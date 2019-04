Minister dopravy Érsek môže čeliť odvolávaniu: Hlavným dôvodom je výstavba D1 a tunel Višňové

Šéf rezortu dopravy je podľa navrhovateľov zodpovedný za stav cestnej a železničnej infraštruktúry, či služieb štátneho železničného dopravcu, ako aj za pasívny prístup k zlepšeniu dopravných služieb. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy a výstavby podpísalo tridsať poslancov za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Sme rodina, vrátane dvoch nezaradených.

"Prakticky všetky diaľničné úseky, ktoré vo svojom funkčnom období zdedil, meškajú a hoci je ministrom dopravy od 31. augusta 2016, nedokázal meškaniu nijako zabrániť. Informovanosť občanov - daňových poplatníkov o tom, kedy budú tieto úseky naozaj hotové a čo je príčinou zdržania, chýbajú," uvádza sa v návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy z iniciatívy liberálov.

Cesty prvej triedy ako hlavná cestná infraštruktúra podľa opozície pod vedením ministra dopravy neustále chátrajú a každý rok sa zvyšuje podiel úsekov v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Narastá tiež počet mostov na cestách I. triedy v havarijnom stave a podľa poslancov je len otázkou času, kedy kolaps jedného z nich zapríčiní absolútny dopravný kolaps na cestách. Ako ďalej vyplýva z návrhu poslancov, na opravy ciest I. triedy ide ročne zhruba 50 mil. eur, čo spôsobuje ich trvalé chátranie.

Problémy s tunelom Višňové

Poslancom sa nepáči ani prístup ministra dopravy k riešeniu situácie na problematickej stavbe úseku D1 s tunelom Višňové. Pre výrazné meškanie prác vláda na návrh Érseka odsúhlasila uzavretie dohody o zrušení zmluvy o dielo s taliansko-slovenským združením Salini Impregilo a Dúha a výber nového zhotoviteľa na dokončenie tejto stavby. Minister mal podľa časti opozície hľadať všetky dostupné možnosti k vzájomnej dohode so zhotoviteľom.

Zdroj: NDS a.s.

Poslanci tvrdia, že v uzavretej dohode ustúpil iba štát. "Umožnil zhotoviteľovi odísť zo stavby prakticky bez finančných postihov a ešte k tomu nás, daňových poplatníkov, zaviazal odkúpiť zariadenie staveniska, ktoré tam zhotoviteľ zanechal. K tomu ešte náklady na bezpečnostné opatrenia a stráženie stavby až do prevzatia staveniska novým zhotoviteľom," upozornili poslanci. Finančné požiadavky, ktoré počas výstavby vzniesol zhotoviteľ, podľa nich stále posudzuje komisia pre riešenie sporov a nie je vylúčené, že ich aj tak zaplatí štát.

Ministerstvo dopravy a výstavby v súvislosti s iniciatívou liberálov na vyslovenie nedôvery ministrovi Érsekovi uviedlo, že SaS chce odvolať ministra za to, že stavba na Višňovom sa nezabrzdí na dlhé roky a bude pokračovať v najkratšom možnom čase, vďaka čomu sa zachránia peniaze z eurofondov. „Navyše sa postaral aj o to, aby tu znova nevznikol problém s nevyplatenými živnostníkmi a subdodávateľmi a je zarážajúce, že proti tomu protestuje strana, ktorá je podľa vlastných slov na strane podnikateľov,“ informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. „Považujeme to za čisto politickú akciu opozičnej strany, ktorej klesajú preferencie a takto chce na seba upozorniť,“ dodala.