Blaha útočí čoraz agresívnejšie, kritiku nezvláda: FOTO Namiesto argumentov, detinská reakcia

BRATISLAVA - Poslanec Ľuboš Blaha začal pred prezidentskými voľbami na sociálnej sieti viesť rozsiahlu a agresívnu antikampaň voči Zuzane Čaputovej. Pri jeho niektorých príspevkoch a aj na jeho profile sa objavilo, že ide o objednanú antikampaň. To však Blaha poprel, no neprestal ani po Čaputovej zvolení. Zdá sa však, že tentoraz narazil.

Poslanec Blaha, ktorý neskrýva svoj obdiv k Rusku, je na sociálnych sieťach čoraz agresívnejší. Ľudí nazýva "štencami", uráža prezidenta Andreja Kisku, opozíciu a najnovšie aj novozvolenú hlavu štátu Zuzanu Čaputovú.

Čaputovej sa Blaha v poslednej dobe venuje častejšie ako Andrejovi Kiskovi a "deťom hamburgerov" či "liberálnej mafii", médiám a mimovládkam. Už niekoľkokrát vo svojich statusoch spoemnul, že Čaputovej kampaň financovala slovenská firma ESET. Blaha ju však označil za zahraničnú, pretože má údajne dobré vzťahy s veľvyslanectvom USA na Slovensku.

Na poslancov príspevok reagovala aj samotná firma. "Pán Blaha, okrem klamstiev, ktoré tu šírite, ste zabudli spomenúť jeden reálny fakt. Že jedným z ľudí, ktorých naozaj platí ESET, ste vy. Tu na Slovensku zdaňujeme totiž všetky naŠe zahraničné príjmy, pretože tu na Slovensku máme centrálu. Nie sme žiadna zahraničná firma. A z týchto daní ste potom vy platený," napísala firma k Blahovmu príspevku.

Ako je u poslanca zvykom, namiesto konštruktívnej diskusie s firmou, o ktorej vo svojom príspevku hovorí, komentár jeho admini vymazali a firmu zablokovali. To však nepomohlo, pretože odpoveď ESETU, ktorá mala v čase, keď ju Blaha vymazal, asi o 200 reakcií viac ako samotný status, sa okamžite stala virálnou.

Ľudia začali odpoveď zdieľať a posielať aj samotnému poslancovi. Ten si zrejme uvedomil, že toto už neprejde mlčaním. Napísal nový status, v ktorom si interpretoval odpoveď ESET-u po svojom.

"Vraj tu platia dane a z nich som ja platený. A teda mám asi držať ústa a krok. Lebo oni ma vlastne financujú tým, že odvádzajú dane. A tak mám poslúchať. Načo by to inak písali? To čo je za zvrátenú logiku? Veď to je ohrozenie demokracie - tí, čo platia viac, lebo sú milionári, tak tí môžu takto zahriakovať zástupcov ľudí? Že ich platia? To čo je?!!!" znie začiatok Blahovej odpovede s tým, že im odporúča presťahovať sa do daňového raja.

Firma na to opäť reagovala, no tentokrát boli admini rýchlejší a komentár zmizol doslova bleskovou rýchlosťou. "Pán Blaha, dane tu platíme radi. Pretože sme slovenská firma, Slovensko máme radi, sťahovať sídlo do dańového raja neplánujeme a uvedomujeme si, že aj z našich daní tu ľudia potrebujú mať funkčné a kvalitné školstvo a zdravotníctvo. A zhodou okolností ste z tých daní platený aj vy. Opäť tu len vytvárate vlastné konštrukty a prekrúcate fakty," napísali. Aj tento komentár sa okamžite rozšíril po internete aj napriek tomu, že admini Blahovej stránky ho stihli bleskovo vymazať.