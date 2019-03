ONLINE Parlament odštartoval kľúčovú schôdzu pre koalíciu: NAŽIVO Tieto zákony môžu rozhodnúť

BRATISLAVA - Voľba kandidátov na ústavných sudcov, brexit, vládne a poslanecké návrhy legislatívnych zmien, ako aj správy niektorých parlamentných výborov. To je hrubý sumár toho, čo dnes čaká poslancov na zasadnutí 43. schôdze Národnej rady SR. To sa začalo dnes o 13:00.

14:15 Definitívne hlasovanie o opätovnom zavedení práva na odpoveď pre politikov sa odsúva. Návrh z dielne Smeru-SD je totiž jedným zo 17 bodov, ktoré vládna koalícia presunula na májové rokovanie.

13:56 Ekonomické a sociálne návrhy z dielne SNS, Smeru-SD a Mosta-Híd sa presúvajú na májové plénum. Rozhodli o tom poslanci na návrh týchto troch poslaneckých klubov. Dovedna ide o 16 bodov programu.

13:51 Richard Raši je za rečnickým pultom, kde hovorí ohľadom zákonov v rámci neriadeného odchodu Veľkej Británie z Európskej únie tzv. lex brexit.

13:46 Nový člen parlamentu Milan Mojš zložil poslanecký sľub. Stalo sa tak po odchode Michala Bagačku z parlamentu, ktorý odišiel preto, lebo sa stal štátnym tajomníkom ministerstva vnútra.

13:38 Národná rada nebude voliť kandidátov na ústavných sudcov skôr, ako má v pláne. Plénum totiž odmietlo návrh Ondreja Dostála z klubu SaS, aby sa volilo už 27. marca, a nie až 3. apríla.

13:33 Poslanec Tibor Baštrnák presunul veľké množstvo bodov zákonov do nasledujúcej schôdze.

13:30 Podpredsedu parlamentu Glváča nebudú odvolávať pre jeho komunikáciu s Kočnerom. Nepríde ani o miesto vo výbore na kontrolu vojenského spravodajstva. Koalícia tieto opozičné návrhy nepodporila.

13:28 Anton Hrnko sa prvýkrát ukázal na verejnosti po leteckej tragédii, ktorá postihla jeho rodinu.

13:15 Poslanec Miroslav Beblavý navrhuje odvolanie Martina Glváča. "Ak chceme byť skutočne európska krajina, nemôžeme tolerovať, aby v takejto funkcii bol človek spojený s ľuďmi, obvinenými z vraždy novinára," povedal Beblavý.

13:10 Poslanec Zsolt Simon navrhuje zrušiť amnestie pre Mariana Kočnera.

13:01 Poslanci otvorili 43. schôdzu parlamentu minútou ticha za obete leteckej tragédie, pri ktorej zahynula manželka a deti poslanca SNS Antona Hrnka (SNS).

Minúta ticha za obete letu, kde zahynula manželka a deti poslanca Antona Hrnka

Začiatok schôdze má na programe poslanecký sľub Milana Mojša (Smer-SD), ktorý nahradí v pléne Michala Bagačku, ktorý sa stal novým štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra a funkcie sa ujal 15. marca.

Plénum sa bude zaoberať aj kandidátmi na ústavných sudcov, ktorí boli výborom verejne vypočutí minulý týždeň. Z počtu 29 uchádzačov si poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých môžu predložiť prezidentovi. Ten z nich má vybrať deväť sudcov, ktorí doplnia súčasné prázdne miesta na Ústavnom súde.

Očakávané rozhodnutie o tlačovom zákone

Poslanci prerokujú viaceré návrhy v druhom čítaní. Rozhodnú tak napríklad o tlačovom zákone od poslancov za stranu Smer-SD Dušana Jarjabka a Miroslava Číža. Tí chcú opätovne zaviesť právo na odpoveď, ako aj pokuty v podobe, v akej boli v zákone v roku 2008. Ako píšu v dôvodovej správe k návrhu novely, „týmto návrhom zákona sa možnosti uplatnenia práva na odpoveď rozširujú v zmysle pôvodného znenia tlačového zákona. Treba zdôrazniť, že predmetom práva na odpoveď je len skutkové tvrdenie. Vylučuje sa teda odpovedať na hodnotiace úsudky“.

Reakcia na brexit

Skrátené konanie sa dotkne aj rokovania o vládou schválenom lex brexit zákone. Ten reaguje na odchod Veľkej Británie z EÚ. Účinnosť by mal nadobudnúť dňom odchodu krajiny z únie. Jeho predmetom sú pohybové aj pobytové práva, otázky zabezpečenia sociálnych vecí, štúdia, uznávania dokladov či vodičských preukazov.

Snemovňa opätovne prerokuje prezidentom SR Andrejom Kiskom vetovaný zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Hlava štátu navrhuje Národnej rade SR vypustiť ustanovenia týkajúce sa povinnosti uvádzať v reklamných materiáloch prinajmenšom 50 percent slovenských výrobkov. Argumentuje ustálenou európskou judikatúrou, z ktorej vyplýva, že takéto opatrenie je v rozpore s pravidlami voľného pohybu tovaru na spoločnom trhu Európskej únie.

Informoval o tom v piatok minulý týždeň Martin Lipták z tlačového oddelenia prezidenta. Prezident zároveň odporúča vypustiť ustanovenia, ktoré k návrhu zákona pribudli v druhom čítaní cez poslanecké pozmeňovacie návrhy. Podobne ako pri predchádzajúcich vetách poslancov upozornil, že zmeny doplnené v druhom čítaní, ktoré sa návrhu zákona týkajú len okrajovo, nie sú v súlade s pravidlami tvorby právnych predpisov. Náhle a zásadné zmeny podľa prezidenta neprispievajú ku kvalite legislatív. Skôr naopak, obídením odbornej diskusie riskujú neželané dôsledky.

Strop, ktorý súvisí s odchodom do dôchodku

Poslanci by mali hlasovať o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má od júla tohto roka zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku. Poslanci hlasovanie už niekoľkokrát odložili. Tento návrh si na schválenie vyžaduje podporu ústavnej väčšiny, teda aspoň 90 hlasov. Podľa navrhovaného ústavného zákona by ľudia na Slovensku mali ísť do penzie najneskôr v 64 rokoch. Poslanci za Smer-SD Jana Vaľová a Erik Tomáš podali ešte na vlaňajšej októbrovej schôdzi pozmeňujúci návrh, aby žena, ktorá vychovala jedno dieťa, mala právo ísť do dôchodku najneskôr v 63,5 roku. Ak žena vychovala dve deti, mohla by ísť najneskôr v 63 rokoch a žena s tromi a viacerými vychovanými deťmi má mať strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roku.

Poslanci sa budú zaoberať aj Výročnou správou o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie. Rovnako ich čaká hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019. Plénum zamestná taktiež Správa o činnosti Výboru NR SR pre európske záležitosti za rok 2018. Predmetom rokovania budú aj správy Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2018.