Ženy v politike sa budú predsadzovať po Čaputovej oveľa viac: Myslí si to aj Flašík

BRATISLAVA - O hlasy voličov v májových voľbách do Európskeho parlamentu zabojuje aj strana NÁRODNÁ KOALÍCIA. Ako vidí jej šance a plusy politológ? Tento politický subjekt ponúka okrem známych a skúsených odborníkov z viacerých oblastí aj jednu výnimočnosť. V jej čele stojí žena. Ako hodnotí nežnejšie pohlavie v takej funkcii reklamný mág Fedor Flašík?

Nový vietor medzi kresťansky a národne orientovanými stranami prináša NÁRODNÁ KOALÍCIA. Do boja o kreslá v Europarlamente vstupujú s heslom „BUĎME V EÚ PARTNERMI“, nie otrokmi za výrobnými pásmi. Odborník vidí v strane potenciál. „Ak ju hodnotíme v kontexte nových mimoparlamentných strán, tak patrí k malej skupine, ktorá má isté šance osloviť voličov,“ zhodnotil stranu politológ Roman Michelko. Ako dodáva, zatiaľ pôsobí ako voľná koalícia osobností, ktoré niečo v politike dokázali, ale potom z nej za rôznych okolností vypadli. Iste sú schopní pripraviť kvalitný program, ale to v politike bohužiaľ nie je najdôležitejšie. „Pôsobia v nej viacerí expolitici, ktorí v minulosti zastávali významné funkcie, napríklad minister financií a europoslanec Sergej Kozlík, exposlanec za Smer Anton Martvoň, bývalý podpredseda SNS a poslanec Peter Sokol, prvý trnavský župan Peter Tomeček a iní,“ vyzdvihol politológ. Niektoré z týchto známych osobnosti sa o priazeň voličov budú uchádzať aj v májových eurovoľbách. Slavěna Vorobelová tvrdí, že idú v kvalitnej zostave a ponúkajú svojim voličom to najlepšie z národnej politiky. „Partneri v EÚ si nás budú vážiť až vtedy, ak si budeme vážiť samých seba. Každý hlas v eurovoľbách pre NÁRODNÚ KOALÍCIU znamená podporu národnej suverenity Slovenska a ochranu tradičných hodnôt,“ uviedla Vorobelová, predsedníčka strany.

Na kandidátke je aj synovec Štefana Harabina, stredoškolský pedagóg, v minulosti dlhoročný riaditeľ gymnázia Slavomír Harabin, ktorého nedávny prezidentský kandidát aj podporuje. „Táto skutočnosť môže osloviť niektorých voličov. Samozrejme, je otázne, ako tento potenciál NÁRODNÁ KOALÍCIA využije,“ zhodnotil politológ. Za zaujímavé považuje mladú atraktívnu ženu v čele politického subjektu. Čo môže byť podľa neho tiež bonusom. „Žena na čele politickej strany je na Slovensku zaujímavý fenomén,“ povedal o predsedníčke strany Slavěne Vorobelovej marketingový expert Fedor Flašík.

Šance preveria eurovoľby

Roman Michelko, politológ

- Každopádne, prvou hodinou pravdy budú voľby do Európskeho parlamentu. Ak táto strana získa okolo 5%, má šancu prehovoriť aj v parlamentných voľbách na jar 2020. Ak jej zisk bude malý, bude to pre stranu stigma. Naopak, ak by dokázala prekročiť päťpercentnú hranicu, treba s ňou vážne počítať.

Ženy vo vládnych funkciách

Fedor Flašík, marketingový expert

Po úspechu Zuzany Čaputovej budú mať ženy otvorené dvere v oveľa väčšej miere pre vstup do vyšších politických a vládnych funkcií.