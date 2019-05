Voľba kandidátov na ÚS pokračuje: Poslanci opäť nezvolili potrebný počet mien, nová voľba

Poslanci včera v tajnej voľbe zvolili troch kandidátov na ústavných sudcov - Martina Vernarského, ktorý získal najviac hlasov, Mareka Tomašoviča a Pavla Boroňa. Keďže nezvolili plný počet, dnes si voľbu zopakujú. Mali by zvoliť ešte sedem mien tak, aby prezident Andrej Kiska zvolil zvyšný počet ústavných sudcov a ÚS bol po viac ako troch mesiacoch plne funkčný.

Aktualizované 11:48 Nová (štvrtá) voľba

„Vzhľadom na to, že nebol zvolený potrebný počet mien, vyhlási sa nová voľba,“ uviedol Hrnčiar a ukončil schôdzu. Poslancov tak čaká štvrté kolo výberu.

Aktualizované 11:46 V tajnej voľbe hlasovalo 141 poslancov. Z hlasovacích lístkov bolo šesť neplatných a 135 platných. Poslanci zvolili len jedného kandidáta - Patrika Palšu.

Aktualizované 11:35 Momentálne ešte stále prebieha v parlamente tajné hlasovanie.

Aktualizované 11:33 Po vyhlásení výsledkov hlasovania o kandidátoch na ústavných sudcov sa skončí 45. schôdza parlamentu. Poslanci totiž schválili návrh podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara.

Zvoliť sedem kandidátov na ústavných sudcov je povinnosťou poslancov

Zvoliť ďalších siedmich kandidátov na ústavných sudcov je základnou povinnosťou Národnej rady SR. V stredu to pri príležitosti menovania sudcov okresných súdov pripomenul prezident SR Andrej Kiska. „Úprimne sa priznám, že som prestal rozumieť tomu, čo sa dnes v Národnej rade v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov odohráva. Chcel by som niekoľkýkrát pripomenúť, že je základnou povinnosťou poslancov Národnej rady zvoliť ďalších siedmich kandidátov na Ústavný súd,“ vyhlásil prezident.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Bol by som rád, keby sa to divadlo skončilo

Predseda poslaneckého klubu koaličnej SNS Tibor Bernaťák verí, že dnes sa podarí poslancom NR SR zvoliť ďalších kandidátov na ústavných sudcov. Dúfa, že zvolia viac ako jedného. Povedal to pred novinármi pol hodiny pred voľbou kandidátov na ústavných sudcov. Ako dodal, je možné, že sa stihnú predstavitelia koalície stretnúť aj s opozíciou.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

„Idem za predsedami koaličných poslaneckých klubov a budeme sa rozprávať,“ uviedol. Ku konkrétnym kandidátom sa však nevyjadril, či majú podporu koalície. Dodal, že poslanecké kluby rokujú priebežne. Nemyslí si, že rokovania sú s opozíciou na poslednú chvíľu. „Kuloárne rokovania prebiehajú stále,“ dodal.

Bernaťák by bol rád, keby sa toto "divadlo" okolo voľby ústavných sudcov skončilo. „Bol by som rád, keby to tak bolo, ale som realista a neviem, ako to dnes dopadne, či budú zvolení všetci kandidáti, netrúfnem si to povedať,“ vyjadril. Poslanec volí tajne a tento proces sa podľa neho nedá ovplyvniť. „Nemôžem dať ruku do ohňa, že aj keby sme sa zhodli na kandidátovi, že bude zvolený,“ podotkol. Zároveň vyhlásil, že "má taký dojem, že občan tomu už nerozumie". Je presvedčený, že najlepšie je sadnúť si za rokovací stôl aj s prezidentom a situáciu vyriešiť. „Lenže, bohužiaľ, asi to možné nie je,“ uzavrel Bernaťák.

Poslanci zatiaľ zvolili tri mená

Z požadovaných desiatich kandidátov zvolili len troch. Pavol Boroň získal 76 hlasov poslancov, Martin Vernarský získal 113 hlasov a Marek Tomašovič 91 hlasov. Opakovaná voľba bude o 11:00. Podľa člena ústavnoprávneho výboru môže mať Tomašovič u prezidenta problém. „Na zvyšných dvoch vypočúvaniach sa nezúčastnil a zástupcovia Kancelárie prezidenta sa vyjadrovali veľmi rezolútne, že uchádzač sa musí vypočutia zúčastniť,“ uviedol poslanec.

Zdroj: NR SR

Zo 138 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 11 neplatných. Na ústavnom súde je neobsadených šesť kresiel. Dnes budú poslanci voliť spomedzi 21 kandidátov. Medzi nimi je exšéf strany Sieť Radoslav Procházka, Patrik Palša, Vieroslav Júda a Monika Jurčová. Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Peter Straka a Robert Šorl.