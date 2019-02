V parlamente odvolávajú šéfku rezortu školstva Lubyovú: Opozícia jej vyčíta škandál so stimulmi

Opozícia chce ministerku odvolať pre problémy s prideľovaním stimulov na projekty na výskum a vývoj. Poukazuje na odkopírované posudky, zvyšovanie bodov či údajné omyly a preklepy. Problémom je podľa opozície aj neriešenie eurofondového škandálu z leta 2017. Vláda odmieta, aby bola Lubyová odvolaná.

Škandál so stimulmi pripomína škandál s eurofondmi

Škandál so stimulmi na vedu pripomína eurofondový škandál, ktorý bol v lete v roku 2017. Vtedajší minister školstva Peter Plavčan potom odstúpil z funkcie. Uviedla to na dnešnej mimoriadnej schôdzi parlamentu predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Vláda podľa nej rozdáva dotácie pochybným firmám, ktoré nič nerobia, miesto toho, aby podporovala vedcov, ktorí vedu skutočne robia. Na tieto podozrenia opakovane upozornila Remišová v pléne pri obhajobe návrhu na odvolanie Lubyovej.

„Nie som presvedčená, že pani ministerka peniaze investovala správne a že niečo Slovensku prinesú,“ vyhlásila. Poukázala na pozadie niektorých firiem, a tiež na pochybenia pri hodnoteniach projektov. Remišová zopakovala, že OĽaNO podalo trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze dotácií projektov na ministerstve školstva.

Legitímne otázky

„Kladieme legitímne otázky v záujme ochrany finančných prostriedkov daňových poplatníkov. Našou snahou je, aby sa milióny eur z daní občanov SR rozdeľovali spravodlivo a na projekty, ktoré Slovensku prinesú úžitok. Aby sme podporovali najlepších vedcov,“ dodala Remišová. Poukázala aj na odhady OĽaNO, podľa ktorých príde Slovensko o 80 miliónov eur z eurofondov. „Takúto stratu v celej histórii Slovenska nemal žiadny operačný program,“ povedala Remišová, ktorý za tým vidí škandál vyrobený nominantmi SNS.

Lubyová obvinenia odmieta

Lubyová nevidí v opozícii úprimnú snahu odborne diskutovať o čerpaní eurofondov a prideľovaní stimulov, ale skôr snahu o politizáciu. Ak by totiž opozícia chcela odbornú debatu, mala na to priestor skôr ako na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa pokúša o odvolanie ministerky. Lubyová obvinenia opozície odmieta, a to tak v prípade čerpania eurofondov, ako aj prideľovania stimulov na vedu. V súvislosti s eurofondovou kauzou uviedla, že predbežne sa hovorilo o prepadnutí asi 100 miliónov eur, ale krokmi ministerstva sa podarilo túto sumu znížiť na približne 80 miliónov.

„Našimi krokmi sa nám podarilo docieliť, že sme zachránili 20 miliónov eur,“ vyhlásila s tým, že ministerstvo dosiahlo odblokovanie peňazí a možnosť 'prevyhlásiť' niektoré výzvy. Ministerka sa ohradzuje aj voči vyjadreniam opozície v súvislosti s peniazmi na vedu o pochybných zmluvách či garážových firmách. Poukázala, že s danými firmami išli do spolupráce renomované pracoviská. Lubyová odmieta, že by niečo kryla alebo robila niečo nekalé. Pri stimuloch na vedu vyzdvihla, že prvýkrát urobili širokú otvorenú súťaž. „Vybrané projekty boli záležitosťou hodnotiteľov,“ doplnila.

Lubyová zdôraznila, že do odborného hodnotenia a posudkov ministerstvo školstva nemôže rezort vstupovať. „Rešpektovala som vo všetkých rozhodnutiach názory a odporúčania odborných hodnotiteľov. Ani jedno som nezmenila,“ vyhlásila. Pripomenula, že pre pochybenia pri prideľovaní stimulov prijala personálne opatrenia. Zároveň opakovane odmietla obvinenia z manipulácie. Ministerka sa obhajovala v parlamente pred takmer prázdnou sálou. Počúvalo ju len pár poslancov. Chýbali aj jej kolegovia ministri. Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos z Mosta-Híd ešte pred jej vystúpením prečítal stanovisko vlády. Kabinet v ňom vyzdvihuje prácu ministerky a nesúhlasí s jej odvolaním z funkcie.

Hodinová obhajoba

Projekty na stimuly hodnotili odborní hodnotitelia v štyroch kolách. Hodnotí sa zámer projektu a nie firma alebo jej minulosť. Uviedla to na dnešnej mimoriadnej schôdzi parlamentu ministerka školstva Martina Lubyová s tým, že ministerstvo nemôže vstupovať do odborného hodnotenia. „Ja som nezmenila jediné hodnotenie, aj keď sú podsúvané verejnosti informácie, že som niekomu rozdala milióny eur,“ dodala. Podľa nej stimuly podporujú firmy, ktoré budú robiť nové, inovatívne aktivity. „Ak aj firmy nemajú skúsenosť s výskumom a vývojom, partnerstvo s vedeckou inštitúciou alebo akademickou obcou im ich dodá,“ vysvetlila Lubyová.

Lubyová povedala, že stimuly sa v minulosti udeľovali bez toho, aby bola otvorená súťaž. Podľa nej bola výzva na stimuly lepšia ako v minulosti. „Teraz sa mohol prihlásiť hocikto. Prvýkrát sa stalo, že nedostali všetky firmy stimuly. Doteraz už boli vybraté firmy dopredu, ktoré peniaze zo stimulov získajú. Teraz sa prihlásilo 46 projektov a vybratých bolo 30. Niektorí asi nie sú zvyknutí, že nedostanú peniaze. Možno aj preto toto všetko vzniklo,“ dodala šéfka rezortu školstva.

