Líder SNS Danko tvrdí: Ak koaliční partneri rokujú s kotlebovcami, vyvodí dôsledky

Predseda ĽSNS Marian Kotleba tvrdí, že strana rokovala so Smerom-SD o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, so SaS o odvolávaní šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) a s OĽaNO o obmedzení potratov.

"Neviem, s kým rokujete, ale dnes verejne hovorím, že ak rokujete s mojimi koaličnými partnermi, budem sa ich na to pýtať a ja vyvodím z toho zodpovednosť v rámci koalície. Ja si vyprosím, aby ste vy s niekým z koalície rokovali. Pretože ja chcem robiť politiku bez takýchto klamstiev," vyhlásil Danko. Kotleba uviedol, že sa nepripravuje na povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, ale zastropovanie dôchodkového veku bolo aj v ich programe, preto ho chceli podporiť. "Rokujeme s každou stranou, s ktorou máme prieniky," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kotleba tvrdí, že jeho strana už rokovala so Smerom, SaS aj OĽaNO

Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba tvrdí, že jeho strana rokovala o podpore návrhov s viacerými parlamentnými stranami. O zastropovaní dôchodku rokovali s vládnym Smerom-SD, s opozičnou Slobodou a Solidaritou sa rozprávali o podpore pri odvolaní ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. O sprísnení potratov zase hovorili s opozičným hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Kotleba to povedal v nedeľňajšej relácii televízie TA3 V politike. „Rokujeme s každou stranou, s ktorou máme nejaké prieniky. Zastropovanie dôchodku sme mali aj my v programe. Boli by sme hlúpi, ak by sme to nepodporili,“ povedal Kotleba. Zastropovanie dôchodkového veku v ústave presadil Smer. Šéf ĽSNS takisto dodal, že povolebnú spoluprácu so Smerom neriešia.

Na otázku, či okrem Smeru jeho strana rokovala aj s inými politickými subjektmi, menoval Kotleba SaS a OĽaNO. So saskármi mali rokovať o podpore pri odvolaní Lajčáka a s OĽaNO hovorili o podpore zákona, ktorým by sa obmedzili potraty. Na doplňujúcu otázku, či niekedy rokovali aj s koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS), Kotleba povedal, že „skôr oni rokovali s nami. Pýtali sa nás, či nejaké veci podporíme“. Na to zaregoval šéf SNS a NR SR Andrej Danko, ktorý povedal, že s Kotlebom mal jeden rozhovor – o zmene voľby sudcov ústavného súdu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Kotleba v relácii takisto povedal, že so SNS mali aj dohodu o zastavení Istanbulského dohovoru. Podľa šéfa ĽSNS sa na stretnutí s farárom Mariánom Kuffom mali dohodnúť, že návrh uznesenia podá SNS, keďže kotlebovcom by to neprešlo. Kotleba tvrdí, že na tomto stretnutí mal byť predseda trenčianskej krajskej organizácie národniarov. To predseda SNS Danko odmietol. „Hlboko klamete,“ povedal. Žiaden krajský predseda podľa neho nikdy nemal ani nemá na niečo takéto mandát. „Dohodlo sa na to Koaličnej rade v poslednom možnom momente. Žiaden Marián Kuffa nemá vplyv na parlament, v živote som sa s ním nestretol,“ argumentoval Danko.

Žiadne rokovania s Kotlebou stranou neboli​, tvrdí OĽaNO

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zásadne odmieta akékoľvek rokovania s Marianom Kotlebom a jeho Ľudovou stranou Naše Slovensko. "Žiadne rokovanie so stranou Mariana Kotlebu neprebiehali ani na úrovni poslaneckého klubu, ani na úrovni hnutia. Žiadame Mariana Kotlebu, aby sa čo najskôr ospravedlnil za svoje nepravdivé vyjadrenie a aby podobnými klamstvami už nezavádzal verejnosť," uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Putinovi som sa neklaňal, tvrdí Danko

Andrej Danko vníma ako česť, že ho ruská strana pozvala na vojenskú prehliadku pri príležitosti Dňa víťazstva 9. mája. V Moskve sa pri príležitosti osláv konca 2. svetovej vojny stretol nielen s predsedom ruskej Dumy Viačeslavom Volodinom, ale podal si ruku aj s prezidentom Vladimírom Putinom. Danko tvrdí, že Slovensko si musí udržiavať s Ruskom dobré vzťahy aj pre energetickú závislosť. Ako ďalej povedal v dnešnej relácii televízie TA3 V politike, mrzí ho, že nie je prezident a nemôže robiť vo vzťahu k Rusku to, čo česká hlava štátu Miloš Zeman. Odmieta však, že by sa pri podaní ruky ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi klaňal.

„Celé Slovensko videlo, ako sa naťahujete,“ povedal Dankovi predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba. Narážal tak na video, v ktorom Danko z druhého radu podáva ruku Putinovi a predklonil sa pri tom. Predsedovi SNS vyčítal, že hoci o Rusku pekne hovorí, jeho strana hlasovala za rozšírenie Severoatlantickej aliancie a ministerstvo obrany pod vedením člena SNS Petra Gajdoša kupuje ruské stíhačky.

Predseda štátnej dumy Volodin je pritom na sankčných zoznamoch EÚ a USA za svoju úlohu pri anexii Krymu. „Sankčný zoznam neznamená karanténu,“ povedal Danko s tým, že do Ruska chodia aj iní zástupcovia európskych štátov. Pochválil sa, že aj samotný minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa ho pýtal, ako prehliadku prežíval.

Na upozornenie, že tam bol ako jediný predseda parlamentu spomedzi európskych krajín, Danko zareagoval, že nielen ako jediný z EÚ, ale z celého sveta. „Ani som nesníval, akú česť dostanem. Ale nehovorte, že som sa klaňal,“ povedal Danko. Tvrdí, že Putinovi ho predstavil jeho priateľ Volodin ako čestného hosťa. Kotlebovi povedal, že jeho v Rusku nikdy nepríjmu za to, že uráža ruských vojakov, ktorí Slovensko oslobodili.