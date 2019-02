Kauza vydierania Kisku: Prezident bude pri vyšetrovaní vydierania súčinný

"Ukážem všetky dokumenty, ktoré mám k dispozícii, ktoré jasne ukážu, ako to všetko bolo a ako to vydieranie prebehlo," povedal Kiska. Pripravený vypovedať je aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). "Som pripravený na základe predvolania ísť vypovedať, lebo tam nie je čo skrývať," uviedol Pellegrini. Nechce komentovať rozhovory medzi Kiskom a Ficom. Trvá na tom, že on osobne nebol svedkom vydierania.

Národná protizločinecká jednotka NAKA začala na základe medializovaných informácií konať v trestnej veci zločinu vydierania, potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Prezident Kiska v piatok (22. 2.) hovoril, že ho mal Fico vydierať v súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov a jeho ambíciou byť predsedom Ústavného súdu SR. Kiska si tiež myslí, že trestné stíhanie konateľa spoločnosti KTAG je Ficovou pomstou za to, že ho Kiska nevymenuje za predsedu ústavného súdu. Fico obvinenia odmietol.

V prípade daňových káuz spájaných s prezidentom SR Andrejom Kiskom obvinili konateľa firmy KTAG Eduarda K. Stíhanie sa má týkať neoprávnenej vratky DPH vo výške 155.633 eur, ktorú si KTAG vypýtala od štátu. KTAG platila Kiskovi prezidentskú kampaň a sumu si potom dala do nákladov. Daňový úrad to však neuznal. V minulosti bol na poste konateľa firmy i sám prezident. Kým zastáva svoj úrad, nie je ho možné obviniť.