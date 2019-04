PRÁVE TERAZ Potvrdené! Pellegrini a Fico oznámili meno nového ministra financií

BRATISLAVA - Je rozhodnuté. Vo vládnom Smere sa konečne dohodli na tom, kto si sadne do kresla ministra financií. Novým šéfom rezortu financií by sa mal stať Ladislav Kamenický. Premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru Robert Fico oznámili na dnešnom tlačovom vyhlásení, že ho do funkcie budú nominovať.

Robert Fico na úvode tlačového vyhlásenia blahoželá Petrovi Kažimírovi k vstupu na pozíciu guvernéra NBS. "Vo štvrtok tento týždeň bude u pána prezidenta Kisku ceremónia k jeho odchodu," spomenul Fico.

Predseda Smeru predpokladá, že predsednictvo bude v utorok na budúci týždeň. Fico hovorí, že navrhne na funkciu ministra financií súčasného predsedu finančného výboru Ladislava Kamenického. Fico predpokladá, že premiér sa dohodne s prezidentom, aby do vymenovania nového ministra bol premiér Pellegrini dočasne poverený vedením tohto rezortu.

"Sme v roku, kedy sa krajine stále darí. Vtedy sa o tento úspech treba s ľuďmi podeliť," uzavrel Fico a dodal, že v súčasnosti je toto obsah dohody, ktorú uzavreli vo vnútri Smeru. Nový minister Kamenický by mal nastúpiť po Veľkej noci.

"Rezort pod vedením Kažimíra funguje excelentne a funguje ako dobre namazaný stroj," povedal premiér Pellegrini. Súčasne víta návrh Roberta Fica na nomináciu Ladislava Kamenické. Podľa neho je odborne spôsobilý a statný na to, aby tento rezort prebral. Uvítal aj rýchly termín, ako sa na tejto nominácii so šéfom Smeru dohodli.

"Vzniká nám ďalší problém v parlamente. Keď bude Kamenický vymenovaný za ministra financií, budeme musieť za neho v parlamente nájsť náhradu," uvádza Fico. Bude musieť do tejto funkcie vymenovať niekoho z poslancov Smeru. Hovorí, že je ťažké nájsť človeka, ktorý by sa vyznal vo verejných financiách, no už má predbežne vybrané tri mená.

Začal to Kažimírov odchod

Kolotoč udalostí hľadania nového ministra v Smere sa spustil po tom, ako Peter Kažimír definitívne potvrdil, že sa stane guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Špekulovalo sa o viacerých menách, no zdá sa, že novým ministrom financií sa stane Ladislav Kamenický.

Ladislav Kamenický Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Podpredseda vlády a dosluhujúci šéf rezortu sa 1. apríla 2019 vzdal svojho poslaneckého mandátu a jeho odchod už len otázkou času. V NBS vystrieda Jozefa Makúcha, ktorý v novembri minulého roka oznámil, že chce z tohto postu predčasne odísť. Jeho funkcia pritom mala oficiálne končiť až v roku 2021.

Ná návrh mena nového ministra financií bol určitý tlak aj v samotnej koalícii. Aj šéf národniarov Andrej Danko považoval za prioritu, aby po minulotýždňovom rokovaní koaličnej rady zaznelo meno nového ministra zo strany Smeru.

Viacero mien v talóne

Od doby, kedy súčasný šéf rezortu oznámil svoj odchod z funkcie, sa v rámci hypotetického náhradníka Kažimíra skloňovali hlavne mená bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislava Kamenického či najnovšie aj neúspešného kandidáta na prezidenta a eurokomisára Maroša Šefčoviča. Ten však poprel, že by takúto ponuku dostal. „Pán Šefčovič nedostal takú ponuku a ani uvedenú možnosť nezvažuje,“ uviedla pre Topky hovorkyňa eurokomisára Renáta Goldírová.

Ladislav Kamenický a František Imrecze Zdroj: SITA/Marko Erd, Topky/Ján Zemiar

Čo sa týka mien Františka Imreczeho a Ladislava Kamenického, podľa našich informácií dochádza k názorovému sporu v strane. Kým Fico presadzoval Imreczeho, Pellegrini sa podľa kuloárov postavil za Kamenického, ktorého zas nepodporuje predseda Fico. Otázne je v tejto chvíli, či by Andrej Kiska Františka Imreczeho ako ministra financií vymenoval. Imrecze za čias šéfovania finančnej správe musel čeliť kauze colných podvodov, pre ktorú napokon aj na svoju funkciu rezignoval.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Premiér sa už minulý týždeň vyjadril, že Peter Kažimír podá demisiu pravdepodobne tento štvrtok a dodal, že rezort dočasne prevezme on sám. Túto informáciu vzápätí komentoval na tlačovej konferencii predseda strany Smer Robert Fico. „Musíme to vyriešiť do konca budúceho týždňa, pretože pán Kažimír už má potom nejaké povinnosti. Sú dva procesy, ústavný a stranícky. Musí rozhodovať predsedníctvo strany. Buď postavíme úplne nového ministra, alebo bude na istý čas vykonávať funkciu ministra premiér. Je to ešte stále otvorená otázka,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Fico.