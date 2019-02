Kauzu eštebáka Kresáka rozsekol Bugár: Je to súboj názorov, nešlo o vedomú spoluprácu, tvrdí

Bugár sa podľa očakávania zastal kolegu a kandidáta Kresáka. Celý problém demonštroval ako prípad prestrelky argumentov dvoch strán. Bugár celú kauzu uzatvoril na konečnej dôvere Kresákovi s tým, že podľa neho nešlo o vedomú spoluprácu.

Tvrdenie proti tvrdeniu

​"Je to tvrdenie proti tvrdeniu. Ide o to, komu veriť. Pánovi Kresákovi, alebo Igorovi Matovičovi, ktorý len pokračuje vo svojej deštrukčnej činnosti," postavil dve zásadné cesty Bugár. Igor Matovič tvrdí, že Kresák bol vedomým spolupracovníkom komunistickej tajnej služby. Podľa jeho slov to dokazuje dokument z pražských archívov, kde je vo výdavkoch uvedená suma aj v dolároch. To podľa neho znamená, že sa Kresák v Amerike stretával s pracovníkom tajnej služby.

Kresák sa bránil

Kandidát na ústavného sudcu na samotné tvrdenie Matoviča odmieta. "Nikdy som nespolupracoval s rozviedkou. Neexistuje dokument, ktorý by potvrdzoval moju úmyselnú spoluprácu ani informácie, ktoré by som Štátnej bezpečnosti dával," nastolil obhajobu Kresák. Na vytiahnutie spisu z Ústavu pamäti národa reagoval tiež. "Spis bol založený na základe nepravdy. Údaje neboli pravdivé a ten spis bol založený bez môjho vedomia," povedal Kresák.

Na tvrdenie, že sa mal v Amerike stretávať so pracovníkom tajnej služby odpovedal, že pred cestou do Spojených štátov dostal víza do štátov aj do Kanady, keďže tam muselo byť medzipristátie. Tesne pred jeho odchodom do USA, ho vyhľadali osoby, ktoré sa predstavili ako zamestnanci federálneho ministerstva zahraničných vecí.

Peter Kresák Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nemal som dôvod neveriť, že sú odtiaľ. Prišli s tým, že majú informácie o mojom plánovanom študijnom pobyte a v tejto súvislosti ma chcú upozorniť na možné riziká, ktoré súvisia s mojím pobytom. Keby som si náhodou všimol, či ma niekto nesleduje a podobne. A konštatovali, že ak by som niečo také zbadal, aby som sa obrátil na ambasádu vo Washingtone," opísal Kresák.

Až do roku 1992, Kresák podľa vlastných slov nevedel že bol vedený ako záujmová osoba ŠtB. "Takéto vedenie je iba dôkazom záujmu o osobu a nedokazuje žiadnu spoluprácu," doplnil.