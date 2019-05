Drsné slová Fica o ochranke: VIDEO Možno by ste boli radi, keby ma niekto zabil

„Ja stále tvrdím, že sme v EÚ a NATO, ale svet má štyri svetové strany. Som podporovateľ aj dobrých a kvalitných vzťahov s Ruskom, Čínou. Ale základný životný priestor je EÚ," povedal na tlačovej konferencii v parlamente v reakcii na slovnú prestrelku medzi šéfom parlamentu a SNS Andrejom Dankom a poslankyňou Mosta-Híd Katarínou Cséfalvayovou.

Cséfalvayová kritizovala v pléne spochybňovanie ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Hovorila, že po dvoch desaťročiach zahraničnopolitického konsenzu a spoločných deklaráciách ústavných činiteľov je tu doba, keď je naprieč politickým spektrom spochybňované členstvo SR v EÚ a NATO.

Danko skritizoval poslankyňu za to, že nevníma iný názor a že koalíciu prevažne kritizuje a nepochváli. Dodal, že na orientácii SR sa nič nemení, ani na jeho postoji. Pripomenul, že sa spolu s prezidentom a premiérom na jeseň 2017 prihlásili k deklarácii, podľa ktorej vidia budúcnosť Slovenska iba v EÚ a NATO. K tej sa naďalej Danko hlási.

Šéf parlamentu tiež vyzval Cséfalvayovú, aby z koalície odišla, pokiaľ chce. Ona to odmietla, povedala, že nemieni uvoľňovať priestor extrémistom. Fico po tejto slovnej prestrelke vyhlásil, že nevidí nič také silné, čo by zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska ohrozovalo. Neobáva sa teda o ňu a verí ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD), ktorý si podľa neho robí svoju prácu profesionálne.

Existuje milión dôvodov, pre ktoré by mal mať ochranku

Expremiér Robert Fico je presvedčený o tom, že existuje viacero dôvodov, pre ktoré by mal mať naďalej ochranku. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii. „Som naďalej presvedčený, že existuje milión dôvodov, prečo by mala pokračovať," povedal na adresu svojej ochranky. Ak však úrad pre ochranu ústavných činiteľov zváži, že to tak nevidí, bude sa musieť podľa svojich slov zariadiť. To, či niekto má alebo nemá nárok na ochranku, považuje za profesionálnu a odbornú vec.

Zdôraznil, že je to mimoriadne vážna a osobná vec, ktorá sa netýka len jeho. „Niekedy mám pocit, že by mali byť chránení aj ďalší ľudia v mojom okolí," dodal s tým, že nechce, aby sa táto téma politicky zneužívala. V tejto súvislosti tiež povedal, že obsahom politiky sa stala nenávisť. „Nikto na Slovensku neslúžil ako premiér tak dlho ako ja," skonštatoval Fico s tým, že premiér je prvá politická aj exekutívna línia. Podotkol tiež, že ochranku bude mať do konca života aj súčasný prezident SR Andrej Kiska, ktorý podľa jeho slov počas svojho mandátu nič nerobil.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) nedávno novinárom povedala, že sa stretla s riaditeľom úradu pre ochranu ústavných činiteľov a jednotlivé argumenty s ním prebrala. Skonštatovala, že "sú natoľko závažné, že ochranka je poskytovaná naďalej". Žiadosť o predĺženie Ficovej ochranky rezort vnútra schválil v septembri minulého roka. Dôvody, pre ktoré tak rozhodol, vtedy Saková špecifikovať nechcela, pretože podliehajú stupňu utajenia. Doplnila vtedy, že rozhodnutie budú prehodnocovať na mesačnej báze, a keď dôvody pominú, chránená osoba stráca nárok na ochranu.