresívne Slovensko/Spolu.

Ide o prvú širšiu otvorenú vzburu proti vedeniu strany od založenia Smeru na konci roku 1999. Predsedom je od začiatku Robert Fico a jeho najbližším spolupracovníkom je stále Robert Kaliňák, ktorý síce už nie je ministrom vnútra ani poslancom, post podpredsedu Smeru však neopustil. Smer až doteraz vystupoval a fungoval na verejnosti jednotne, bez vnútorných konfliktov a spory medzi členmi či organizáciami zostávali za dverami. Objavili sa nanajvýš jednotlivé odchody členov.

Krajskí predsedovia odmietajú vzburu - kompletné stanovisko

Sedem krajských predsedov strany SMER- SD prijalo nasledujúce stanovisko k vnútrostraníckej situácii. Ôsmy krajský predseda je aktuálne na zasadnutí vlády a preto sa nemohol k stanovisku vyjadriť. Po skončení zasadnutia vlády SR sa bude mať možnosť vyjadriť aj on a vyjadriť svoj postoj k vzniknutej situácii.

Strana SMER-SD nikdy nebránila svojim členom vyjadrovať sa k aktuálnej politickej situácii na Slovensku alebo vnútri strany. Ako predsedovia krajských organizácii sme vždy presadzovali otvorenú diskusiu vnútri strany a nie posielanie si odkazov cez médiá. A predovšetkým si myslíme, že akékoľvek politické vyjadrenia by nikdy nemali byť motivované vlastnými nenaplnenými ambíciami niektorých členov strany. Ako krajskí predsedovia strany SMER-SD chceme kategoricky poprieť dezinterpretáciu niektorých médií, že v strane SMER-SD sa deje vzbura. V strane SMER-SD budeme diskutovať o volebnom výsledku a každý člen môže vyjadriť demokraticky svoj názor. Ale strana je jednotná a určite budeme o budúcnosti strany rozhodovať na riadnom sneme.

Veríme, že sa na sneme bude riešiť okrem personálnych otázok hlavne program. Za 20 rokov sme ukázali, že máme výsledky vďaka, ktorým sme trikrát zostavili vládu.

Otvorený list Smeru

V liste členovia Smeru píšu o úbytku členov, nespokojnosti s klesajúcim počtom voličov strany s tým, že s nimi vedenie nekomunikuje. Nepáči sa im ani to, ako sa vyrovnali s kauzami Smeru, opisujú frustráciu z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj postup polície pod Robertom Kaliňákom. Pod list sa podpísali viacerí členovia aj okresní funkcionári z Košického kraja. Dostalo ho nielen predsedníctvo, ale aj všetky krajské a okresné organizácie.

Straníci teraz vyzývajú Fica a Kaliňáka, aby sami odstúpili aj zo straníckych funkcií. Predsedníctvo zasa, aby čo najskôr zvolalo mimoriadny snem, na ktorom sa budú voliť funkcionári. Píšu aj o tom, že strana sa má ospravedlniť občanom za situáciu v krajine. Členovia z východného Slovenska zároveň vyzývajú Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu strany. Ten sa doteraz tejto téme vyhýbal, s blížiacim sa termínom volieb na jar budúceho roka sa však už téma, kto má stranu viesť do volieb, dlho odkladať nedá.

Vzhľadom na to, že sa blížia veľké parlamentné voľby, a ja urobím všetko preto, aby Smer vyhral voľby a aby mohol byť súčasťou vládnej koalície, ale preto bude musieť prejsť zásadnou reformou. Ak sa to podarí, tak sa budeme vídavať často, ak nie, tak sa možno ja s vami osobne nebudem už stretávať.

Ja som sľúbil, že nepôjdem do žiadnej inej politickej strany.

Mal by Blaha skončiť na čele výboru? ak sa bude správať tak, ako doteraz, tak áno.