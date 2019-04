NAŽIVO Peter Kažimír podal demisiu: Dočasným šéfom rezortu financií sa stane Pellegrini

BRATISLAVA - Peter Kažimír dnes oficiálne podá demisiu a šéfom rezortu sa dočasne stane premiér Peter Pellegrini. Dlhé týždne sa špekulovalo o tom, kto nahradí Kažimíra v jeho funkcii. Favoritom bol František Imrecze, no premiér a šéf Smeru Robert Fico nakoniec oficiálne oznámili náhradníka. Novým ministrom financií sa stane Ladislav Kamenický.

NAŽIVO Prezident Andrej Kiska prijal demisiu Petra Kažimíra

VIDEO Kažimír a Pellegrini po prijatí demisie

„Celý kolektív tam poznám, som rád, že tam chvíľu strávim. Bude to také príjemné poverenie,“ uviedol Pellegrini. „V kútiku mu závidím, ale teším sa, že sa posunie ďalej,“ uviedol Pellegrini s tým, že život mimo politiky môže byť krajší.

Kažimír súhlasí, že to bola veselšia demisia bez zápletky. „Ja som si nemohol vysnívať lepšieho nástupcu, komu by som odovzdal žezlo, ako je Peter Pellegrini,“ povedal. Zopakoval, že prvýkrát v histórii môže Slovensko dosiahnuť vyrovnaný rozpočet prvýkrát v histórii. „Otázka viceguvernéra nie je otázka na mňa, je to rozhodnutie vlády, hlasovanie parlamentu a potom schválenie prezidentom.“ Kažimír uviedol, že sa vzdá pozície podpredsedu strany Smeru a aj členstva v strane.

Pellegrini uviedol, že je spokojný s tým, ako je to naplánované, aby to dopadlo. „Nerobím si zárezy na pažbu,“ odpovedal na otázku, či považuje presadenie Kamenického za víťazstvo. Zároveň verí, že ho strana podporí.

Pán premiér, buďte pri výbere nového ministra náročný

Andrej Kiska na začiatok poďakoval Kažimírovi za jeho prácu. „Vaša práca bola veľkým prínosom, za to vám patrí vďaka,“ uviedol. „Na vás, pán predseda vlády, mám prosbu, aby ste boli pri výbere nového ministra finacií naozaj náročný,“ povedal Kiska s tým, že po dobrých rokoch sa blíži kríza, čomu svedčia aj signály z Nemecka.

„Mám veľkú obavu v súvislosti s parlamentnými voľbami. Mám pocit, že budeme svedkami najdrahšej predvolebnej kampane. Bol by som nerád, keby sme výsledky našej ekonomiky prejedli, prepili a rozdali,“ povedal Kiska a zdôraznil, aby boli pri výbere nového šéfa rezortu náročný. Nasleduje krátke posedenie.

Peter Kažimír prišiel do prezidentského paláca krátko pred pol deviatou.

Nový šéf rezortu financií

O mene nového ministra sa špekulovalo dlhé týždne. Najprv ani samotný Peter Kažimír nechcel potvrdiť, že odchádza z postu šéfa rezortu na čelo Národnej banky Slovenska. Nakoniec sa to však potvrdilo. Ďalšou témou teda bolo, kto ho nahradí. Aj kvôli tomu nastali v strane Smer spory najmä kvôli tomu, že premiér a šéf Smeru chceli niečo iné. Favoritom na post šéfa rezortu financií bol pôvodne bývalý šéf finančnej správy František Imrecze, o ktorom sa v kuloároch hovorilo najmä ako o favoritovi Roberta Fica.

Peter Pellegrini naopak mal záujem, aby sa na post dostal Ladislav Kamenický. Spomínal sa aj Maroš Šefčovič, po pár hodinách však táto možnosť padla. Robert Fico a Peter Pellegrini na spoločnej tlačovke oznámili meno nového ministra. Stane sa ním Ladislav Kamenický.

Ponuku som prijal s veľkým rešpektom

Kamenický nakoniec potvrdil, že prijal nomináciu na post ministra financií. O jeho pôsobení na čele rezortu bude ešte rozhodovať predsedníctvo strany. „Chcem potvrdiť, že po vzájomnej dohode medzi predsedom strany Smer - sociálna demokracia Robertom Ficom a predsedom vlády Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim, mi bolo ponúknuté kreslo ministra financií SR. Túto ponuku som prijal s veľkým rešpektom a ďakujem im za prejavenú dôveru,“ uviedol Kamenický vo vyhlásení zaslanom v utorok novinárom.

Svoju víziu riadenia rezortu a postoj k aktuálnemu stavu rokovaní o nových návrhoch v rámci koalície zverejní Kamenický až po menovaní do funkcie. „Až do môjho vymenovania sa nebudem k mojej nominácii ďalej vyjadrovať,“ dodal Kamenický. Už niekoľko hodín po zverejnení informácie o nominácii Kamenického namiesto odchádzajúceho Petra Kažimíra prišli s požiadavkami na nového ministra opozičné strany. Liberálna SaS napríklad požaduje personálne zmeny na Finančnej správe SR, či prehodnotenie systému online napojenia registračných pokladníc na finančnú správu eKasa. Hnutie OĽaNO sa obáva, že pre nového ministra, ako dlhoročného člena Smeru, bude ťažké udržať si vo funkcii nevyhnutný odstup od straníckych a populistických chúťok prejesť rozpočet. OĽaNO preto bude "pozorne sledovať kroky nového ministra".