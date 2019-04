ROZHOVOR Beňová otvorene o Smere: Pellegrini s Ficom behať nechodí

Monika Beňová

BRATISLAVA – Posledný rok zaznievala z jej úst kritika do vlastných radov. Nebála sa povedať, čo si myslí o politike strany, ktorú roky zastupuje v zahraničí a hovorí to otvorene stále. K personálnym zmenám by však mala podľa nej strana pristúpiť po vnútornej debate, nie na základe tlaku zvonku. Napriek tomu, že ju Robert Fico v minulosti takmer vyštval, dnes ju postavil na čelo na kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu. S europoslankyňou a spoluzakladateľkou Smeru-SD Monikou Beňovou sa Glob.sk rozprával o aktuálnej situácii na politickej scéne, aj o vzťahoch vo vedení strany. Pozrite si aj naše VIDEO s ňou.