Zdravotníctvo dostane 90 miliónov eur: Majú vykryť zdravotnú starostlivosť či sociálne balíčky

"Tieto peniaze budú určené na všetko, čo má vykryť zdravotnú starostlivosť, sociálne balíčky a preukazy aj to, že máme vyššiu cenu energií. Myslím si, že táto suma peňazí by mala postačovať na to, aby sme upokojili situáciu, či už v súkromných alebo v štátnych nemocniciach," povedala.

K dofinancovaniu by malo podľa jej slov dôjsť v najbližších dňoch. Ministerstvo financií (MF) SR uvoľní 50 miliónov eur. Ďalších 40 miliónov by sa malo získať formou pozmeňovacieho návrhu, ktorý bude predložený vo štvrtok (9. 5.) v parlamente.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Šéfka rezortu zdravotníctva sa už v minulosti vyjadrila, že verí, že MF SR nenechá slovenské nemocnice padnúť. O nutnosti dofinancovania rezortu zdravotníctva na tento rok hovorili obe súkromné zdravotné poisťovne, ale aj Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) či Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Dôvodom boli viaceré legislatívne zmeny, dovolenkové poukazy či sadzba za poistencov štátu na úrovni 3,2 percenta.

Súkromné zdravotné poisťovne v tejto súvislosti uviedli, že historicky najnižšia sadzba za poistencov štátu zásadne ovplyvnila disponibilné príjmy. Výška dofinancovania je podľa nich závislá aj od prichádzajúcich dodatočných požiadaviek, ktoré stále priebežne vznikajú.

Prípad nepodarenej operácie kolena

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa budúci týždeň stretne s vedením Fakultnej nemocnice v Nitre, v ktorej lekár operoval pacientovi nesprávne koleno. Avizovala to po rokovaní vlády. S vedením nemocnice sa chce rozprávať aj o mimosúdnom odškodnení pacienta. "Je to jedna z alternatív, myslím, že by to bolo slušné a milé," konštatovala.

Kalavská je presvedčená o tom, že podobným prípadom je potrebné predchádzať systémovými krokmi. "Vo štvrtok (9. 5.) sa bude v parlamentnom pléne rokovať o novele zákona, ktorá hovorí o bezpečnosti pacienta. Každý poskytovateľ, či už ústavnej, alebo ambulantnej starostlivosti, bude musieť mať interný systém bezpečnosti pacienta, aby sa nestalo to, čo napríklad teraz," priblížila.

Zdroj: Getty Images

Ministerka sa zároveň poškodenému pacientovi verejne ospravedlnila. Argumentáciu nemocnice, že aj druhé koleno mal pacient poškodené, považuje Kalavská za neakceptovateľnú. O vyvodení personálnej zodpovednosti povedala, že keď niekto niečo urobí zle, mal by za to niesť následky.

Hlavný operatér, ktorý vykonal zákrok na nesprávnom kolene, dostal výpoveď, o funkciu prišiel aj primár oddelenia, informoval o tom v utorok Denník N. Ide o výsledky vyšetrovania nezávislej komisie zriadenej nemocnicou.