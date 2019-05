Slovensko sa môže začať tešiť na najlepších ruských letcov: Danko ich vraj poznal na SIAF

BRATISLAVA - Aj tento rok sa budú na Slovensku konať letecké dni SIAF, na ktorých sa predstavia krajiny s desiatkami kusov leteckej techniky. Medzi krajinami by tento rok malo byť aj Rusko so svojou víťaznou letkou, ktorú mal pozvať Danko. Ten sa tento rok zúčastnil vojenskej prehliadky v Moskve.

Podľa našich informácií ju mal na Slovensko pozvať šéf parlamentu Andrej Danko. Ten sa nedávno zúčastnil na oslavách v Moskve ako jediný zahraničný predstaviteľ. Pozvať ich mal práve počas tejto návštevy. Vo veci sme oslovili tlačové oddelenie predsedu parlamentu, no zatiaľ neodpovedali.

Dankova návšteva v Moskve

V Rusku sa konala pred pár dňami tradičná vojenská prehliadka. So príhovorom vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Ide o jednu z najväčších vojenských akcií, ktoré sa na svete konajú. Pozvanie na prehliadku dostal aj šéf slovenského parlamentu Andrej Danko, ktorý sa dobrými vzťahmi s vysokopostavenými ruskými politikmi, za ktoré je často kritizovaný, ani netají.

Zdroj: Kancelária NR SR

Prehliadky sa účastní v rámci svojej pracovnej cesty v Rusku. Danko sedel na čestnej tribúne nad ruským prezidentom. Okrem toho sa stretol aj s niekoľkými ruskými politikmi, medzi ktorými bol Sergej Lavrov aj Viačeslav Volodin, ktorý je na sankčných zoznamoch.

Do Ruska chodí každý

Danko na adresu svojej návštevy Ruska uviedol, že európski lídri vyhľadávajú Rusko a "podávajú si tam kľučky". „Keď boli zavedené sankcie, obchodná bilancia EÚ s Ruskom poklesla a narástla bilancia Spojených štátov. Ak si myslíte, že Rusi a Američania žijú v nejakej izolácii, tak sa tu klameme,“ povedal Danko. Na stretnutie s Vladimírom Putinom sa pritom podľa predsedu parlamentu teší aj americký prezident Donald Trump.

Zdroj: Kancelária NR SR

Takisto by v júni mala odcestovať do Ruska delegácia slovenských podnikateľov oboznámiť sa s tamojšími daňovými úľavami a investičnými stimulmi. „To nie je karanténa, každý do Ruska chodí,“ zdôraznil Danko.

Cestou do Ruska neporušil žiadnu smernicu EÚ

Predseda parlamentu svojou cestou do Ruska neporušuje žiadnu smernicu ani pozíciu EÚ. V súvislosti s návštevou, počas ktorej bude Danko rokovať s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom a zúčastní sa vojenskej prehliadky, to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

„Ja môžem povedať len to, že nás pán predseda NR SR informoval o tejto ceste, o tomto svojom úmysle, a neporušuje tým žiadnu smernicu ani pozíciu EÚ,“ povedal Lajčák pred utorkovým rokovaním vlády. Minister nepovedal, či by na Dankovom mieste pozvanie prijal. „Nebudem odpovedať na hypotetické otázky,“ reagoval.

Letecké dni SIAF

Medzinárodné letecké dni SIAF sa konajú na Leteckej základni v Sliači. Ide o deviaty ročník prehliadky. Na medzinárodných leteckých dňoch sa každý rok predstaví niekoľko krajín s desiatkami kusov leteckej techniky. Vstupenky na letecké dni si budete môcť zakúpiť TU.