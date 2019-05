Parlament dnes znova rokuje: Schôdzu doplnili o body, ktoré boli naplánované na pondelok

Podľa návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu (SNS) , ktorí predložili novelu zákona o stimuloch, by v rámci správneho konania pri rozhodovaní o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj malo mať ministerstvo školstva oprávnenie aj povinnosť skúmať zápis žiadateľa do registra partnerov verejného sektora. Po prijatí tejto úpravy bude ministerstvo už pred vydaním rozhodnutia o poskytnutí stimulov skúmať, či je žiadateľ v registri zapísaný. Bez zápisu do registra mu ministerstvo žiadosť zamietne. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júna. Platy začínajúcich učiteľov by sa mali od 1. septembra 2019 zvýšiť o 9,5 percenta. Navrhujú to poslanci za SNS Eva Smolíková, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák.

Na rokovanie parlamentu predložili návrh novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. „Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšuje o 8,7 percenta, následné zvyšovanie je v priemere o dve percentá do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 percenta," píšu predkladatelia. Predkladaným návrhom zákona sa vstupuje článkom I do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a článkom II do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Koalícia prichádza s návrhom novely zákona o sociálnom poistení. „V nadväznosti na zavedenie daňových a odvodových zvýhodnení mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. plat) a pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. plat) schválených v roku 2018, sa na obdobie pred začatím vykonávania ročného zúčtovania v sociálnom poistení, t.j. pred 1. januárom 2022, navrhuje upraviť určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021," uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe.

Okrem toho si poslanci vypočujú Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2018, Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2018, Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2018. Taktiež sa budú venovať Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018 a tiež Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018.