Štát dá RTVS vyše 21 miliónov na vyrovnanie strát z koncesií

BRATISLAVA – Štát čiastočne vykryje straty verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) spôsobené úľavami z platenia tzv. koncesionárskych poplatkov. RTVS na kompenzáciu časti výpadku dá štát 21 381 120 eur. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie finančných prostriedkov účelovo určených pre RTVS na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.

Spomínaný zákon začal platiť v roku 2013 a úľavy od platenia, čiastočné alebo úplné RTVS nekompenzoval. Tvrdí to Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré materiál o 21-milónovej kompenzácii pre RTVS predložilo na dnešné rokovanie vlády. Materiál kabinet odobril. Ako zdôvodňuje ministerstvo kultúry, pre dlhodobo nezvyšované koncesionárske poplatky sa totiž RTVS dostal do finančnej situácie, ktorú nemôže vyriešiť bez pomoci štátu. Vyše 21 miliónov eur, ktoré by RTVS mal dostať ako kompenzáciu, predstavuje pritom podľa MK SR „iba čiastočnú kompenzáciu výpadku príjmov RTVS, ktorého výška je od nadobudnutia účinnosti zákona o úhrade odhadovaná na 128 286 720 eur.“

Základná sadzba úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS je pre domácnosť 4,64 eura mesačne. Polovicu, teda 2,32 eura mesačne platia dôchodcovia (starobní, invalidní, vdovskí a sirotskí) a poberatelia dávky v hmotnej núdzi. Ku koncu minulého roka RTVS evidoval približne 283 tisíc platcov polovičnej úhrady z radov poberateľov dôchodkových dávok. Ročne to je výpadok 7 878 720 eur. Pritom sa predpokladá, že so starnutím populácie Slovenska sa toto číslo bude zvyšovať.

Platiteľov polovičných koncesií pre dávky v hmotnej núdzi eviduje RTVS okolo 5 000, čo ročne predstavuje výpadok 139 200 eur. Od povinnosti platiť úhradu je plne oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má v jeho domácnosti trvalý pobyt, alebo sám je ťažko zdravotne postihnutý. RTVS eviduje približne 240 000 odhlásených platiteľov úhrady z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, čo ročne predstavuje výpadok 13 363 200 eur. Zákon vymedzuje aj zamestnávateľov oslobodených od povinnosti platiť úhradu, napríklad školy, školské zariadenia, nemocnice, liečebne či hospice. "Výpadok úhrad v dôsledku sociálneho dosahu zákona o úhrade tak za šesť rokov jeho účinnosti od 1. januára 2013 predstavuje 128 286 720 eur," priblížilo MK SR.

Súčasné i predošlé vedenie RTVS a aj Rada RTVS dlhodobo upozorňujú, že súčasný model financovania RTVS nedostatočne pokrýva jeho potreby na ďalší rozvoj, čo sa prejavuje napríklad aj v narastaní investičného dlhu, obmedzených možnostiach pre tvorbu finančných rezerv a pri výrobe vlastnej tvorby. Súčasné príjmy RTVS sú nedostatočné najmä pre výšku tzv. koncesionárskych poplatkov, ktorá sa na rozdiel od iných platieb nemenila už takmer 16 rokov.

Zvýšenie financovania verejnoprávneho RTVS je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, konkrétne sa o ňom píše v časti Kultúrna politika. Zvýšiť koncesionárske poplatky sa pokúšal predošlý minister kultúry Marek Maďarič, no jeho snahu zastavila vo vláde koaličná SNS.

Poplatky za verejnoprávnu televíziu a rozhlas sa naposledy zvýšili od 1. augusta 2003. V tom čase sa platba pre vtedajšiu Slovenskú televíziu (STV) zvýšila zo 75 korún na 100 korún a za Slovenský rozhlas (SRo) z 30 na 40 korún. Po zlúčení STV a SRo do RTVS a prechode na euro sa platby sčítali a prepočítali na súčasný základný poplatok pre domácnosti 4,64 eura mesačne.