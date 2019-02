NAŽIVO Líder OĽaNO prekvapil: Matovič chce kandidovať v eurovoľbách

NAŽIVO Tlačová beseda Igora Matoviča

Igor Matovič na úvod uviedol, že si váži názory ľudí, ktoré sa rôznili. „Áno, je to pravda, kandidujem do europarlamentu,“ uviedol. S viacerými názormi, ktoré dnes povie, nesúhlasí Veronika Remišová ani Jaroslav Nagy. „Nedokážem robiť politiku tak, že budem klamať,“ povedal. „Precitol som z toho, že USA sú garantom svetovej bezpečnosti,“ uviedol Matovič. „Som hlboko presvedčený, že by sme mali zabojovať o náš európsky dom.“ Moja kandidatúra nie je útek.

Igor Matovič včera na sociálnej sieti uviedol, že sa dnes vyjadrí k jeho kandidatúre do Európskeho parlamentu. Kandidátku do eurovolieb má poviesť ako líder. „Veľmi odporúčam, aby ste sa spoliehali na to, že vždy robím politiku inak, ako je zaužívané a ako to robia ostatní,“ uviedol na sociálnej sieti.