Podľa Lubyovej treba urobiť potrebné opatrenia, aby sa niečo podobné už nestalo. Ministerstvo školstva plánuje napríklad novelu zákona o stimuloch. Ministerka školstva počas svojej viac ako hodinovej obhajoby odmietla podozrenia z manipulácie. Tvrdí, že vyvodila aj personálnu zodpovednosť, keď odvolala generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky Mareka Hajduka.

Schôdza nie je potrebná

OĽaNO trvá na Lubyovej odchode aj pre prípad rigoróznej práce predsedu NR SR a SNS Andreja Danka. Podľa opozície je práca plagiát, hoci účelová komisia vo svojej správe toto slovo nepoužíva. „Ministerka svojím postojom demoralizuje pedagogickú obec a zavádza pomýlené štandardy do vzdelávania,“ doplnila Remišová. Danko od začiatku odmieta obvinenia z plagiátorstva.

Ľubomír Petrák zo Smeru si myslí, že mimoriadna schôdza na odvolanie Lubyovej z funkcie nie je potrebná, keďže ministerka podľa jeho slov už urobila aj personálne opatrenia. Ministerka už pred schôdzou povedala, že je pripravená na odbornú diskusiu, naznačovala však, že opozícii ide skôr o politické divadlo.

Vláda nesúhlasí s odvolaním Lubyovej

Vláda SR nesúhlasí s odvolaním ministerky školstva Martiny Lubyovej. Vyhlásil to podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ktorý čítal stanovisko exekutívy. „Vláda pokladá pôsobenie ministerky školstva za mimoriadne kvalitné a nesúhlasí s návrhom skupiny na vyslovenie nedôvery voči jej osobe,“ uviedol Sólymos. Kabinet poukazuje, že ministerka školstva nastúpila do funkcie v neľahkej situácii, keď bolo potrebné stabilizovať situáciu v oblasti čerpania eurofondov. „Situáciu sa podarilo zastabilizovať,“ konštatovala vláda vo svojom stanovisku, pričom sa odvoláva na kroky ministerky Lubyovej.

Sólymos v mene vlády vyzdvihol zmeny v regionálnom a vysokom školstve z dielne Lubyovej. „Priniesla nový zákon o pedagogických zamestnancoch, ministerka venuje osobitnú pozornosť aj oblasti šikany žiakov. Rezort tiež schválil povinnú predškolskú východu ako opatrenie zamerané na zlepšenie prosperity žiakov z marginalizovaných komunít,“ vymenoval Sólymos niektoré opatrenia.

Spomenul okrem iného aj kroky, ktoré ministerka pripravila v oblasti akademických titulov. Ide o zákon, ktorým sa má upraviť odnímanie akademických titulov. Sólymos poukázal tiež na to, že ministerstvo vlani podporilo stimulmi 30 projektov. Stimuly by mali podľa jeho slov prispieť ku konkurencieschopnosti našich firiem. „Po prvýkrát boli stimuly rozdeľované na základe súťaže,“ zdôraznil.

Výbor hlasoval proti vysloveniu nedôvery šéfke rezortu

Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport hlasoval na svojom dnešnom zasadnutí proti vysloveniu nedôvery ministerke školstva Martine Lubyovej. Za vyslovenie nedôvery boli opoziční poslanci - Veronika Remišová, Miroslav Sopko, Branislav Gröhling (SaS), Stanislav Mizík a nezaradený poslanec Martin Poliačik. Osem výborov nerokovalo, neprišlo dosť poslancov, neboli tak uznášaniaschopní.

Pokus o odvolanie Lubyovej

Pokus o odvolanie ministerky školstva Martiny Lubyovej iniciovala opozícia, ktorá v piatok 15. februára odovzdala 38 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Poslanci po januárovom neúspešnom pokuse odvolať predsedu parlamentu Andreja Danka pristúpia k druhému tohtoročnému odvolávaniu.

„A takisto fakt, že Slovenská republika príde o sto miliónov eur z eurofondov a jedine v dôsledku neschopnosti nominantov SNS,“ uviedla šéfka klubu OĽaNO Veronika Remišová. Ministerka je pripravená na odbornú diskusiu, odkázala opozícii po podaní návrhu na jej odvolanie. Už skôr uviedla, že sama odstúpiť neplánuje. Opozícia podľa jej slov nechce o stimuloch diskutovať, iba robiť politické divadlo. Lubyová pred časom avizovala, že na sekcii vedy a techniky na ministerstve školstva mieni urobiť audit, aby sa zabezpečilo, že kontrola bude vykonávaná dôkladnejšie. Pripomenula už prijaté disciplinárne a personálne opatrenia.

Dobrému ministrovi by sa to nestalo

Tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo Branislav Gröhling v piatok povedal, že dobrému ministrovi by sa takýto škandál nestal, priemerný by ho začal naprávať. Podľa neho Lubyová obhajuje do očí bijúcu manipuláciu, navyšovanie bodov v hodnotení či porušenie protischránkového zákona.

„Výsledkom je pridelenie 33 miliónov eur aj takým firmám, ktoré by ich nemali dostať. Ministerka sa zamotáva do vlastných slov. Najprv pri zle pridelených bodoch to boli preklepy, ale na základe toho odvolala riaditeľa sekcie vedy a techniky. Najprv mohli byť posudky projektov podobné, ale následne povedala, že podáva trestné oznámenie. Ja sa pýtam na koho ho podáva? Na seba alebo na ministerstvo školstva?“ uviedol opozičný poslanec.