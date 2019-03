NAŽIVO Andrej Kiska vypovedá na NAKA: Jeho advokát Lipšic o detailoch vyšetrovania

VIDEO Vyjadrenie Daniela Lipšica, ktorý Kisku právne zastupuje:

Andrej Kiska dnes vypovedá na NAKA v súvislosti s trestným oznámením vo veci vydierania. Kiska tvrdí, že ho vydieral predseda strany Smer-SD Robert Fico, chcel, aby ho prezident vymenoval za predsedu Ústavného súdu. V súčasnosti hlavu štátu v tomto spore už zastupuje právnik Daniel Lipšic. Kiska pripomenul, že po tom, ako skončí jeho prezidentský mandát ho pravdepodobne obvinia v daňovej kauze jeho firmy KTAG.

Kiska uviedol, že vymenovaním Fica za predsedu Ústavného súdu sa na oplátku skončia akékoľvek útoky na Kiskovu stranu. "Robert Fico ma (pozn. 14. januára) prvýkrát osobne požiadal, aby som ho menoval za ústavného sudcu a následne aj za predsedu Ústavného súdu. Zaznela ponuka na utlmenie útokov voči mne na všetkých frontoch a úrovniach, a zároveň vyhrážka, že ak ho za predsedu ústavného súdu nevymenujem, tak sa útoky obnovia. Povedal som, že si neviem predstaviť situáciu, ako by som mohol vyjsť v ústrety Robertovi Ficovi," vyhlásil vo februári Kiska.

Lipšic hovorí, že dôkazy potvrdzujú vydieranie

Právny zástupca prezidenta Daniel Lipšic popísal priebeh vypovedania. "Prezident popisal jednotlivé stretnutia s osobami," uviedol Lipšic. Podľa neho došlo k prezentácii dôkazov, ktoré sú relevantné. "Sú to dôkazy, ktoré potvrdzujú to, čo povedal pán prezident, že došlo k vyhrážkam, ak by sa rozhodol nevymenovať poslanca Fica za predsedu Ústavného súdu," pokračoval Lipšic s tým, že tieto nebude bližšie špecifikovať kvôli prebiehajúcemu konaniu.

Dôkazy, ktoré predložil prezident, podľa Lipšica popisujú situáciu tak, ako ju popísala hlava štátu. Podľa jeho slov očakáva aj výsluchy predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára a aj samotného Roberta Fica.

V tejto súvislosti síce nespája Kiskovu daňovú kauzu s touto, no uviedol, že došlo k časovým zvláštnostiam. "Kauza KTAG a toto vydieranie sú dve odlišné veci. Časové súvislosti sú však zvláštne. Po dni kedy predseda Fico ohlásil kandidatúru, bolo následný deň vyslovené obvinenie konateľovi KTAG. Domnievame sa preto, že v tomto zmysle išlo o pomstu," myslí si Lipšic.

Lipšic očakáva aj ďalšie vypočutia prezidenta. Kriticky sa postavil aj ku práce polície v nedávnej minulosti. "Tvrdiť, že polícia nebola ovplyvňovaná zhora je dnes už absurdné. Stačí sa pozrieť na kauzy Mariana Kočnera, ktoré vyšetrovali stále tí istí ľudia," uzavrel Lipšic a dodal, že prezident s novinármi o tejto kauze nekomunikuje priamo ale cez neho, pretože tak uviedol na svojom poslednom vyhlásení.

Predseda Smeru vydieranie odmietol

Fico odmieta obvinenia prezidenta Andreja Kisku o tom, že sa prezidentovi vyhrážal. Fico tiež uviedol, že naopak prezident Kiska ovplyvňoval orgány činné v trestnom konaní, keď sa informoval o prípade svojej spoločnosti KTAG. Fico navyše očakáva od prokuratúry alebo polície, že vyvrátia tvrdenia prezidenta o ich účelovom zneužití predsedom alebo stranou Smer.

"Ja som netušil o tom, že bude vznesené nejaké obvinenie, ani ma to nezaujíma. Rozhodli o tom orgány činné v trestnom konaní a nie Fico," povedal. Prezident Andrej Kiska v piatok na vlastnom tlačovom brífingu uviedol, že obvinenie konateľa firmy KTAG je pomstou za to, že nesúhlasil s vymenovaním Roberta Fica za predsedu Ústavného súdu SR. Fico tieto vyjadrenia poprel a povedal, že v prípade, že má prezident Kiska nejaké informácie, má ich odstúpiť polícii.

Obvinenie konateľa Kiskovej firmy

V prípade daňových káuz spájaných s Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda Kučkovského. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 155.633 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým teda zastáva svoj úrad, nie je ho možné z tohto obviniť.

Expremiér Robert Fico tvrdil, že Kiska klamal pri financovaní prezidentskej kampane. Trestné oznámenia na Kisku neplánuje. Vyzval ho vtedy dokonca aj na televíznu diskusiu. Fico Kiskovi vyčíta, že v dokumente, ktorý poslal ministerstvu financií po voľbách, povedal, že si celú kampaň financoval z vlastných finančných príspevkov. Kiska vtedy napokon vyhlásil, že s Ficom skončil a komunikovať budú už len cez právnikov. „Toto nie je reality šou, ale ide tu o vydieranie prezidenta. S pánom poslancom Ficom prezident skončil. Pri snahe pomstiť sa mu ako prezidentovi za to, že ho nevymenuje za predsedu Ústavného súdu, prekročil všetky civilizované hranice. Akúkoľvek ďalšiu komunikáciu už budú riešiť iba advokáti a orgány činné v trestnom konaní,“ dodal Kiska v reakcii na Fica.

Kancelária prezidenta reagovala

Andrej Kiska kampaň podľa svojich slov platil z vlastných peňazí, a to tak, že svojej firme KTAG požičal peniaze a tá mu následne robila kampaň. „Robert Fico tvrdí, že Andrej Kiska klame, lebo si kampaň neplatil sám, ale platila mu to firma KTAG - čo je Kiskova firma,“ uviedol bezprostredne po tlačovke hovorca prezidenta Roman Krpelan an Facebooku.