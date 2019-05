BRATISLAVA - Pred pár dňami som si na kampani v Poprade všimol volebný plagát SNS, ktorý ma celkom pobavil. Ževraj rovnaké platy a dôchodky v celej únii. To je nemožné, aj keby za to hlasovalo všetkých 705 poslancov a keby to možné bolo, keby teda naozaj mali všetci rovnaké platy, tak by to bola čistá katastrofa, lebo už by sa nikto nesnažil. Ale od SNS sme si už na takéto hlúposti zvykli.