PRÁVE TERAZ SNS podporí prípadný návrh na predčasné voľby

BRATISLAVA - Predseda vlády Peter Pellegrini podľa Slovenskej národnej strany nepochopiteľne podceňuje problematiku rokovaní o prítomnosti Ozbrojených síl USA na území Slovenska a chce v nich pokračovať. Predstavitelia SNS sú sklamaní, že premiér uprednostňuje predčasné voľby, a ak to považuje za jediné riešenie, SNS jeho návrh podporí.

Uvádza sa to v stanovisku národniarov, ktoré poskytla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

"Nastáva tak podobná situácia, ako keď predseda vlády podceňoval aj globálny pakt OSN a musel zasiahnuť na návrh SNS parlament. Problémom je najmä to, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zavádza občanov a zatajuje fakty z pripravovanej zmluvy o osobitnej spolupráci s USA, pričom uráža koaličného partnera SNS a obviňuje ho z neplnenia Programového vyhlásenia vlády SR," uvádza SNS s tým, že programové vyhlásenie nikde neobsahuje klauzulu o zmluve s USA. Navrhovaná zmluva, ktorá je podmienkou možného čerpania zdrojov v budúcnosti upravuje výslovne len podmienky pôsobenia amerických vojakov na území Slovenskej republiky a nič iné.

"Pán Pellegrini zabúda, že nie je predsedom vlády len pre ministrov svojej politickej strany, ale mal by objektívne pristupovať ku všetkým rezortom. Minister obrany Peter Gajdoš ukázal predsedovi vlády materiály, ktoré obsahujú jasné riziká pôsobenia Ozbrojených síl USA na základe tejto zmluvy," uzatvára SNS.

Premiérovi Petrovi Pellegrinimu sa zdá, že sa vláda začína odkláňať od priorít. Uviedol to v piatok pred novinármi s tým, že on si takto vládnutie, ktoré prestáva mať znaky vysokej profesionality a odbornosti, predstaviť nevie. "Očakávam od svojich partnerov, že budú pristupovať k práci profesionálne a nebudeme si plniť nejaké svoje osobné sny a túžby," vyhlásil. Podotkol, že pokiaľ vláda nebude fungovať profesionálne a odborne, tak potom sa treba zamýšľať ako ďalej.

Pellegrini má dojem, že niekto sa účelovo snaží tému o dohode o obrannej spolupráci s USA a o finančnej pomoci pre slovenské letiská vytiahnuť na diskusiu a robiť z toho veľkú politickú hádku. Uviedol to s tým, že niekto ide obhajovať krajinu pred výraznou stratou suverenity, hoci nám žiadna strata suverenity nehrozí. "Pokiaľ nie je nič dorokované, tak sa ani o ničom nedá hlasovať ani nie je s čím súhlasiť," uviedol. "Príde mi to ako zástupný problém a krajina má iné problémy, ako riešiť polorozjednanú zmluvu so Spojenými štátmi. Rokovanie o zmluve môže trvať ešte mesiace," dodal predseda vlády Pellegrini.